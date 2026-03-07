Diego Song, el chino de 20 años que trae a su restaurante de Madrid el bao más viral que se bebe con pajita: "Por solo 6,80€"

Las claves nuevo Generado con IA Diego Song, un joven de 20 años, ha traído a Madrid el 'bao imperial de huevas de cangrejo', un bao gigante relleno de caldo que se bebe con pajita. Este plato, viral en China y París, se ofrece en el restaurante familiar Baoyilong por 6,80 euros y destaca por su preparación tradicional y sus ingredientes importados. El bao imperial es una evolución premium del xiaolongbao, con carne de cerdo, huevas, carne de cangrejo y un intenso caldo, siguiendo el ritual de beber el caldo con pajita antes de comer el bao. Baoyilong, ubicado en Hortaleza y Núñez de Balboa, apuesta por la autenticidad en su carta, que incluye otros platos tradicionales chinos elaborados diariamente en el local.

Ahora mismo, en las redes sociales chinas, es todo un fenómeno. El llamado 'xie huang da tang bao', un bao gigante relleno de caldo, que se bebe con pajita, y huevas de cangrejo, no solo arrasa en Shanghái, sino que también se ha puesto de moda hasta en París.

Diego Song —20 años recién cumplidos— acaba de llegar de China, donde ha corrodorado la fiebre que hay por este bao que se bebe con pajita. "No es nuevo. Yo lo comía cuando era pequeño; pero ahora está de moda", explica a EL ESPAÑOL. De hecho, este bocado ya se servía en restaurantes de El Mundo, de Cobo Calleja.

Pero hoy, Diego se suma a la tendencia y lo trae a Madrid a su restaurante familiar Baoyilong, bajo el nombre de bao imperial de huevas de cangrejo, una fiel versión de la tradición china.

El joven, que estudia empresariales en la universidad, ayuda a dirigir los dos locales de esta marca junto a su familia, que ha tenido restaurantes asiáticos en España desde hace más de una década. Este lo abrieron con unos amigos de su padre originarios de Shanghái, quienes ya gestionaban restaurantes de baos en China.

"Nuestros socios tienen en Shanghái este bao y a la gente le encanta", cuenta Diego. "Poco a poco vimos la oportunidad de traerlo a Europa. Fuimos a un restaurante que lo hace en París y vimos que al público europeo le estaba gustando bastante. Tuvimos que hacer una cola larguísima para probarlo. Pensamos: aquí en España tenemos que hacer algo parecido".

El bao imperial es una evolución premium de los tradicionales xiaolongbao. Su secreto está en el relleno: carne de cerdo mezclada con huevas y carne de cangrejo, y un intenso caldo que durante la cocción al vapor se funde en el interior del dumpling. "Primero bebes el caldo con la pajita y después te comes el bao con palillos", explica Diego, describiendo el ritual que lo hace único.

Traer este plato a su restaurante no fue sencillo. "En España no había huevas de cangrejo de calidad, así que lo tuvimos que traer directamente de China", asegura.

Diego, que nació en España pero creció varios años con sus abuelos en un pequeño pueblo cerca de Shanghái, se ha subido a la ola del auge viral europeo del bao gigante. "En París había tanta cola que era imposible comerlo", recuerda.

Desde este mes de marzo, los madrileños pueden disfrutar de este curioso dumpling al que le acompaña una pajita para poder absorver "por solo 6,80 euros en nuestro restaurante de López de Hoyos".

El Baoyilong de Hortaleza abrió en 2025, y ya contaban con otro local en la calle Núñez de Balboa, inaugurado apenas seis meses antes. La elección de la zona, explica Diego, no fue casual: "Aquí se encuentra el consulado y la embajada china. Queríamos que tanto el público español como los chinos comprobasen que los sabores eran auténticos". Por ello, para corroborarlo con seguridad, desde las instituciones asiáticas acuden con regularidad a comer.

Baoyilong no se limita a este bao viral. Su carta incluye gyozas, dumplings al vapor, noodles salteados y sopas tradicionales, todo elaborado en el local con masa fresca, rellenos caseros y caldos preparados diariamente, como se puede ver a través de su cocina abierta. Cada plato busca trasladar al comensal a Shanghái sin salir de Madrid.

Con 20 años, Diego encarna la nueva generación de restauradores que apuesta por la autenticidad y la viralidad internacional. Su bao imperial de huevas de cangrejo ya está conquistando paladares en Hortaleza y promete convertirse en el próximo fenómeno gastronómico madrileño.