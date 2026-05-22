Madrid desafía las leyes de la gravedad con el restaurante más alto de Europa, a 160 metros: se ven la Sierra y la Castellana

Las claves

Las claves Generado con IA Élkar, en la planta 33 de la Torre Emperador Castellana, es el restaurante más alto de Europa con 160 metros de altura. Ofrece cocina mediterránea de autor con productos de proximidad y técnicas contemporáneas, destacando platos como su foie gras Fundador 18 años y arroces melosos. El espacio cuenta con vistas panorámicas de Madrid, más de 180 referencias de vino y un club nocturno con coctelería de autor y música.

Madrid no tiene playa, pero tiene un cielo donde se encuentran las mejores vistas y propuestas gastronómicas. Entre las miles de rooftops que empiezan a dar por inaugurada este mes la temporada, hay un lugar en la capital donde casi se puede cenar tocando ese cielo con la punta de los dedos, literalmente a 160 metros de altura, una cifra récord.

En el corazón financiero de la ciudad y desafiando las leyes de la gravedad se encuentra Élkar, el restaurante más alto de Europa, suspendido en la planta 33 de la emblemática Torre Emperador Castellana.

Hay que subir en ascensor para llegar a las vistas panorámicas que abarcan desde el bullicio de la Castellana hasta las cumbres de la Sierra de Madrid.

Uno de sus platos. Élkar

Detrás de este restaurante, impulsado por Aramark España y con el asesoramiento de Armand Notó, se encuentra el tándem culinario formado por los chefs Fran Vicente y Pablo Verdúguez.

Juntos han conseguido que la comida compita —y gane— al imponente skyline madrileño y que la prestigiosa Guía Repsol ya les haya echado el ojo y los haya incluido entre sus recomendaciones.

Su cocina mediterránea de autor respeta el producto de proximidad, pero también viaja por el mundo a través de la técnica contemporánea.

La carta de Élkar cambia con el pulso de la naturaleza. Su arroz meloso de carrilleras ibéricas o el guiso de setas de temporada son la prueba de que en las alturas también se puede guisar con el 'chup chup' de las abuelas. Entre otros platos, no podía falta el bourguignon de atún rojo, el solomillo de vaca con foie y trufa la corvina thai con coco y curry.

Mención aparte merece el que ya es el plato icónico de la casa: su foie gras Fundador 18 años. Servido con un bizcocho de pimientas y canela, es un equilibrio perfecto entre la intensidad del brandy, la untuosidad del hígado y el toque de las especias.

Para regar semejante festival, cuentan con una bodega de más de 180 referencias de vino.

El espacio es íntimo y sofisticado gracias a sus imponentes cristaleras con vistas de altura, además de sus salones privados modulables y panelables.

Pero la experiencia no acaba con el postre. Cuando la cena termina y las luces de Madrid brillan como un manto de diamantes bajo tus pies, la noche se traslada a Élkar Club. Abierto de martes a sábado, este espacio clandestino y elegante ofrece coctelería de autor y música seleccionada para alargar las horas.

Información práctica: