Joaquín y Jorge hacen el mejor steak tartar de España en su restaurante de Madrid: "Es nuestro bocado más icónico"

Los cocineros Joaquín Serrano y Jorge Velasco, al frente de Varra Restaurante, entre otros, han sido los ganadores del II Campeonato Nacional de Steak Tartar en Sala en Madrid Fusión Alimentos de España 2026.

El campeonato, celebrado este martes, pretendía destacar y premiar a los profesionales de la restauración española que dominan la elaboración del steak tartar en sala, una práctica que requiere precisión y maestría. Cada concursante tuvo que demostrar su pericia en la preparación en directo, aportando su toque personal.

Este concurso buscaba poner en valor una tradición que sigue cautivando a los comensales y resaltando la importancia del servicio en sala como parte integral de la experiencia gastronómica. Joaquín y Jorge, detrás también de los restaurantes Varro y la consultora gastronómica Salvist, tuvo seis finalistas de diferentes partes de España: Héctor López, del restaurante España (Lugo), Antonio Romero del restaurant Suculent (Barcelona), Joaquín Moya de Marbella Club (Málaga), Víctor Gonzalo. Brassafina (Madrid) y Adrián Collantes de La Barra de la Tasquería (Madrid).

El steak tarta ganador de Joaquín y Jorge no es un bocado cualquiera en su restaurante. "Todos los críticos gastronómicos lo han puesto siempre muy bien. Y creemos que es el bocado más icónico de Varra, junto con la oreja, la torta de gamba o la ensaladilla", contentaban Joaquín y Jorge, cuando todavía eran finalistas, a La Finca Jiménez Barbero, la marca de carne que patrocina este concurso.

Los ingredientes lo explican ellos mismos: "Usamos picaña, que aliñábamos con grasa, sal, pimienta… Además, le ponemos un brioche de croissant debajo, para hacer el juego láctico de la carne con el del croissant; y el paté lo redondea, le da ese toque metálico que normalmente suele tener el steak. Es un bocado que gusta mucho".

