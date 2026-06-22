El viaje del grupo madrileño Ultraligera a China para componer su último single: 'Alguna Película'

Las claves

Las claves Generado con IA Ultraligera publica 'Alguna Película', cuarto adelanto de su segundo disco, inspirado en un viaje por China. El grupo recorrió lugares como Shanghái y Guizhou, donde convivieron con etnias minoritarias y terminaron de componer nuevas canciones. La canción refleja la identidad sonora de la banda, con un lenguaje directo y un estribillo pegadizo que invita a la reflexión sobre la autenticidad personal. El videoclip de 'Alguna Película' fue grabado durante el viaje, mostrando paisajes y experiencias que evocan una realidad diferente.

La banda madrileña Ultraligera escribe un nuevo capítulo en su historia con Alguna Película, el cuarto adelanto de su segundo disco Lapsus, que nace tras un viaje a China y que es una de las canciones más representativas de su personalidad sonora.

Ultraligera es un grupo de amigos que, después de los más de 80 conciertos de la gira pasada, decidieron irse de viaje juntos para disfrutar y reencontrarse lejos del estrés y la adrenalina del directo y reconectar con el folclore y el origen de la música en los parajes más remotos de China.

Tras una primera parada en Shanghái, donde vivieron la intensidad de la ciudad y el ocio nocturno, emprendieron una travesía de más de tres días en tren hacia Guizhou, los campos de arroz y las regiones habitadas por los Miao, las etnias minoritarias del sur del país. Allí, lejos de cualquier rutina conocida, se sumergieron en nuevas culturas, tradiciones y formas de entender la música y la comunidad.

Ultraligera lanza 'Alguna Película'

Fue durante ese recorrido donde terminaron de componer algunas de las canciones que faltaban para completar su segundo disco y donde reflexionaron sobre que todo tiene una dimensión mayor de la que imaginamos y que, a veces, es necesario alejarse para entender ese abismo que existe entre uno mismo y la realidad: en el día a día, vivimos una película cuyo guion parece estar escrito por los demás y sus expectativas hacia nosotros.

Con una mezcla de energía y dinamismo, el tema condensa en poco más de tres minutos todas las señas de identidad que han convertido a Ultraligera en una de las propuestas más personales del rock nacional.

Frente a las letras más complejas y abiertas a la interpretación de los singles ya conocidos de Lapsus, Alguna Película apuesta por un lenguaje directo, reconocible y cercano, construyendo un estribillo coreable y pegadizo, susceptible de grabarse en la memoria: “Hoy he vuelto a levantar sudando con miedo irracional, reconozco este lugar, ya lo he visto, en alguna película”.

La canción se acompaña de un videoclip grabado íntegramente en el viaje cuyas imágenes evocan la sensación de estar inmerso en una realidad que parece pertenecer a otra vida.

Ultraligera, formada por Gisme (voz), Coque (guitarra), Santi (bajo) y Martín, concluye: “Es el miedo lo que nos hace guiarnos por lo que dicen los demás, con lo que para tener una vida auténtica hay que ser valiente y coger las riendas de tu propia vida, uniéndote a los tuyos y tomando tus propias decisiones”.