Cuatro hoteles de lujo en Madrid venden sus muebles por precios desde 10 euros: solo durante cuatro días

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro hoteles de lujo en Madrid venden muebles usados desde 10 euros en una venta online limitada del 3 al 6 de septiembre. La iniciativa, llamada 'The Hotel Drop', está organizada por la startup española Eco-one para dar una segunda vida al mobiliario hotelero. Entre los artículos a la venta hay lámparas, espejos, cabeceros, mesas y sillones de hoteles de cuatro y cinco estrellas. La compra se realiza por internet y la recogida de los muebles será en Madrid; es necesario inscribirse previamente en la web de Eco-one.

Amueblar una casa con piezas de hotel puede sonar a algo al alcance de muy pocos; sin embargo, no es una idea tan extraña. Lámparas, espejos, cabeceros, mesas o sillones que hasta ahora formaban parte de las habitaciones y zonas comunes de algunos de estos establecimientos madrileños tendrán una segunda vida.

La responsable de esta particular liquidación es la startup española Eco-one, que vuelve a poner en marcha 'The Hotel Drop'. Se trata de una iniciativa con la que da salida al mobiliario hotelero de segunda mano antes de que termine convertido en residuo.

Y es que, tras el éxito del mercadillo presencial del Hotel ME Santa Ana del año pasado —donde se rescataron más de 43 toneladas de enseres— y de una primera edición digital en abril que atrajo a más de 20.000 inscritos, la compañía vuelve a apostar por el formato digital de lanzamientos periódicos y limitados.

Esta nueva edición se podrá seguir exclusivamente por internet entre el 3 y el 6 de septiembre —o hasta fin de existencias—. Habrá piezas procedentes de cuatro hoteles de Madrid, como el Hotel Zentral Castellana Norte, el Hotel Nuevo Boston y el Hotel Miguel Ángel. Todos ellos son hoteles de cuatro o cinco estrellas.

Algunas de ellas se podrán comprar por una fracción de lo que costarían nuevas, con precios que van desde los diez euros. Los compradores deberán inscribirse de manera gratuita en la web de la empresa para obtener un acceso prioritario, clave para adquirir los productos antes de que se agoten.

La selección de piezas para esta campaña abarca desde lámparas y espejos hasta cabeceros y sillones. Entre las ofertas destacan apliques por menos de 10 euros, cabeceros por 22 euros, mesas de alta calidad por 30 euros, sillones lounge con reposapiés por menos de 55 euros y espejos por debajo de los 60 euros.

El proceso de compra se gestionará íntegramente a través de la web y la recogida de los enseres se efectuará en Madrid.

El cofundador y CEO de Eco-one, Carlos Fluixà, ha destacado que la fecha elegida responde al retorno vacacional y a las mudanzas de septiembre en la capital.

"Existe un gran interés en hacerse con piezas hoteleras que mantienen la calidad pese a ser de segunda mano. Son piezas exclusivas y con historia", señala Fluixà. Subraya también que esta iniciativa permite a los hoteles dar una salida "económica y sostenible" a un estocaje que anteriormente se convertía en residuo.

Así, Eco-one está especializada en promover la economía circular dentro del sector hotelero y cuenta con más de cinco años de trayectoria en el mercado. Ha expandido este modelo a países como Francia —donde recientemente realizó una acción similar en París— y Portugal.