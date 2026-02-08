El refugio secreto de José Bonaparte en Madrid que reabre tras 50 años: une el Palacio Real y la Casa de Campo

Las claves nuevo Generado con IA El túnel de Villanueva, construido en 1809 por orden de José Bonaparte para conectar el Palacio Real con la Casa de Campo, reabre tras 50 años cerrado. La restauración del túnel ha costado 400.000 euros, financiados por fondos europeos Next Generation EU, e incluyó mejoras en iluminación, protección contra incendios y restauración de su estructura original. El túnel, aunque nunca llegó a usarse por Bonaparte, puede visitarse de forma gratuita, permitiendo a los visitantes recorrer este histórico pasadizo del siglo XIX. El acceso está disponible todos los días excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero, con distintos horarios según la entrada y la época del año.

Madrid es una ciudad que tiene mil y un rincones escondidos. Y es que hay muchas maravillas de la capital que merecen la pena ser conocidas, pero que pasan desapercibidas por culpa del desconocimiento general que se tiene sobre la capital. Y algunos de estos espacios incluso están relacionados con grandes personalidades.

Rostros reconocibles que encuentran en algunos puntos de la capital de España un lugar en el que huir del ruido, en el que buscar inspiración o incluso en el que vivir un romance prohibido. Y es que Madrid no solo es una ciudad llena de vida, también puede ser el territorio hostil en el que buscar un refugio. Aunque este remanso de paz y protección podemos tenerlo en los alrededores de la capital, sin importar la provincia.

Tanto es así, que con el paso de los años, estos refugios han ido pasando de mano en mano dando lugar a historias únicas. E incluso contando con protagonistas de todo tipo, incluidos grandes rostros de leyenda. Es así como logramos encontrar uno de los callejones más misteriosos de la ciudad. Un pasadizo que lleva cerrado 50 años y que ahora recupera todo su esplendor.

Se trata del famoso túnel de Villanueva, el cual ha permanecido cerrado las últimas cinco décadas. Sin embargo, tras someterse a un profundo trabajo de remodelación y renovación, vuelve a ver la luz y abre los ojos en busca de nuevas historias y de nuevas anécdotas. Además, hace diez lustros que nadie ha vuelto a pasar por ahí, por lo que el misterio es todavía mayor.

Pero todo nace hace varios siglos, ya que este peculiar túnel fue ordenado construir por José Bonaparte. Un pasadizo que sería su refugio para poder unir el Palacio Real con la Casa de Campo de manera casi clandestina. Ahora, este espacio tan único es de uso gratuito y puede visitarse para descubrir toda la carga histórica que esconde.

¿Cómo es el túnel de José Bonaparte en Madrid?

Este túnel se construyó en el siglo XIX por orden del hermano mayor de Napoleón, emperador de Francia. Desde entonces, a su alrededor han girado muchas historias y muchas leyendas. Y recibe su nombre, Túnel de Villanueva, por la persona a quien el mayor de los Bonaparte encargó su proyecto en el año 1809, Juan de Villanueva.

Su finalidad no era otra más que ser vía de refugio, sirviéndolo de salida privada desde el Campo del Moro hasta la Casa de Campo. Sin embargo, José nunca llegó a darle uso. El túnel fue terminado en el año 1813 y, para entonces, Bonaparte ya había abandonado España, país del que había llegado a ser rey, para huir a su casa de regreso.

Este puente ha permanecido cerrado durante muchos años. De hecho, actualmente acumula más de cinco décadas sin que nadie haya podido pasar a través de él. E incluso ha estado en diversos procesos de remodelación y renovación. Sin embargo, empieza a ver la luz y a abrir sus puertas para que los amantes de este tipo de paseos y de rincones puedan explorarlo.

Tras más de 200 años en pie, este túnel ha necesitado una renovación completa que ha corrido a cargo de Patrimonio Nacional. Unos trabajos de rehabilitación, conservación y adecuación de los que ahora podrán disfrutar los madrileños, caminando por su travesía y disfrutando de su historia tan particular, sabiendo que recorren los mismos pasos que en su día soñó con dar José Bonaparte.

La obra ha tenido un coste de 400.000 euros, la cual ha sido financiada con los fondos europeos Next Generation EU. Entre todos los trabajos llevados a cabo destaca el de la recuperación de la proporción original diseñada por Juan de Villanueva. También se ha incluido la adecuación de las instalaciones eléctricas y una iluminación que se adapta las condiciones de cada momento del día.

Además, se han realizado trabajos de saneamiento y protección contra incendios y la restauración de la embocadura del túnel orientada hacia los jardines del Campo del Moro y su interior. Y se han puesto elementos explicando la importancia del espacio.

Pero eso sí, para poder recorrerlo entero hay que esperar a que estén terminadas las obras en la parte del paso subterráneo que depende del Ayuntamiento de Madrid. Llegado el momento, tendremos un túnel que integre la zona verde junto al río y el Puente del Rey, como nexo final para conectar con la Casa de Campo. Este espacio está disponible para visitar todos los días, excepto 25 de diciembre y el 1 de enero.