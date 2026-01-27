El legendario Café Central de Madrid resucita tras su cierre: "En dos meses" volverá a estar abierto en pleno centro

Un concierto en el Café Central de Madrid.

La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos madrileños el pasado mes de julio. El legendario Café Central anunció su cierre definitivo tras más de cuatro décadas de actividad ininterrumpida.

Poco después, anunciaron que se prorrogaba el cierre hasta principios de 2026 y aseguraron que estaban buscando una nueva ubicación para que Café Central siguiera activo y siendo un referente internacional del jazz.

Y así ha sido. Este famoso e icónico café madrileño se mudará en dos meses a una de las instituciones culturales más importantes de Madrid: El Ateneo.

Según informa a Madrid Total Luis Arroyo, presidente de la citada institución cultural, las dos partes han llegado a un acuerdo para que "el Ateneo administre el club de jazz del Café Central".

"No se trata de un contrato de alquiler. Es un convenio en el que ellos se encargan de la música y la programación y nosotros el servicio de hostelería", cuenta Arroyo.

De este modo, el club de jazz estará situado en la parte de abajo del restaurante y en la primera planta estará el habitual servicio de comidas.

De este modo, Luis Arroyo explica que "la programación cultural estará en manos de los dueños del Café Central" y que de ellos depende "la relación con los músicos y los managers".

Asegura además que hay muy "buen entendimiento" entre las dos partes.

Además, el presidente de El Ateneo de Madrid cuenta que ambas partes han cerrado un acuerdo con 13 tardes al año con espectáculos distintos que se celebrarán en la sala Cátedra Mayo, que tiene un aforo para 350 personas.

Un café legendario

Resucita así un establecimiento que forma parte de la vida cultural de Madrid desde hace décadas.

Desde que abrió sus puertas en 1982 en el local de una antigua cristalería de 1908, muy cerca del Barrio de las Letras, el Café Central ha sido sinónimo de música en directo y de compromiso con el jazz.

En sus 43 años de vida, ha acogido más de 14.000 conciertos y ha recibido a más de un millón de espectadores.

El salto definitivo hacia la escena internacional llegó en 1988, cuando el club comenzó a traer a figuras clave del jazz mundial como George Adams y Lou Bennett.

Con una programación diaria y una apuesta por la calidad, se convirtió rápidamente en una referencia.

En 2005, fue reconocido con el Premio a la Difusión de la Música por la Academia de la Música, y en 2002, la prestigiosa revista estadounidense Down Beat lo incluyó en su lista de los mejores clubes de jazz del mundo (el único representante español).

Por su escenario han pasado figuras como Tete Montoliu, Pedro Iturralde, Benny Golson, Ron Carter, Sheila Jordan, Mark Turner, Brad Mehldau, Javier Krahe, Silvia Pérez Cruz, Jorge Pardo o Chano Domínguez.

Además, ha abierto su programación a otros estilos con artistas como Eliseo Parra, Martirio o Latcho Drom, sin perder su esencia ni su rigor artístico.

El Central no ha sido solo un club de conciertos. Su estética, conservada intacta desde 1982, lo convirtió en un lugar de culto para melómanos y visitantes.

Fue escenario de series como 'Anillos de Oro' y películas como 'Tenéis que venir a verla', además de acoger presentaciones de libros, discos, exposiciones de fotografía y actividades culturales diversas.

También ha sido un espacio para el disfrute gastronómico, con una variada carta de comidas que incluye raciones, tostas, hamburguesas y platos como milanesa de ternera o pollo tikka masala con arroz basmati, postres, brunch y menús del día.

Todo ello acompañado de una cuidada selección de cafés, tés, licores y cócteles que han convertido cada velada en una experiencia completa.