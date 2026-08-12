¿Cuál es el destino favorito de los madrileños para irse de vacaciones?: esta es la región a la que van cada verano

Vistas de la Bahía de Cádiz, a una de las más visitadas por los madrileños, desde Punta Bermeja. Punta Bermeja

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía es el destino favorito de los madrileños en verano, atrayendo entre el 17 y 20% de los viajeros de la Comunidad de Madrid. La Costa del Sol, especialmente Marbella, Nerja y Málaga capital, destaca por su oferta gastronómica, cultural y excelentes comunicaciones. La Costa de la Luz, con playas en Cádiz y Huelva como Tarifa, Conil y Zahara de los Atunes, seduce por su ambiente relajado y naturaleza. El Puerto de Santa María se consolida como punto clave para los madrileños, reforzando su oferta hotelera con la apertura de nuevos alojamientos premium.

Cada año, en cuanto aprieta el calor en la capital y las vacaciones estivales se acercan, miles de madrileños preparan las maletas con un rumbo muy claro en el mapa. Aunque la geografía española ofrece alternativas para todos los gustos, existe una comunidad autónoma que revalida año tras año su trono como el refugio predilecto de la Comunidad de Madrid.

Según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR / FAMILITUR) del Instituto Nacional de Estadística (INE), Andalucía es el líder indiscutible para los viajeros madrileños. La región del sur es el destino estrella temporada tras temporada, atrayendo a cerca del 17 al 20% de los viajeros de la Comunidad de Madrid.

Su clima, su ambiente, sus playas y una oferta hotelera en constante renovación la convierten en la opción número uno para desconectar de la rutina capitalina.

Costa del Sol (Málaga): turismo urbano, gastronomía y playa

Dentro del abanico andaluz, la Costa del Sol se mantiene como una de las elecciones históricas de los veraneantes que buscan combinar el descanso en la arena con una vibrante vida social y cultural.

Localidades clave como Marbella, Nerja o la propia Málaga capital conquistan a los madrileños gracias a su potente oferta gastronómica, museos de primer nivel y servicios de alta gama. Es la opción idónea para quienes quieren disfrutar del Mediterráneo sin renunciar al ocio de calidad y a unas excelentes comunicaciones con el centro peninsular.

Costa de la Luz (Cádiz y Huelva): el encanto de la brisa atlántica y la naturaleza

Para quienes prefieren huir de las aglomeraciones y buscan un ambiente más desenfadado, la Costa de la Luz es la gran triunfadora. Abarcando los litorales de Cádiz y Huelva, este enclave atrae masivamente tanto a familias como a jóvenes gracias a sus playas kilométricas de arena fina, sus atardeceres de postal y su ritmo relajado.

Destinos como Tarifa, Conil, Zahara de los Atunes o El Rompido se llenan cada verano de acento madrileño. La posibilidad de practicar deportes náuticos, pasear entre dunas o disfrutar de la gastronomía en los chiringuitos a pie de playa convierte a esta costa en una experiencia difícil de igualar.

El Puerto de Santa María: la joya en auge

En el corazón de la provincia de Cádiz se encuentra una de las zonas en mayor auge de toda la costa andaluza. A lo largo de su parque natural, la Bahía de Cádiz se extiende a través de un paisaje complejo y cambiante donde el sol cobra un protagonismo especial y su luz se funde con las aguas del océano Atlántico.

Allí se ubica El Puerto de Santa María. Este enclave, situado en un entorno natural privilegiado, destaca por la diversidad de sus paisajes: marismas, playas, pinares, caños y dunas conforman el refugio perfecto para quienes desean disfrutar de actividades náuticas, paseos en plena naturaleza o largas jornadas de sol y mar.

Ante la altísima demanda de viajeros —con un gran porcentaje procedente de Madrid—, la zona continúa reforzando su infraestructura turística. De hecho, este rincón gaditano acaba de presenciar la apertura del Punta Bermeja Premium Beach Hotel, un nuevo establecimiento pensado para dar respuesta al flujo constante de veraneantes que buscan calidad y primera línea de playa.

Se trata de un nuevo alojamiento de cuatro estrellas localizado estratégicamente en la zona de Fuentebravía, a escasos metros de la conocida playa de El Ancla.

Esta ubicación privilegiada permite a sus huéspedes disfrutar de las mejores vistas panorámicas de toda la bahía, teniendo la silueta de la ciudad de Cádiz justo enfrente. Un nuevo referente hotelero que consolida a El Puerto de Santa María como la parada obligatoria para el turismo madrileño este verano.