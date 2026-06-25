Cayetana Guillén Cuervo y otros ocho actores y directores, los pregoneros 'de cine' del Orgullo de Madrid 2026

El programa incluye conciertos, desfiles y actividades en cuatro escenarios principales y múltiples locales del barrio de Chueca.

Entre los pregoneros hay referentes y activistas LGTBIQ+, incluidos tres actores transexuales que han visibilizado al colectivo en el cine.

El lema de esta edición es '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', destacando la defensa de los derechos civiles.

Cayetana Guillén Cuervo y ocho figuras del cine serán los pregoneros del Orgullo de Madrid 2026 en la Plaza Pedro Zerolo.

El Orgullo de Madrid 2026 comienza ya. La edición de este año, que se extiende desde este jueves 25 de junio hasta el próximo 5 de julio, se enmarcará bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'.

Como es costumbre, aunque los eventos programados comiencen antes, el pistoletazo de salida oficial de las fiestas será una vez ocurra el pregón. Esta vez, los encargados de poner voz a uno de los momentos más esperados por el colectivo serán la actriz Cayetana Guillén Cuervo acompañada de ocho profesionales del sector: intérpretes, guionistas y directores.

En concreto, son Afioco Gnecco, Zack Gómez-Rolls, Fernando Guallar, Patricia Ortega, Ian De la Rosa, Silver Chicón, Herminia Loh y Fernando González Molina. El 'Pregón de Cine LGTBIQ+', como lo han denominado desde la organización, será una vez más en la Plaza Pedro Zerolo el próximo miércoles 1 de julio a partir de las 20.00 horas.

Todos ellos son referentes y activistas de los derechos del colectivo, ya sea como personas pertenecientes a él o apoyándolo abiertamente con sus proyectos y películas y el trabajo con asociaciones.

Por ejemplo, como han recordado los organizadores de MADO durante la presentación de las fiestas este miércoles en el Museo Thyssen, entre ellos se encuentran tres actores transexuales que han "contribuido a visibilizarlo": Afioco Gnecco, quien documentó su transición en Este cuerpo mío; Zack Gómez-Rolls, un hombre trans que trabaja como entrenador personal en Nueve Lunas y Silver Chicón, protagonista de la premiada película Iván & Hadoum.

Además, estará presentado por La Plexy, icono drag queen y una presencia imprescindible dentro del MADO. También participarán las entidades organizadoras del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid —AEGAL, COGAM y FELGTBI+—, que darán unos discursos de bienvenida y pondrán el himno oficial de MADO 2026.

Para cerrar el acto, que terminará sobre las 23.00 horas, tendrá lugar un show a cargo de las drags más representativas de Black & White, una de las discotecas LGTBIQ+ más emblemáticas del madrileño barrio de Chueca.

Todo el programa

"Orgullo ciudadano" será el concepto por el que clame este año el Orgullo en Madrid. Acuñado por el activista LGTBIQ+ y político Pedro Zerolo, quiere reivindicar el "protagonismo de toda la ciudadanía para la conquista, celebración y defensa de los derechos civiles".

Así lo han anunciado las entidades organizadoras durante la citada presentación de la programación y el calendario de la edición de 2026.

En #MadridOrgullo2026 tendremos un Pregón de Cine LGTBIQ+. Presentado por @cayetanagc, participarán Afioco Gnecco, Zack Gómez Rolls, Fernando Guallar, Patricia Ortega, Ian de la Rosa, Silver Chicón, Herminia Loh y Fernando González Molina, cineastas y artistas LGTBIQ+. pic.twitter.com/Dh6umR1zUe — MADO Madrid Orgullo (@MADOrgullo) June 24, 2026

Tras intervenir los representantes de diversos colectivos LGTBIQ+ para hablar sobre el retroceso de los derechos civiles ante un "nuevo orden que recorta libertades", según las declaraciones recogidas por Efe, Juan Carlos Alonso, coordinador general de MADO, ha explicado que el presupuesto se ha reducido un 28% respecto al año pasado "por las circunstancias sociales y políticas que vivimos".

Para concluir, se han dado algunos detalles de los conciertos y artistas que actuarán durante estas fechas. En el programa, ya publicado, se desglosan todos los acontecimientos que marcan estas festividades, con actividades de todo tipo.

Entre ellas destacan el clásico desfile de mascotas 'Plumas y Patitas' (el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT), la famosa Carrera de Tacones (el 2 de julio), el certamen Mr Gay España (el 3 de julio) o los premios MADO 2026, en el Institut Français de Madrid (el 29 de junio).

Pero el acto central del Orgullo será el 4 de julio, con la manifestación y el desfile de carrozas, que marca el punto culminante de las fiestas.

Y alrededor de todos estos eventos se encuentran las diferentes actuaciones musicales de los numerosos artistas que participan. En total, habrá cuatro escenarios en los puntos estratégicos de la capital donde tendrán lugar estos espectáculos: la Plaza Pedro Zerolo (el lugar central), la Plaza de las Reinas (cuyo verdadero nombre es la Plaza del Rey), la Puerta del Sol y la Plaza de España.

Algunos de estos artistas serán nombres tan conocidos como Tokischa, Mon Laferte, Kany García, Loles León, Ptazeta, Villano Antillano, María Peláe, Pasión Vega, Soraya, Lucía de la Puerta, Violeta, Cris Lora, Naiara, Blanca Paloma, Nuria Fergó, Vicco o Samuel Mariño, entre otros muchos.

Asimismo, muchos locales y espacios del barrio de Chueca, el centro de las fiestas, han organizado sus propios eventos y celebraciones para convertir durante dos semanas la capital en un gran festival en el que mostrar la diversidad.