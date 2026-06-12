Confirman la apertura de uno de los rocódromos más grandes de Madrid: 1.700 m2, 2 plantas y 2,9 millones invertidos

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Las claves Generado con IA Sputnik Guindalera, uno de los rocódromos más grandes de Madrid, ha abierto en el barrio de Salamanca con una inversión de 2,9 millones de euros. El centro dispone de 1.700 m2 repartidos en dos plantas, con zona de vías de hasta 11,5 metros de altura y una innovadora área de boulder. Incluye zonas de fitness, restauración con opciones sofisticadas y veganas, y un avanzado espacio de entrenamiento con Quantum Board XL. La apertura ha generado 17 puestos de trabajo con condiciones laborales destacadas y forma parte de la expansión de Sputnik Climbing en España.

En el número 28 de la calle Marqués de Monteagudo en el barrio de Salamanca hay una nueva propuesta para hacer deporte bajo techo y escapar de las altas temperaturas que se avecinan.

Sputnik Guindalera, el nuevo centro de escalada de Sputnik Climbing, abre sus puertas en el corazón de Madrid y refuerza la expansión de la compañía en la capital.

La empresa traslada su modelo a un barrio donde 'tradición y ritmo urbano' conviven de forma singular.

Sputnik Guindalera Sputnik

La zona cuenta con referentes como el Mercado de la Guindalera, uno de los mercados municipales del barrio de Salamanca, y está conectada estratégicamente con el intercambiador de Avenida de América, uno de los grandes nodos de transporte de la ciudad.

Además, Sputnik Guindalera dispone de 1.700 metros cuadrados y una propuesta diferencial dentro de la red de centros de la compañía.

El área de vías ocupa 198 metros cuadrados, con 85 rutas y 28 autoseguros, en una estructura que alcanza una altura máxima de 11,5 metros. Tras superar desafíos arquitectónicos, se han conseguido algunas de las vías más altas en el interior de la M30.

La zona de boulder también marca la diferencia con el resto de rocódromos: se distribuye en dos plantas, suma 370 metros cuadrados, incorpora materiales de última generación y algunos sets que aún no se han visto en otros centros Sputnik.

Uno de los grandes atractivos del nuevo rocódromo es su espacio de entrenamiento, donde destaca el Quantum Board XL, de 4,5 por 4,5 metros y con un rango de inclinación de 20 a 60 grados.

Es un híbrido entre muro de densidad y panel digital que permite entrenar a dos personas al mismo tiempo con rutas activas simultáneamente.

Sputnik Guindalera Sputnik

La oferta se completa con una zona de fitness de 71,5 metros cuadrados, equipada para trabajo de fuerza, cardio y entrenamiento funcional, y con La Cantina, un espacio de restauración de unos 60 metros cuadrados pensado para reunirse, recuperar fuerzas y alargar la experiencia más allá de la escalada.

El modelo de hostelería mantiene algunos de los platos más reconocibles de la marca, como las hamburguesas, pero incorpora propuestas más sofisticadas y nuevos sabores, como el cachopín de cecina y queso ahumado o las alitas cornflakes deshuesadas.

También suma opciones veganas, como el wok de udon con verduras y pak choi, además de postres y zumos naturales.

La Cantina Sputnik

Puestos de trabajo

La puesta en marcha de Sputnik Guindalera ha supuesto una inversión de 2,9 millones de euros y la contratación de un equipo de 17 profesionales.

Según la compañía, cuentan con unas condiciones de trabajo que presentan como excepcionales para el sector: no más de 16 días laborales al mes, salarios por encima del convenio, planes de formación y promoción, y medidas personales de conciliación.

Antes de esta apertura, Sputnik ya había inaugurado otras cinco instalaciones: cuatro en la Comunidad de Madrid (Alcobendas, en 2016; Las Rozas, en 2021; Legazpi, en 2023; y Chamberí, en 2025) y una en el País Vasco, en Berango, abierta en noviembre de 2022.

La expansión continuará en los próximos meses con una nueva apertura en Lugones, Asturias, prevista para este mismo año, y con un gran centro en Alcalá de Henares programado para 2027.