El evento donde conseguir uno de los 30 maletines de ajedrez únicos de Nil Ojeda y Starbucks: sólo durante un día en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Nil Ojeda y Starbucks organizan un evento en Madrid donde los participantes pueden ganar uno de los 30 maletines de ajedrez exclusivos. El evento, llamado 'Play to Lose. It's part of the game', se celebrará el viernes 3 de julio en la tienda Starbucks de Calle de Goya, 73. Para participar, es necesario comprar una bebida y enfrentarse a los expertos 'hombres de rojo' en partidas de ajedrez de máximo 15 minutos. El maletín de ajedrez es una pieza de coleccionista, diseñada en España, que solo se puede conseguir venciendo en las partidas; no está a la venta.

El conocido influencer Nil Ojeda trae a Madrid una experiencia que invita a los jóvenes a desconectar de las pantallas. El próximo viernes 3 de julio propondrá un original evento que reunirá a cientos de participantes en torno a una actividad con el objetivo de compartir tiempo con otras personas y tener la posibilidad de ganar algún que otro premio.

Y es que Starbucks se ha juntado con MilfShakes, la marca de moda urbana del creador de contenido, para lanzar una activación que recorrerá como una especie de tour seis ciudades españolas, terminando en la capital.

Estas girarán en torno al café y un tablero de ajedrez. Se trata, en definitiva, de un concepto al que han llamado 'Play to Lose. It's part of the game'.

En horario de 14.00 horas y las 21.00 horas, tres jugadores expertos —los "hombres de rojo", figura de referencia de MilfShakes— convertirán la tienda de la Calle de Goya, 73 en un "tablero en vivo", donde se enfrentarán a los consumidores en partidas de ajedrez de máximo 15 minutos.

Para participar, será necesario realizar cualquier pedido en tienda. Con cada bebida, los clientes recibirán la ficha roja que les dará acceso a la cola de juego y, por ende, a enfrentarse a uno de los profesionales.

Uno de los 30 maletines que pueden ganarse. Starbucks x MilfShakes

El premio para quien consiga ganar a los jugadores expertos durante las siete horas que durará la iniciativa será un ajedrez Starbucks x MilfShakes. Este está concebido como una pieza de coleccionista de edición limitada de la que solo se han creado 30 unidades en total.

"Más que un tablero, se trata de un objeto de diseño que fusiona los universos creativos de ambas marcas a través de piezas personalizadas inspiradas en el universo visual de ambas, incluyendo elementos icónicos como la sirena y el oso barista de Starbucks o el reconocido Milfo, seña de identidad de MilfShakes", señalan desde la organización.

Ha sido diseñado y fabricado íntegramente en España e incorpora "acabados prémium, colores representativos de ambas marcas y un exclusivo maletín de piel con logos grabados, convirtiéndose en el símbolo tangible de una experiencia única".

Este nunca se podrá adquirir con dinero. La única manera de conseguirlo es ganar la partida.

Algunas de las piezas del ajedrez. Starbucks x MilfShakes

En este sentido, para poder perfeccionar sus jugadas antes de intentar vencer al "hombre de rojo", MilfShakes ha puesto a disposición en su web un minijuego creado para la ocasión.

Además de en Madrid, la experiencia también se podrá vivir en Barcelona (el miércoles 24 de junio en Passeig de Gràcia, 103), donde comenzará esta especie de gira. Luego continuará en Valencia (el jueves 25 de junio en Carrer de Sant Vicent Màrtir, 45), Zaragoza (viernes 26 de junio en Calle del Coso, 15), A Coruña (miércoles 1 de julio en Rúa Nova, 2) y Sevilla (jueves 2 de julio en Avenida de la Constitución, 36), para terminar en la capital.