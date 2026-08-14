El pueblo a menos de una hora de Madrid que celebra sus fiestas en pleno agosto: verbena, música en directo y tradición

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Las claves Generado con IA Chinchón celebra sus Fiestas Patronales el 15 y 16 de agosto, en honor a la Virgen de Gracia y San Roque, con actos religiosos, encierros y procesiones. El programa incluye verbenas, conciertos en directo como el de Henry Méndez y fuegos artificiales desde el Castillo de los Condes. Las celebraciones cuentan con pasacalles, comparsa de gigantes y cabezudos, exhibiciones, juegos populares y competiciones deportivas infantiles. La devoción de Chinchón por sus patronos se remonta al siglo XV y XVI, con tradiciones históricas como los encierros dedicados a San Roque.

Después de mirar al cielo para contemplar el eclipse, los planes del mes de agosto continúan en la tierra.

Y entre ellos, las fiestas patronales ofrecen la posibilidad de acercarse a las tradiciones y festejos más atractivos de la Comunidad de Madrid.

Es el caso de Chinchón, que celebra sus Fiestas Patronales con sus días grandes el 15 y 16 de agosto, en honor a la Virgen de Gracia y San Roque.

Fiestas patronales de Chinchón Web Ayuntamiento de Chinchón

El programa del fin de semana combina algunos de los elementos más tradicionales de las fiestas con conciertos y verbenas que se prolongarán hasta bien entrada la madrugada.

Encierro y procesión

Los festejos comenzarán el sábado 15 bien temprano. A las 8, tendrá lugar la tercera diana desde la Plaza Mayor, con la comparsa de gigantes y cabezudos acompañada por la charanga Ron & Bemol, que recorrerá diferentes calles del municipio.

Los encierros y la suelta de reses también formarán parte de la programación del fin de semana, junto a los actos religiosos.

Por la noche, la procesión de Nuestra Señora la Virgen de Gracia recorrerá el trayecto desde la iglesia parroquial hasta la Plaza Mayor para continuar hasta la ermita de San Roque, donde se unirán las imágenes de ambos patronos antes de regresar nuevamente a la parroquia.

Ya a medianoche, los fuegos artificiales desde la ladera del Castillo de los Condes iluminarán el cielo de Chinchón.

La música también tendrá un papel protagonista en estas fiestas, que incluyen el concierto del dominicano Henry Méndez, uno de los grandes nombres de la programación de este año.

Siglos de historia La vinculación de Chinchón con sus patronos se remonta a varios siglos atrás. La iglesia parroquial más antigua de la localidad estuvo dedicada a Nuestra Señora de Gracia y ya existen referencias a este templo en el siglo XV. De aquella antigua iglesia se conserva actualmente su torre, uno de los vestigios de la histórica devoción del municipio por la Virgen. La devoción a San Roque está ligada, en cambio, a las epidemias de peste. Según recoge el Ayuntamiento de Chinchón, los vecinos se acogieron a su protección cuando la enfermedad golpeó la localidad y, tras remitir la epidemia, el santo quedó estrechamente vinculado al pueblo. Los primeros encierros documentados en Chinchón, a mediados del siglo XVI, estuvieron dedicados precisamente a San Roque. Ya en el siglo XVII se levantó una ermita en su honor, que hoy comparte espacio con la imagen de Nuestra Señora de Gracia.

Verbena y noche 'remember'

Las celebraciones continuarán el domingo con exhibiciones, nuevos actos religiosos en torno a la figura de San Roque y pasacalles.

Por su parte, la Orquesta Vórtice será la encargada de inaugurar la verbena popular. Y para los más nostálgicos llegará "La noche más remember', con varios DJs invitados.

Las Fiestas Patronales continuarán hasta el próximo lunes 17 de agosto, con una jornada de juegos populares y una gran comida, acompañada de competiciones deportivas infantiles y la tradicional almoneda.