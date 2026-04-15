El parque japonés perfecto para recorrer a pie con un espacio de los más importantes de Europa: su extensión es de 15.000 m2

Diferentes vistas del jardín del museo del bonsái y del Parque de la Vega de Alcobendas.

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque de la Vega en Alcobendas, a solo 25 minutos del centro de Madrid, recrea paisajes japoneses en 15.000 m². Incluye un estanque, puentes de madera, arces y pinos orientales, además de una Campana de la Paz inspirada en la de la ONU. El parque alberga el Museo del Bonsái Luis Vallejo, considerado uno de los más importantes de Europa, con más de 200 especies. El diseño sigue los principios del feng shui y busca acercar la cultura japonesa al público madrileño.

La Comunidad de Madrid está repleta de localizaciones que evocan paisajes de otros lugares del mundo sin la necesidad de salir de la región. Uno de esos sitios está a tan solo 25 minutos en coche del centro de la ciudad. Se trata del Parque de la Vega, situado en Alcobendas.

El espacio cuenta con numerosas referencias y estereotipos culturales de Japón como un estanque, varios puentes de madera y numerosos árboles propios del país nipón. Además, en su interior cuenta con dos lugares únicos: el Museo del Bonsái Luis Vallejo y una gran Campana de la Paz que hace referencia a la propia que tiene la ONU en Nueva York.

El parque fue creado en 2011 a partir de un proyecto de cooperación entre Japón y el Ayuntamiento de Alcobendas. El objetivo es claro: acercar la cultura y la estética japonesa al público madrileño. Por ello todo el espacio está ambientado al más puro estilo japonés con caminos de grava y rocas y con una vegetación que recuerda a los paisajes nipones, compuesto principalmente por arces y pinos de origen oriental.

Además, la inspiración oriental es tanta que el Parque de la Vega contiene un estanque, puentes y diversas construcciones de estilo japonés. El jardín cuenta con una extensión total de 15.000 metros cuadrados y contiene todo tipo de instalaciones como un 'barco de aventuras' para los más pequeños o el Aula de Educación Ambiental.

El Parque de la Vega es un enclave perfecto para quienes buscan descansar y relajarse gracias a sus zonas naturales. Por otra parte, otro de sus puntos de interés es la Campana de la Paz, ideada por Fernando Parrilla, en referencia al campanario de estilo japonés de la ONU en Nueva York.

La campana fue otorgada en 2003 por una entidad japonesa a modo de hermanamiento y en forma de homenaje por las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El instrumento se encuentra situado sobre una base de piedra y madera situada sobre un estanque.

El motivo detrás de la elección de esta localización es para favorecer el feng shui, un concepto oriental basado en la ocupación armónica del espacio, a partir de la inclusión de cinco elementos: agua, fuego, tierra, metal y madera.

Otro de los grandes puntos de interés del Parque de la Vega es el Museo del Bonsái Luis Vallejo. El espacio es considerado uno de los más importantes de Europa. Fue inaugurado en 1995 y, en su interior, se albergan más de 200 especies de bonsáis, con muchos de ellos con más de una centena de años de vida.

El espacio recibe el nombre del laureado paisajista Luis Vallejo, el cual también se encarga de la dirección del mismo. Por otra parte, el museo contiene tanto especies nacionales como otras autóctonas que provienen directamente desde Japón.

El Museo tiene el objetivo de traer a los asistentes los paisajes propios del país nipón sin tener que salir de fuera de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, la diversidad del Parque de la Vega permite tanto disfrutar de sus increíbles espacios como poder relajarse por sus espacios orientales.