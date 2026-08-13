El castizo restaurante de Madrid donde puedes probar el arroz de Arturo Valls: con gambones o a banda con pato

Montaje de Arturo Valls con su marca de arroz y un plato de Café Comercial. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA El Café Comercial de Madrid ofrece en agosto dos arroces creados con la marca Socarrón de Arturo Valls. Las recetas destacadas son un arroz meloso con chipirones, gambones y jugo de carabineros, y un arroz 'a banda' con muslo de pato deshuesado. Ambos platos emplean arroz D.O. Valencia, variedad Albufera, y están disponibles para un mínimo de dos personas. Café Comercial apuesta por productos mediterráneos de calidad en un espacio emblemático y centenario de la capital.

El famoso humorista y actor Arturo Valls decidió sacar su propia marca de arroz valenciano, Socarrón, y fue el restaurante Café Comercial (Glorieta de Bilbao,7) el primero en traerlo a Madrid. Este mes de agosto, la colaboración va más allá.

Cuando la capital parece bajar el ritmo, Café Comercial propone un nuevo plan gastronómico para quienes se quedan en la ciudad. El restaurante madrileño continúa con Socarrón, la marca de arroces impulsada por el valenciano Arturo Valls con la que ya trabajó a principios de año en una propuesta de arroz al horno, para incorporar dos nuevas recetas que tienen como punto de partida el arroz denominación de origen Valencia, variedad Albufera, y una cuidada selección de ingredientes.

Dos recetas que son un guiño al Mediterráneo y que invitan a compartir esos sabores tan característicos. El primero es un arroz meloso cocinado a fuego lento con chipirones, gambones y jugo de carabineros.

Una elaboración con un sabor profundo y de gran intensidad, en la que el fondo marino y la melosidad del arroz se equilibran para dar lugar a una receta sabrosa y que nos traslada a la costa. Se puede pedir para mínimo dos personas por el precio de 38 euros.

El segundo es un arroz estilo 'a banda' con muslo de pato deshuesado al momento, una interpretación del clásico levantino que combina el carácter propio del arroz con la jugosidad y el sabor del pato. Como resultado, de nuevo, una propuesta que mantiene la esencia mediterránea.

Arroz meloso de chipirones, gambones y jugo de carabineros. Café Comercial

Al igual que el otro, este arroz se puede pedir para un mínimo de dos personas y tiene un precio de 36,50 euros.

"Queremos que estos arroces reflejen una forma de entender la cocina basada en el respeto por el producto y por las recetas que nunca pasan de moda", comenta Carlos Moreno, chef de Café Comercial. "Trabajar con el arroz D.O. Valencia, variedad Albufera, de Socarrón es un gusto y nos permite ofrecer dos elaboraciones con mucha personalidad, para acercar un pedacito del Mediterráneo a un lugar tan emblemático como Café Comercial", añade Moreno.

Con estas recetas, Café Comercial vuelve a situar el arroz en el centro de la experiencia, y continúa apostando, de la mano de Socarrón, por una materia prima de calidad. Ambos arroces están disponibles durante todo el mes de agosto.

En un momento en el que Madrid cambia de ritmo, Café Comercial invita a disfrutar de una propuesta que acerca los sabores del Mediterráneo a uno de los espacios con más historia de la capital. Una oportunidad para compartir alrededor de una mesa que, desde hace más de un siglo, sigue siendo punto de encuentro para diferentes generaciones y uno de los grandes iconos gastronómicos de Madrid.