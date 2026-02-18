Naranjo le pone el niqab a una periodista de Telemadrid: "Según los progresistas el burka no debe ser prohibido"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Naranjo despidió su programa en Telemadrid con una periodista usando niqab, criticando la no prohibición del burka en espacios públicos. El Congreso rechazó la iniciativa para prohibir el uso del burka, con el voto en contra de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís. Naranjo cuestionó la postura de los partidos progresistas sobre el burka y la coherencia de sus argumentos respecto a la libertad y derechos de las mujeres. El debate sobre el uso del burka y niqab en España fue reabierto tras la votación parlamentaria y la acción del presentador en televisión.

"Señoras y señores, según todos los partidos de España que dicen ser progresistas y otros que se asocian con ellos, como el de Puigdemont, esta imagen que ustedes están viendo aquí a mi lado no debe ser prohibida en ningún espacio público. Ella es Ana, una estupenda periodista, pero no la pueden ver porque hoy, durante un ratito, nos está ayudando a entender cómo se puede sentir una mujer obligada por su marido a ir tapada con un niqab o con un burka".

Con estas palabras, el periodista Antonio Naranjo despidió el 17 de febrero su programa 'El Análisis del Diario de la Noche' en TeleMadrid. Lo hizo después de que el Congreso de los Diputados rechazara la iniciativa que proponía prohibir el uso del burka en espacios públicos.

El presentador criticó el posicionamiento de los grupos parlamentarios que votaron en contra de la medida (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís).

"En fin, no sé qué tipo de delirio puede llevar a nadie a defender que cualquier costumbre, credo o cultura puede estar por encima de los valores democráticos de un país occidental. Tanto sospechar del hombre caucásico, heterosexual y católico, por ejemplo, como si llevara el mal original dentro. Y tanto hablar del heteropatriarcado occidental. Y vaya, cuando tienen delante un heteropatriarcado de verdad, van y condenan a las mujeres a cubrirse el rostro y a cerrar la boca. En fin, qué locura", prosiguió en su argumentario el periodista.

Y siguió cuestionando la contradicción de argumentos de estas formaciones políticas respecto a los derechos de las mujeres y la libertad individual.

"Y claro, es curioso que los mismos partidos políticos que, por ejemplo, prohibieron a mujeres libres trabajar como azafatas en la Fórmula 1 o en MotoGP porque decían que las cosificaban -a pesar de que todas ellas estaban encantadas- no crean ahora que nada cosifica más que tener que esconderse para que solo una persona, el hombre que manda en su vida, pueda verla. La minifaldas voluntarias hay que prohibirlas, pero los burkas impuestos hay que tolerarlos".

La votación en el Congreso reabrió el debate político y social sobre el uso de prendas como el burka o el niqab en España y Antonio Naranjo aprovechó para hacer su análisis con esta forma tan particular.

Su programa lleva creciendo en audiencia desde que el presentador se hiciera cargo de él en marzo de 2025. Su récord histórico lo hizo el 1 de julio de 2025 con 183.000 espectadores y un 13,3% de share.