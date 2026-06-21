El sueño roto de Iván Sanahuja, el creador del Reggaeton Beach Festival: apartado un día antes de cancelar en toda España

Las claves

Las claves Generado con IA El Reggaeton Beach Festival ha cancelado las siete fechas previstas en España para este verano y ha anunciado el cierre definitivo de sus operaciones. La cancelación llega tras la entrada de nuevos socios e inversores internacionales en la estructura empresarial del festival y la revocación de Iván Sanahuja como administrador único. El festival, que esperaba más de 38.000 asistentes solo en Madrid, ya había enfrentado problemas en ediciones anteriores por cancelaciones y disputas legales. Los afectados por la cancelación tienen derecho a reclamar la devolución íntegra de las cantidades abonadas y otros gastos asociados a la asistencia al evento.

En la web del festival la pregunta sigue siendo: "¿Te lo vas a perder?". Esta vez la respuesta es que sí. El Reggaeton Beach Festival (RBF) ha cancelado las siete fechas que tenía previstas para este verano en España y ha anunciado el cierre definitivo de sus operaciones.

De acuerdo con estimaciones de las pasadas ediciones, cerca de 38.000 personas, solo en Madrid, acudirían a las fechas previstas para julio.

La decisión afecta a las citas programadas en Tenerife, Barcelona, Alicante, Mallorca, Santander, Madrid y Nigrán. Detrás de la marca se encuentra una estructura empresarial en la que han participado distintas sociedades vinculadas al promotor original, nuevos inversores internacionales incorporados este año y grupos empresariales.

El origen

El Reggaeton Beach Festival nació como un proyecto organizado por Cyclop2014 SL, especializado en la organización de eventos musicales y figura como único socio de RBF Madrid 2020 SL, la sociedad utilizada para la operativa del festival en la capital.

Según la inscripción de constitución de RBF Madrid 2020 SL en el Registro Mercantil de Barcelona, la sociedad fue constituida en enero de 2020 con Iván Sanahuja Fuentes como administrador único y con Cyclop2014 SL como socio único.

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Durante los últimos años, el festival se consolidó como una de las principales marcas de música urbana en España, expandiendo su presencia a distintas ciudades del país y construyendo un modelo basado en giras simultáneas durante los meses de verano.

El crecimiento del festival estuvo estrechamente ligado a DQuality Group, promotora con sede en Badalona que asumió la organización y desarrollo de la marca. La compañía actuó como interlocutor con administraciones públicas, recintos y patrocinadores, impulsando el formato en distintas ciudades españolas y convirtiendo al Reggaeton Beach Festival en uno de los principales festivales especializados en música urbana.

Nuevos inversores

La estructura empresarial del festival experimentó un cambio relevante a comienzos de este año. En febrero de 2026, la organización anunció una nueva etapa corporativa respaldada por la entrada de nuevos socios e inversores internacionales.

Entre ellos figuraba Cerruti Capital 1881, fondo con sede en Dubái, cuya incorporación fue presentada como una apuesta para reforzar la estructura financiera del proyecto.

Junto a él se incorporó también Vanquish Sports & Media Group, sociedad radicada en Madrid especializada en deporte, medios y entretenimiento. La operación fue presentada públicamente como el inicio de una nueva fase de crecimiento para el festival, con nuevos recursos financieros y una estrategia de expansión internacional.

Según los datos registrales, desde la constitución de la sociedad en 2020 figuraba como administrador único el empresario Iván Sanahuja Fuentes, mientras que Cyclop2014 SL aparecía como socio único.

Sin embargo, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publicado el 16 de junio de 2026 recoge la revocación de Iván Sanahuja como administrador único de RBF Madrid 2020 SL. El mismo boletín también refleja su revocación como administrador único de Cyclop2014 SL y de RBF Torrevieja 2024 SL.

Los cambios societarios fueron publicados oficialmente apenas unos días antes de que la organización anunciara la cancelación de toda la gira española prevista para este verano.

Cancelaciones previas

La cancelación total de la gira de 2026 no constituye el primer episodio controvertido en la trayectoria del Reggaeton Beach Festival. En 2023, la edición prevista del festival en Madrid, programada para los días 22 y 23 de julio, tuvo que ser cancelada después de que el Ayuntamiento denegara la licencia necesaria para su celebración en el recinto Iberdrola Music de Villaverde.

Durante los días previos al evento, la organización sostuvo públicamente que el festival podría celebrarse pese a la negativa municipal. Sin embargo, finalmente confirmó la cancelación de la cita madrileña.

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En sus comunicaciones públicas, el festival atribuyó aquella decisión a una "disputa política en plenas elecciones". Por su parte, el Ayuntamiento defendió que la denegación respondía a cuestiones relacionadas con los requisitos exigidos para la autorización del evento y los informes técnicos emitidos sobre el recinto.

La cancelación provocó reclamaciones de asistentes que ya habían adquirido entradas y organizado desplazamientos para acudir al festival.

Ese mismo año, FACUA-Consumidores en Acción denunció determinadas condiciones aplicadas por la organización relacionadas con aspectos de consumo y funcionamiento interno de los recintos, entre ellas cuestiones vinculadas al sistema de pago cashless y otras condiciones impuestas a los asistentes.

Tras el anuncio de cancelación de toda la gira de 2026, organizaciones de defensa de los consumidores han recordado públicamente que los afectados tienen derecho a reclamar la devolución íntegra de las cantidades abonadas y, en determinados supuestos, otros gastos directamente asociados a la asistencia al evento.

Siete fechas

La cancelación de 2026 supone el cierre definitivo de una gira que tenía previstas siete paradas en España entre finales de junio y finales de julio: Tenerife y Barcelona (27 y 28 de junio), Alicante (4 y 5 de julio), Mallorca y Santander (11 y 12 de julio), Madrid (18 y 19 de julio) y Nigrán (25 y 26 de julio).

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Cuando se anunció la gira de 2026, la organización comercializaba distintas modalidades de acceso para los dos días de festival, con precios que oscilaban entre los 60 euros de los abonos generales y los 225 euros de las modalidades VIP de dos días.

Miles de compradores permanecen ahora pendientes del procedimiento de devolución de unas entradas adquiridas para una gira que finalmente no llegará a celebrarse.

Al cierre de esta publicación, el asistente virtual Tributonia continuaba proporcionando información sobre la gira de 2026.