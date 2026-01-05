Los Reyes Magos llegan a Madrid y llenan de ilusión a los niños: "Sois los científicos y los artistas del mañana"

El rey Gaspar saluda a los niños durante la tradicional Cabalgata de Reyes de Madrid que, bajo el lema 'El saber compartido', discurre este lunes entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Cibeles. Juanjo Martín Efe

Pese al frío que amenazaba hasta con nevar, han llegado los Reyes Magos para llenar de magia el centro de la capital. Un año más, Sus Majestades han recorrido Madrid entre gritos y ovaciones de niños que ocupaban todo el Paseo de la Castellana para hacerse con los 1.200 kilos de caramelos que se han lanzado desde las 12 carrozas que conforman esta cabalgata.

Bajo el lema de 'El saber compartido', más de 2.100 participantes han formado parte del cortejo que ha acompañado a Melchor, Gaspar y Baltasar en una noche donde los más pequeños son los grandes protagonistas. Más de 200.000 personas han asistido a este momento tan especial.

Guiados por la estrella de Belén y una constelación coronada por ángeles custodios, los tres magos han repartido ilusión y golosinas, que precederán a los regalos que irán dejando esta noche en cada casa.

Así, frente a las vallas que han delimitado el recorrido que une Nuevos Ministerios con Cibeles, pasando por Colón, miles de niños con bolsas saltaban y reían, intentando coger todos los caramelos que fueran capaces de cargar.

Alejandra, con seis años, ha estado haciendo cola para verlo en primera fila con su madre desde las tres de la tarde. "Estoy esperando a Gaspar", ha dicho con emoción al empezar a desfilar las carrozas.

Y, es que, un año más, ha sido el rey venido de Asia el que ha causado sensación. Seguido de Baltasar, ambos son los favoritos de los más pequeños.

Sin embargo, antes de la llegada de los Sabios de Oriente, se han sucedido otras carrozas que tampoco han dejado indiferentes a nadie. "Ha sido increíble", ha expresado Nadia, una joven fan de las cabalgatas de Reyes de Madrid, de donde es ella. "Siempre vengo y llego temprano para ponerme en primera fila", ha dicho la chica, que junto a su pareja han esperado desde las cuatro de la tarde la llegada de Sus Majestades.

Sin duda, la carroza que más ha sorprendido a los niños ha sido "la de Harry Potter". Numerosas eran las exclamaciones de asombro entre los pequeños al ver pasar el vehículo de la plataforma HBO Max, que ha interpretado a la conocida saga del mago más famoso con sus lechuzas, cartas mágicas y varitas destellando.

Próxima a ella, recorría el paseo la del Metro de Madrid, que ha salido del subsuelo para mostrar uno de los "trenes del futuro". Se trata de los coches automáticos que recorrerán la Línea 6, la más concurrida de la red.

Sobre la plataforma, el diseño futurista llama la atención. Miguel Oliver, del departamento de marketing de Metro, detalla el concepto detrás de la puesta en escena. Y es que junto a esta impresionante maqueta que representa la tecnología más puntera, no ha faltado el guiño infantil: "Tenemos al personaje azul, que es Rombo, que lo sacamos para los niños cuando recibimos colegios", añade Oliver.

A pesar de que en ella iban subidos los trabajadores del Metro, algunos se sentían como niños. Es el caso de Pilar, que no puede ocultar la emoción bajo las capas de abrigo. "Soy de Madrid. A mí me traían mis padres de pequeña. ¿Quién me iba a decir que estaría ahora en ella a mis 40 años?", confiesa con una sonrisa a Madrid Total.

