Madrid organiza el Año Nuevo Chino más grande de la Historia con 30 eventos: del desfile del domingo a la danza del dragón

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más aclamadas de Madrid. Numerosas personas se reúnen cada año para disfrutar de los eventos y actividades que tienen lugar en la capital con motivo de este especial acontecimiento.

Usera, conocido como 'el Chinatown madrileño', es la zona donde la mayoría de los eventos tendrán lugar. Sin embargo, distintos lugares de la región también contarán con actividades dedicadas a la festividad.

Este Año Nuevo Chino será el del 'Caballo de Fuego' siguiendo con el horóscopo tradicional chino. En total, este año se celebrarán más de 30 actividades en la región, siendo la edición con más eventos de la historia.

Actividades del Año Nuevo Chino

La gran parte de las celebraciones del Año Nuevo Chino se celebrarán en el distrito de Usera, concretamente en cuatro puntos distintos del distrito: la plaza de la Junta Municipal del Distrito de Usera, el parque de Pradolongo, la plaza de Julián Marías y la plaza de las Tizas.

El Gran Desfile del Año Nuevo Chino será el domingo 22 de febrero a las 12:00. Las calles de Usera vivirán una experiencia que mezclará la magia y tradición china. El inicio del desfile será en el vial del Huerto Comunitario Halcón Pradolongo adyacente al CEAC Maris Stella y el final en el espigón junto al lago del Parque Pradolongo. El espectáculo durará aproximadamente 2 horas y media, finalizando en torno a las 14:30.

La mayoría de las celebraciones han dado comienzo el martes 17 de febrero. Durante el día tendrá lugar la inauguración de distintas actividades como la exposición fotográfica 'Dos culturas y un amor', que reflejará la unión de las culturas china y española, y la exposición de carteles realizada por el artista Bakea, el realizador del cartel promocional del Año Nuevo Chino este año y que, a su vez, ha completado más obras de la misma temática.

En cuanto a la duración de ambas exposiciones, 'Dos Culturas y un amor' estará disponible hasta el 27 de febrero, mientras que la presentación de carteles de Bakea estará itinerante hasta el 5 de marzo.

No obstante, la mayor parte de las actividades dedicadas al Año Nuevo Chino tendrán lugar durante este mismo fin de semana, abarcando desde el día 20 al 22 de febrero.

El viernes 20 de febrero tendrá lugar el acto de bienvenida del Año Nuevo Chino. En el mismo se presentarán todas las actividades del fin de semana, además de otorgar pastas y té chino y de realizarse los populares desfiles de dragones y leones.

Estas mismas danzas de dragones se podrán ver en tres pases distintos entre el 21 y el 22 de febrero. Un primer pase se realizará desde las 12:00 hasta las 12:30, el segundo pase se extenderá desde las 17:30 hasta las 18:00 y, el domingo, se realizará el tercer pase desde las 17:30 a las 18:00.

Otras nuevas actividades comenzarán durante el 20 de febrero. Entre estas destacan el mercadillo del año del caballo, ubicado en la Plaza Julián Marías, y la inclusión de foodtrucks donde degustar comida china.

Como colofón, cerrará el día el DJ Yang, el cual pinchará la música internacional y china más escuchada del momento, combinando estilos como el hip hop, reggaetón y house, entre otros. El artista estará encima del escenario del Parque Pradolongo desde las 18:00 hasta las 23:00.

La celebración del Año Nuevo Chino tendrá actividades para todo tipo de edades. Durante el 21 de febrero, se realizará un pintacaras con la temática del caballo de fuego, teniendo lugar desde las 11:00 hasta las 14:00 en el Parque Pradolongo.

A su vez, en el mismo día, distintos espectáculos musicales tendrán su protagonismo. La compañía de danza Yingee de Fumei realizará una actuación de bailes tradicionales en el Parque Pradolongo distribuidos en tres pases de 15 minutos. El primero tendrá lugar de 12:00 a 12:15, el segundo de 12:30 a 12:45 y el último de 13:00 a 13:15.

Una mujer lleva un dragón durante el desfile de Año Nuevo Chino en el distrito de Usera, a 11 de febrero de 2024, en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

Por otra parte, también se podrá disfrutar de un imperdible espectáculo de ópera china. El concierto tendrá lugar en la explanada de la Junta Municipal de Usera y tendrá una duración aproximada de 50 minutos.

Sin embargo, al igual que el viernes, el 21 de febrero también habrá una actuación con un DJ. En este caso, Dr. Kielmannsegge pondrá el ritmo del Año Nuevo Chino en el Parque Pradolongo desde las 18:00 hasta las 20:00.

Para finalizar, en el mismo lugar se realizará un sorprendente espectáculo de fuegos artificiales que tendrá una duración aproximada de 15 minutos, comenzando una vez termine el concierto del DJ Dr. Kielmannsegge.

En cuanto a las actividades durante el domingo 22 de febrero, la buena suerte se atraerá a partir del puesto de Hongbao, una carta tradicional china que se guarda en un sobre rojo y que servirá para comenzar el año de la forma más próspera. Este taller tendrá lugar de 15:00 a 18:00 en la Plaza de las Tizas.

En cuanto a las celebraciones finales del Año Nuevo Chino, el sábado 28 de febrero tendrá lugar un taller de caligrafía china en el CEAC Maris Stella con una duración de 90 minutos, comenzando a las 12:00.