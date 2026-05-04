Madrid celebra su día con un espectáculo de drones sin precedentes en España: 1.000 dispositivos iluminaron el cielo

Drones iluminan el cielo de Madrid para conmemorar el Dos de Mayo Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid celebró el 2 de mayo con un espectáculo de 1.000 drones, el mayor de este tipo realizado en España. Durante 12 minutos, los drones recrearon símbolos emblemáticos madrileños y referencias culturales como la Puerta del Sol y Goya. El evento, organizado por la Comunidad de Madrid y respaldado por Indra y Umiles, reunió a miles de asistentes en la Cuña Verde del Distrito de Latina. El uso masivo de drones marca una apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la proyección internacional de Madrid como ciudad tecnológica.

La noche del 2 de mayo dejó una de las imágenes más llamativas que se recuerdan en la ciudad. Por primera vez en España, un total de 1.000 drones volaron de forma simultánea en un espectáculo de luz organizado por la Comunidad de Madrid.

El show, que contó con el respaldo de Indra y la participación de Umiles, empresa tecnológica española especializada en este tipo de eventos, transformó el cielo durante 12 minutos.

A través de una coreografía aérea sincronizada, se recrearon escenas como la Puerta del Sol y el kilómetro 0, el Palacio de Cristal, el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de Aranjuez o la Universidad de Alcalá de Henares, así como referencias culturales de Goya.

Todo esto formó parte de una narrativa visual que combinó historia, cultura e innovación tecnológica.

El evento congregó a miles de asistentes en el parque de la Cuña Verde en el Distrito de Latina, donde pudieron disfrutar de una experiencia visual única, gratuita y abierta a todos los públicos.

Este despliegue supone un nuevo paso en el desarrollo de espectáculos aéreos en España. Se trata del mayor número de drones autorizado para volar al mismo tiempo en el país, una capacidad técnica que pocas compañías europeas pueden asumir.

"El espectáculo del 2 de mayo demuestra hasta dónde puede llegar la combinación de ingeniería, software y creatividad aplicada a eventos de gran formato. Operar 1.000 drones de forma simultánea requiere una capacidad técnica y operativa muy elevada", explica Raúl Cortijo, director general de Umiles.

La ejecución del show implicó un alto grado de precisión y coordinación, con sistemas avanzados de navegación, control en tiempo real y protocolos de seguridad que permiten operar enjambres de drones en entornos urbanos con total fiabilidad.

La Comunidad de Madrid ha apostado por Umiles, una de las principales empresas europeas del sector por volumen de operaciones. En 2025, la compañía voló más de 40.000 drones y realizó más de 500 espectáculos en todo el mundo.

Con el respaldo de Indra, la región refuerza su apuesta por la innovación y por posicionarse como un referente en grandes eventos tecnológicos. El objetivo es proyectar la marca Madrid como una ciudad que combina tecnología, cultura y sostenibilidad.

Umiles, con capital 100% español, fabrica sus propios drones en su sede de Alcorcón. Forma parte de Grupo Ibérica, que integra más de 40 compañías en distintos sectores. La empresa cuenta con una flota de cerca de 2.000 drones y se ha consolidado como una de las principales en Europa en este tipo de espectáculos.

Los shows de drones se consolidan así como una alternativa más sostenible y segura frente a otros formatos tradicionales. Cada vez más ciudades los utilizan para celebrar eventos y conectar con el público.