Llega la 'Ruta de la Tapa Zona Bernabéu': ración y caña por 5 €, vistas al estadio del Madrid y 37 restaurantes y bares incluidos

Las claves

Las claves Generado con IA Del 16 al 19 de abril se celebra la 'Ruta de la Tapa Zona Bernabéu' con 37 bares y restaurantes participantes en el entorno del estadio. Por 5 euros se puede disfrutar de una tapa especial y una caña en establecimientos, algunos con vistas al campo del Real Madrid. Las tapas ofrecen propuestas variadas, desde cocina internacional hasta especialidades españolas como tostas de Santoña, brioches baleares y arroces con D.O. Albufera. El evento incluye el mercadillo Le Chic Pop Up con moda, decoración y productos gourmet en la Plaza de Quito y el Parque de San Fernando.

A falta de fútbol, suculentas tapas y un mercadillo para todos los bolsillos. El entorno del estadio Santiago Bernabéu cambia los goles por las tapas para acoger del 16 al 19 de abril la 'Ruta de la Tapa Zona Bernabéu', con una masiva participación en la que estarán implicados 37 establecimientos de la zona.

Once de ellos forman parte del Market emplazado dentro de las instalaciones del estadio madridista. Y 26 más, en zonas cercanas.

Además, hay restaurantes dentro del estadio con vistas al campo de los madridistas que participan en esta ruta, como Arzábal o Plaza Mahou, que ofrecen la ocasión perfecta para ver por dentro el Bernabéu por solo 5 euros, y con caña y tapa incluida.

Cartel. Cedida

Todos participan en una iniciativa de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín, ofrecerán al público una tapa diseñada especialmente para la ocasión y un tercio de Mahou por 5 euros.

No será una tapa cualquiera. Los hosteleros se han esmerado para hacer las delicias de vecinos y turistas.

Podría decirse que además de reunir lo mejor de la cocina internacional, la riqueza gastronómica de toda España estará representada en la ruta, porque en ella podrán encontrarse desde tostas de Santoña o bocados donostiarras hasta brioches baleares con sobrasada miel y queso de Mahón, arroces con D.O. Albufera o pulgas de lacón celta.

Jamón, torreznos, tortilla, chistorra, solomillo, gildas, quesos, empanadas… Treinta y siete propuestas y cuatro días para disfrutar de ellas.

El público podrá conocer todas y cada una de esas ofertas culinarias en el QR que encontrará en los carteles promocionales.

La Junta municipal del distrito, Cocina para ti, la asociación Costa Fleming y Mahou colaboran en una cita que 'tomará' las cercanías del Bernabéu.

La tapa de Arzábal, brioche hojaldrado tostado con mantequilla, oreja crujiente de ibérico a la plancha y salsa brava arzabalera. Arzábal

Pero hay más. Porque la Plaza de Quito (paseo de la Habana 9-11) y el Parque de San Fernando (Alberto Alcocer 9) albergarán ese fin de semana el Mercadillo Le Chic Pop Up, con puestos de moda, decoración, accesorio, productos gourmet, de arte, infantiles, de belleza… a precios asequibles.

Horarios del mercadillo

Esta iniciativa conjunta de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín y Rocío Galatas, socia fundadora de Pop Up Chic, acompañará a la 'Ruta de la Tapa' con 30 puestos en la Plaza de Quito el sábado 30 de abril en horario de 11 a 20 horas.

El domingo 19 de abril, Le Chic Pop Up se trasladará al Parque de San Fernando y serán 40 los puestos en los que el público podrá visitar de 11 a 16 horas.