Confirman la venta de entradas para el espectáculo de luz más grande de Harry Potter: 1.000 drones sobre el cielo de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El espectáculo 'DroneArt Show: Harry Potter' tendrá lugar en Madrid los días 16 y 18 de septiembre, con 1.200 drones recreando figuras emblemáticas de la saga en el cielo. El evento se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela e incluirá música en directo, ambientación temática y propuestas gastronómicas como la cerveza de mantequilla. Durante el show se podrán ver símbolos icónicos como el castillo de Hogwarts, la Snitch dorada, Fawkes, el Patronus de Harry y personajes como Dobby y el Sombrero Seleccionador. Las entradas estarán a la venta a partir del 29 de abril, con posibilidad de acceder a un descuento del 15% inscribiéndose en la lista de espera.

Los días 16 y 18 de septiembre el cielo de Madrid se transformará en una gran bóveda mágica que recreará la llegada de la carta de Hogwarts con 'DroneArt Show: Harry Potter'.

Un espectáculo en el que 1.200 drones dibujarán en el cielo figuras icónicas del universo mágico creado por J.K. Rowling.

La cita tendrá lugar en el Hipódromo de la Zarzuela y combinará tecnología de última generación, música en directo con temas de la banda sonora original de las películas y el imaginario de la saga, según informan los organizadores en la web oficial del evento.

Harry Potter. Fotograma de Harry Potter y el cáliz de fuego.

Así, el público podrá reconocer durante el espectáculo símbolos tan emblemáticos como el castillo de Hogwarts, la Snitch dorada, pieza clave en el Quidditch; a Fawkes, el fénix de Albus Dumbledore; el Patronus de Harry en forma de ciervo e incluso el mítico Ford Anglia volador de los Weasly.

También harán su aparición el elfo doméstico Dobby o el sabio Sombrero Seleccionador, encargado de decidir la casa (Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff) de los nuevos alumnos que llegan a la escuela de magia y hechicería.

La experiencia es apta para todos los públicos y estará acompañada por un violinista eléctrico en directo con el objetivo de reforzar la atmósfera envolvente del espectáculo.

Show y gastronomía

Además, el recinto ofrecerá una ambientación temática con propuestas gastronómicas como la conocida cerveza de mantequilla, así como la posibilidad de adquirir artículos vinculados a las casas de Hogwarts, como varitas o bufandas.

La apertura de puertas será dos horas antes del inicio, previsto a las 20 horas y la organización recomienda acudir con antelación para disfrutar del ambiente previo al aire libre. Además, no se permitirá el acceso tardío.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 60 minutos con un intermedio y será accesible para personas con movilidad reducida.

Las entradas estarán a la venta el próximo 29 de abril desde las 16:00 horas y hay lista de espera en la cual poder inscribirse y así beneficiarse del 15% de descuento sobre el precio de las entradas, que aún no está disponible.