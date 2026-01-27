El espectacular ático de Alba Flores en uno de los barrios de moda de Madrid: vive de alquiler y está a 6 paradas de Sol

Las claves nuevo Generado con IA Alba Flores vive de alquiler en un ático de Arganzuela, uno de los barrios más de moda y con gran oferta cultural en Madrid. El piso destaca por su excelente ubicación, luminosidad, techos altos, ventanales, cocina de estilo industrial y un salón amplio distribuido en tres niveles. Durante una entrevista con Jordi Évole, Alba Flores preparó un cocido madrileño en su cocina, mostrando la personalidad y calidez de su hogar. La actriz, nominada a los Premios Goya por el documental 'Flores para Antonio', destacó que todo lo ha conseguido con esfuerzo y trabajo, sin vivir de rentas familiares.

Alba Flores recibió a Jordi Évole en su imponente piso. El inmueble se encuentra ubicado en el barrio de Arganzuela (en el suroeste de Madrid), una zona muy conocida en Madrid por su amplia oferta cultural.

El piso destaca por su excelente ubicación y la gran comunicación que tiene con otras zonas de la capital, a seis paradas de Sol en Metro desde Legazpi.

En cuanto al interior de la casa, la gran luminosidad que posee es uno de los aspectos más llamativos.

Un interior de ensueño

Alba Flores ha maravillado a la audiencia con el interior de su hogar. Estancias amplias de techos altos, enormes ventanales que aportan una gran luminosidad, una gran cocina de estilo industrial y un amplio salón diferenciado a tres niveles.

La mayor parte de la entrevista se ha desarrollado en la cocina donde la actriz ha elaborado un cocido madrileño a partir de una receta de su madre.

La sala destacaba, no solo por su amplitud y luminosidad, sino, también, por la personalidad de la misma. La cocina posee una gran viga de madera que ejerce como la protagonista de la estancia junto a sus grandes puertas de cristal, otorgándole al espacio un estilo rudimentario pero acogedor.

Alba Flores en la cocina de su casa Antena 3

El color de la cocina contrasta en gran parte con el resto de estancias, la cual posee una gran variedad de colores tierra donde destacan los tonos anaranjados y marrones.

Sin embargo, el salón es otra de las salas que más llama la atención en la casa de Alba Flores, donde hay un estilo completamente diferente al de la cocina.

Si la cocina destacaba por su estilo industrial, la sala de estar invitaba al relax y al descanso, con un predominio del color blanco y con zonas muy diferenciadas donde la actriz disfruta de su tiempo libre.

Una entrevista casera y personal

El motivo de la entrevista fue la reciente nominación a los Premios Goya del documental de la actriz, 'Flores para Antonio', el cual protagoniza y coproduce la actriz.

La hija de Antonio Flores ha revelado que, pese a lo que mucha gente pudiera pensar, no tiene ninguna propiedad entre su patrimonio porque se encuentra alquilada en su piso actual.

Además, la nieta de Lola Flores ha revelado que todo ello lo ha conseguido a partir de esfuerzo y mucho trabajo: "No vivimos de la renta, porque trabajamos como cabronas todas y lo seguimos haciendo, aunque nuestros detractores siempre nos seguirán tirando mierda en ese sentido".

Alba Flores junto a la directora Carla Simón en el programa 'Lo de Évole' La Sexta

El programa de Jordi Évole se caracteriza por acercar a la audiencia la personalidad de muchas celebridades y, en el caso de Alba Flores, no ha sido menos.

La actriz ha desplegado el carisma y la naturalidad que tanto le caracterizan para conocer sus facetas personales menos conocidas que dejan entrever la humildad de su personalidad: "Nunca pensé que llegaría a ser famosa con lo que quería hacer. Quería ser actriz, pero no ambicioné a ser una estrella".