Abre en Madrid el parque con una atracción acuática única en Europa: 7 metros de altura, 180 m2 de recorrido y 35 km/h

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Las claves Generado con IA Aquopolis Villanueva de la Cañada inaugura Kilauea, una montaña rusa acuática única en Europa, con 7 metros de altura y 180 metros de recorrido. La nueva zona Mana Nui amplía el parque en 4.682 m², incorporando áreas de descanso y reforzando la oferta de ocio moderno y sostenible. Kilauea destaca por su lanzamiento inicial de 30 metros mediante propulsión de agua, cuatro aceleraciones y efectos visuales inmersivos. El parque ofrece más de 15 atracciones acuáticas, una playa de arena blanca, piscina de olas, zonas infantiles y servicios exclusivos como zonas VIP y camas balinesas.

Aquopolis Villanueva de la Cañada abrirá sus puertas el próximo viernes 12 de junio con una atracción sin precedentes en Europa: Kilauea, una montaña rusa acuática que marca un hito en sus casi cuarenta años de historia.

La nueva instalación se encuentra en Mana Nui, una zona completamente nueva que amplía el parque en 4.682 metros cuadrados, sumándose a los más de 15.000 metros cuadrados existentes.

"Kilauea es una water coaster diseñada para ser la atracción más grande y tecnológicamente avanzada del parque, convirtiéndose así en un referente nacional y europeo", explica Mariano Valverde, director del parque.

Parque acuático, imagen de archivo Ricardo Europa Press

La montaña rusa cuenta con casi 180 metros de recorrido, alcanza velocidades de hasta 35 km/h y una altura de 7 metros, además de incorporar múltiples efectos visuales.

El elemento diferenciador de Kilauea es su recta de lanzamiento inicial de 30 metros mediante agua propulsada, un sistema que garantiza un inicio de recorrido sin igual y la posiciona como una atracción única a nivel europeo.

La experiencia incluye cuatro momentos de aceleración que combinan adrenalina, velocidad y sensaciones acuáticas de forma totalmente inmersiva.

Leyenda de diosas

La atracción se basa en la leyenda de dos diosas enfrentadas —la diosa del poder y la diosa del agua—, inspirado en el mito real del volcán Kilauea. El lanzamiento inicial representa la fuerza volcánica, mientras que el recorrido evoca la esencia del agua.

La zona Mana Nui integra no solo Kilauea, sino también nuevas zonas de descanso creadas para mejorar la experiencia global del visitante y reforzar el compromiso de Aquopolis con un ocio de calidad, moderno y sostenible.

Esta ampliación se suma a una oferta que incluye más de 2.000 metros cuadrados de playa de arena blanca en Malib Beach, piscina de olas y más de 15 atracciones de agua.

El parque cuenta con una extensa zona infantil con seis atracciones adaptadas, versiones mini de las emblemáticas Waikiki, Zigzag, Pistas Blandas, Turbolance y Río Rápido, además de Tiki Island con numerosos chorros de agua para disfrutar en familia.

Para el público juvenil, Kangaroa ofrece seis toboganes desde más de diez metros de altura, a los que ahora se suma Kilauea.

Aquopolis ha incrementado año a año su propuesta gastronómica y dispone de zonas de picnic con sombras.

Entre los servicios destacan la hostelería directa a la hamaca, zonas VIP y camas balinesas. Las entradas online ya están disponibles en la web del parque