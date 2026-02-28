Arturo, el empresario de 56 años que va a dormir la siesta en Sol todo el fin de semana por 300 €: "Es un ritual sagrado"

Las claves nuevo Generado con IA Arturo Sánchez, empresario y actor de 56 años, ha sido elegido para dormir la siesta en el escaparate de Colors of Madrid, en la calle Carretas, junto a Sol, durante todo el fin de semana por 300 euros. La campaña, ideada por la tienda Colors of Madrid, busca dar visibilidad a su colección inspirada en la siesta y reivindicarla como parte de la identidad y el ritmo de vida madrileño. Más de 1.200 personas se inscribieron para participar en esta iniciativa, que eligió a Arturo por su perfil y su divertida reivindicación de la siesta como "deporte nacional". La acción incluye también un sorteo: quienes se hagan una foto en el escaparate y la suban a redes pueden ganar un cocido madrileño y una noche en un hotel de lujo para dos personas.

Echarse la siesta en un escaparate del centro de Madrid por 300 euros parece el trabajo soñado de muchos. Para Arturo Sánchez este fin de semana es una realidad.

Y es que la tienda de ropa Colors of Madrid ha creado una campaña en su tienda de la calle Carretas, 31 —al lado de Sol— para dar a conocer su línea de productos inspirada en la siesta.

Han sido "más de 1.200 inscripciones" las que han recibido para participar en esta iniciativa, según cuentan a este periódico desde la dirección de la tienda. Para elegir al 'ganador' se convocó un concurso por redes sociales en el que tenían que explicar en un mensaje por qué debía ser seleccionado para dormir la siesta.

"En términos demográficos, la edad ha sido bastante sorprendente". Al parecer, se han postulado "desde gente menor, que no se ha tenido en cuenta", hasta gente de mediana edad como es Arturo, que cuenta con 56 años a sus espaldas.

"Han preferido buscar ese tipo de perfil para darle más seriedad. Y ha funcionado muy bien. Mandó un texto bastante amplio y divertido hablando de la siesta como una de sus ilusiones a lo largo del día", explica el responsable, Emilio Blázquez.

El elegido para la siesta

Al término del primer día que dormirá la siesta a ojos de todo el mundo, Arturo le cuenta a Madrid Total su experiencia: "No he dormido mucho, pero ha sido divertido. La gente te llama, se hace fotos contigo... Uno ha dicho: '¡Mira! Si está vivo, está respirando'", cuenta.

Y es cierto que por la céntrica calle madrileña todos se paran al verle. Algunos extrañados, otros curiosos. Se acercan divertidos, le hacen gestos de ánimo, intentan hablar con él a través del cristal...

Arturo Sánchez, empresario y actor, en el escaparate de Colors of Madrid. I.G.

"Vi el anuncio por Instagram y me encantó la idea", explica. "Dije: 'Esto es lo mío'. Soy un profesional de la siesta. La reivindico como deporte nacional. Para mí es sagrada".

"Tengo un ático en el centro de la ciudad solo para ir a echarme la siesta. Y cuando es verano, a veces los fines de semana voy a ver a mis padres, que tienen una finca en Gredos. Como con ellos una suculenta comida y luego me echo la siesta. A eso de las siete mi madre tiene que despertarme", añade.

Aunque este fin de semana ganará un dinero como 'dormilón', normalmente se dedica a ser actor y empresario.

Ha participado en papeles secundarios —haciendo de doctor, profesor, taxista, putero o manifestante— en diversas series y películas españolas como La que se avecina o Entrevías. Ahora, por ejemplo, está rodando junto a los actores José Coronado, Luis Zahera y Najwa Nimri la película Leones en invierno. Además, tiene un negocio de sonido y audiovisuales.

La iniciativa

"La siesta no es solo dormir, es una forma de entender la vida", explica Arturo de Diego, CEO de Colors of Madrid. "Con esta campaña queremos reivindicar el derecho a parar, a bajar el ritmo y a reivindicar nuestra forma de vivir como algo de lo que estar orgullosos", señala el directivo.

"En Colors of Madrid nos encanta trabajar con las cosas cotidianas y darles una celebración e importancia. Tenemos diferentes colecciones, en este caso relacionadas con la vida urbana madrileña, como los chulapos y, en este caso, la siesta".

Algunos transeúntes se paran en el escaparate de Colors of Madrid este viernes. I.G.

Esta original campaña es también una manera de dar a conocer esta nueva tienda, abierta desde hace tan solo dos meses. La primera se encuentra en el número 15 de la calle Duque de Alba.

Tanto este viernes como el sábado y el domingo, la vitrina del establecimiento se transformará en un refugio de calma en medio del ritmo acelerado de la ciudad. Para Arturo, desde las 15.00 horas hasta las 17.00 horas, pero el resto del día, para cualquiera que quiera acercarse al espacio.

Y es que a esta iniciativa se une otro sorteo en el que puede participar todo el que quiera y se atreva. Para ello solo tendrán que hacerse una foto en el escaparate y subirla a las redes sociales. Entre todas las publicaciones habrá un ganador de un cocido madrileño y una noche en un hotel de lujo para dos personas.