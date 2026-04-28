Abre la mayor exposición sobre el mundo de Star Wars en Madrid: 600 piezas en una exposición inmersiva

Las claves

Las claves Generado con IA La exposición 'El Imperio Fan Contraataca' llega a Madrid con más de 600 piezas del universo Star Wars en Espacio Delicias. La muestra incluye recreaciones a tamaño real de escenas icónicas, vestuario original, dioramas y figuras de personajes como Darth Vader y Grogu. Los visitantes pueden disfrutar de espacios temáticos interactivos, zonas para fotos y actividades relacionadas con el mundo Jedi. La exposición estará disponible hasta el 5 de julio y está dirigida a todos los públicos, combinando nostalgia y atractivo visual para nuevos fans.

Madrid suma un nuevo plan para los aficionados a la ciencia ficción con la llegada de El Imperio Fan Contraataca, una exposición dedicada al universo de Star Wars que podrá visitarse en Espacio Delicias entre el 6 de mayo y el 5 de julio.

La muestra, que ya ha pasado por ciudades como Londres, Los Ángeles, París o Melbourne, desembarca en la capital como una de las colecciones privadas más completas de la saga.

En su interior, los visitantes encontrarán más de 600 objetos que recorren distintas etapas del universo creado por George Lucas.

Personajes emblemáticos

El recorrido incluye recreaciones a tamaño real de escenas icónicas, junto a vestuario original utilizado en las producciones, dioramas y figuras de personajes emblemáticos como Darth Vader, Boba Fett o los Stormtroopers.

También hay referencias a producciones más recientes, con la presencia de Grogu, uno de los personajes más populares entre las nuevas generaciones.

Piezas de la exposición El Imperio Fan Contraataca

Más allá de la exhibición, la experiencia apuesta por un formato interactivo. Los asistentes podrán recorrer distintos espacios temáticos diseñados para la inmersión, con zonas pensadas para fotografías y actividades que permiten ponerse en la piel de un aprendiz Jedi.

También se exhiben modelos de naves y piezas de coleccionismo difíciles de encontrar, especialmente valoradas por los fans del universo creado por el director estadounidense.

Con una duración de aproximadamente una hora, la exposición está pensada para todos los públicos, combinando el componente nostálgico para los seguidores de siempre con un atractivo visual accesible para quienes se acercan por primera vez a este universo.