El regreso de La Década en vivo: vuelve a los escenarios con su gira 'Sirenita de oro' y nuevo material discográfico

Anuncia oficialmente el inicio de su nueva gira de directos, titulada "Sirenita de Oro".

Las claves nuevo Generado con IA El grupo "El regreso de LA DÉCADA" inicia su nueva gira "Sirenita de Oro" y presenta nuevo material discográfico con Miami Moon Music. La banda lanza una versión renovada de su tema "A Ti", conmemorando el aniversario de su victoria en el Festival de Benidorm hace 20 años. Su nuevo single "Tú tú tú bang bang" ha causado gran expectación tras su estreno en la Gala del 20 Aniversario en Madrid. La gira recorrerá las principales ciudades de España, combinando grandes éxitos, coreografías y un moderno diseño de luces.

El emblemático grupo “el regreso de LA DÉCADA” anuncia oficialmente el inicio de su nueva gira de directos, titulada "Sirenita de Oro". Este tour marca un regreso vibrante a los escenarios, fusionando la nostalgia que los convirtió en referentes de la música española con una producción contemporánea y renovada respaldados por el sello discográfico Miami Moon Music.

Como eje central de este regreso, la formación presenta una nueva versión de "A Ti", el tema que los coronó como ganadores del Festival de Benidorm hace exactamente dos décadas. Esta reedición no solo celebra aquel hito histórico en su carrera, sino que actualiza su sonido para las nuevas generaciones, manteniendo la esencia emocional que cautivó al público y al jurado en su momento.

Apuesta por el futuro

Junto al rescate de sus clásicos, el regreso de LA DÉCADA lanza su nuevo single oficial:

"Tú tú tú bang bang". El tema ya ha generado una gran expectación tras su exitosa presentación en primicia durante la Gala del 20 Aniversario celebrada recientemente en Madrid. La canción destaca por su energía contagiosa y un estribillo magnético, reafirmando la capacidad del grupo para crear hits que dominan la pista de baile.

La gira "Sirenita de Oro" recorrerá las principales ciudades del país, ofreciendo un show que combina coreografías electrizantes, un diseño de luces de vanguardia y un recorrido musical por sus mayores éxitos.

"El regreso de LA DÉCADA en vivo” es más que un concierto; es una celebración de nuestra trayectoria y una declaración de intenciones sobre lo que está por venir".