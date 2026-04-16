Llega la 'Ruta de la Tapa Zona Bernabéu': ración y caña por 5 €, vistas al estadio del Madrid y 37 restaurantes y bares incluidos
Del 16 al 19 de abril puedes disfrutar de la 'Ruta de la Tapa Zona Bernabéu', que incluso te permite ver por dentro el campo de fútbol con caña y tapa incluidas.
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Las claves
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Del 16 al 19 de abril se celebra la 'Ruta de la Tapa Zona Bernabéu' con 37 bares y restaurantes participantes en el entorno del estadio.
Por 5 euros se puede disfrutar de una tapa especial y una caña en establecimientos, algunos con vistas al campo del Real Madrid.
Las tapas ofrecen propuestas variadas, desde cocina internacional hasta especialidades españolas como tostas de Santoña, brioches baleares y arroces con D.O. Albufera.
El evento incluye el mercadillo Le Chic Pop Up con moda, decoración y productos gourmet en la Plaza de Quito y el Parque de San Fernando.
A falta de fútbol, suculentas tapas y un mercadillo para todos los bolsillos. El entorno del estadio Santiago Bernabéu cambia los goles por las tapas para acoger del 16 al 19 de abril la 'Ruta de la Tapa Zona Bernabéu', con una masiva participación en la que estarán implicados 37 establecimientos de la zona.
Once de ellos forman parte del Market emplazado dentro de las instalaciones del estadio madridista. Y 26 más, en zonas cercanas.
Además, hay restaurantes dentro del estadio con vistas al campo de los madridistas que participan en esta ruta, como Arzábal o Plaza Mahou, que ofrecen la ocasión perfecta para ver por dentro el Bernabéu por solo 5 euros, y con caña y tapa incluida.
Todos participan en una iniciativa de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín, ofrecerán al público una tapa diseñada especialmente para la ocasión y un tercio de Mahou por 5 euros.
No será una tapa cualquiera. Los hosteleros se han esmerado para hacer las delicias de vecinos y turistas.
Podría decirse que además de reunir lo mejor de la cocina internacional, la riqueza gastronómica de toda España estará representada en la ruta, porque en ella podrán encontrarse desde tostas de Santoña o bocados donostiarras hasta brioches baleares con sobrasada miel y queso de Mahón, arroces con D.O. Albufera o pulgas de lacón celta.
Jamón, torreznos, tortilla, chistorra, solomillo, gildas, quesos, empanadas… Treinta y siete propuestas y cuatro días para disfrutar de ellas.
El público podrá conocer todas y cada una de esas ofertas culinarias en el QR que encontrará en los carteles promocionales.
La Junta municipal del distrito, Cocina para ti, la asociación Costa Fleming y Mahou colaboran en una cita que 'tomará' las cercanías del Bernabéu.
Pero hay más. Porque la Plaza de Quito (paseo de la Habana 9-11) y el Parque de San Fernando (Alberto Alcocer 9) albergarán ese fin de semana el Mercadillo Le Chic Pop Up, con puestos de moda, decoración, accesorio, productos gourmet, de arte, infantiles, de belleza… a precios asequibles.
Horarios del mercadillo
Esta iniciativa conjunta de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín y Rocío Galatas, socia fundadora de Pop Up Chic, acompañará a la 'Ruta de la Tapa' con 30 puestos en la Plaza de Quito el sábado 30 de abril en horario de 11 a 20 horas.
El domingo 19 de abril, Le Chic Pop Up se trasladará al Parque de San Fernando y serán 40 los puestos en los que el público podrá visitar de 11 a 16 horas.
Listado completo de participantes de la Ruta de la Tapa Zona Bernabéu y sus tapas:
Arzábal (Rafael Salgado Puerta 28 Bernabéu)-Brioche hojaldrado tostado con mantequilla, oreja crujiente de ibérico a la plancha y salsa brava arzabalera.
Imanol (Paseo de la Habana 22)-Selección de Gildas.
Llerena (Paseo de la Castellana 122)-Chapata Ibérica.
La Encinita (Paseo de la Habana 7)-Guiso de Carrillera.
4 Latas (Paseo de la Castellana 132)-Tosta de Santoña.
Taberna La Daniela (Gutiérrez Solana 2)-Ropa Vieja o Ali oli.
La Zahurda (Marceliano Santamaría 1)-Engraulis encrasicolus de anchoa doble.
La Ysabela (Marceliano Santamaría 5)-Bocado de carrillera al oloroso.
Hot Perrote (Marceliano Santamaría 10)-Pulperrote.
Santiago Ultramarinos (Plaza Sagrados Corazones 1)-Tosta de navajas con salsa yakiniku.
Plaza Mahou (Concha Espina 1)-Mini hamburguesa 5 Estrellas Radler.
No cabe duda (Padre Damián 5)-Pulled Pork Spicy.
Bar Orsay (Doctor Fleming 4)-Ensaladilla en juego.
Materia Prima (Doctor Fleming 7)-Solomillo Premium.
Anica Waksman (Profesor Waksman 5)-Bocado Donostiarra.
La Regional Taberna (Profesor Waksman 14)-Brioche balear: sobrasada, miel y queso de Mahón.
La Mina (Padre Damián 21): Patatas Bravas La Mina.
Taberna Las Cumbres 1970 (Alberto Alcocer 32): Cachopín de boquerón frito Wakame.
Boferín (Alberto Alcocer 9, Jardines de San Fernando): Gilda.
El Olvido (Juan Hurtado de Mendoza 13)-Cazuelita de albóndigas.
Baby Grill Rubaiyat (Juan Hurtado de Mendoza 13)-Ovo Rubaiyat.
Red Lion (Juan Hurtado de Mendoza 9)-Mini vol-au-vent de roast beef jugoso.
La Tía Feli (Doctor Fleming 33)-Ensaladilla de la Tía Feli.
Illumbe (Paseo de la Castellana 172): Txipirón Illumbe.
Balandro (Paseo de la Castellana 135): Tosta de jamón.
La Zahurda Ppe de Vergara (Ppe. Vergara 208): Engraulis encrasicolus de boquerón doble.
Toca Madera (Bernabéu Market Box 18 B): Tosta top.
Malvón (Bernabéu Market Box 17 B): Empanada mexicana.
The Wine Shop (Bernabéu Market Box 12 B): Queso floreado.
La Vinagreta (Bernabéu Market Box 7 A): Gilda.
Kebah (Bernabéu Market Box 6 B): Clasic Durum.
Joselito (Bernabéu Market Box 6 A): Cucurucho de Torreznos.
Casa Dani (Bernabéu Market Box 5 A): Pincho de tortilla con cebolla.
Perretxico (Bernabéu Market Box 4 B): Txoripan.
A Feira Pulpería (Bernabéu Market Box 3 B): Pulga de Lacón Celta.
Casa Norte (Bernabéu Market Box 2 A): Una de Champis.
Escudellar (Bernabéu Market Box 1 B): Arroz Albufera.