La Cabalgata de Reyes de este año se encuentra bajo el lema
'El saber compartido', representando una travesía simbólica por el conocimiento como homenaje a los maestros que, en las aulas o en la vida cotidiana, iluminan y acompañan desde la infancia, enseñando a pensar, preguntar y mirar la realidad con nuevos ojos.
A pesar de la sensación térmica de hasta
menos 4 grados bajo cero, al menos 2.100 personas han formado parte de la comitiva de Melchor, Gaspar y Baltasar que termina en Cibeles.
Participa una comitiva de
12 carrozas, además de las tres principales que llevan los Reyes, y rodeados de espectáculos de diez compañías inspirados en la literatura.
1 de 10
Los Reyes Magos han llegado a Madrid guiados por la estrella de Belén y una constelación coronada por ángeles custodios
Los Reyes Magos han llegado a Madrid guiados por la estrella de Belén y una constelación coronada por ángeles custodios, en uno de los momentos más mágicos y esperados de la Navidad en la ciudad.
2 de 10
El "tren del futuro" de Metro sale del subsuelo para acompañar a los Reyes Magos en la Cabalgata de Madrid: "Es rara" y "original"
Al menos
2.100 personas han participado en esta cabalgata de los Reyes Magos y, entre ellos, no han podido faltar, un año más, los empleados de Metro de Madrid.
Entre la lluvia de caramelos, los elefantes mecánicos y la majestuosidad de los Reyes Magos, este lunes hay un protagonista inesperado rodando por el Paseo de la Castellana: el "tren del futuro", que ha salido del subsuelo para acompañar a Sus Majestades los Reyes de Oriente. Metro ha vuelto a convertirse en uno de los grandes atractivos de la
Cabalgata de Reyes 2026, desplegando una carroza que mira hacia la modernización de la red.
Sonsoles, una niña situada en primera fila que aguarda con su bolsa de plástico lista para los dulces, observa la estructura plateada del suburbano con escepticismo: "Esta carroza es rara", sentencia, asegurando sin rodeos que ella prefiere "la carroza con temática de Harry Potter", en referencia al bloque dedicado a la literatura y la magia. En cambio, las miradas adultas, como la madre de José, que también se encuentran entre el público, la ven "original".
Inés Gilabert
3 de 10
La gran cabalgata que tiene como lema ‘El saber compartido’
La gran cabalgata que tiene como lema ‘El saber compartido’ en homenaje a la transmisión del conocimiento.
Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
4 de 10
Eriseo, el guardián de las "joyas" de la Cabalgata de Madrid: 64 años y al volante de los coches de bomberos más antiguos
Entre la vanguardia tecnológica de las nuevas carrozas impulsadas por energías renovables y la fantasía desbordante de los elefantes mecánicos, la
Cabalgata de Reyes de Madrid guarda un espacio privilegiado para la nostalgia y la historia.
Y al volante de esa historia se sienta
Eriseo. A sus 64 años, no solo participa en el desfile más importante del año, sino que carga con la responsabilidad de manejar lo que él mismo define como las auténticas "joyas" del Cuerpo de Bomberos: los vehículos clásicos que exhiben en su museo de Madrid. Inés Gilabert
5 de 10
El rey Melchor saluda durante la Cabalgata de los Reyes Magos.
El rey Melchor saluda durante la Cabalgata de los Reyes Magos, a 5 de enero de 2026, en Madrid.
6 de 10
Diez planetas de la compañía Paraddax Show marcan el periscopio del rey Melchor
Del cosmos surgen los pájaros sabios, que viajan junto a diez planetas de la compañía Paraddax Show, trazando constelaciones con sus alas y siguiendo el rumbo que marca el periscopio del rey Melchor, símbolo de la mirada que busca, enseña y descubre. EFE/ Víctor Lerena
7 de 10
Un momento de la Cabalgata de Reyes de Madrid
Un momento de la Cabalgata de Reyes de Madrid que bajo el lema 'El saber compartido' discurre este lunes entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Cibeles. EFE/ JuanJo Martín
8 de 10
El rey Gaspar saluda al público.
El rey Gaspar saluda al público durante la Cabalgata de Reyes de Madrid que bajo el lema 'El saber compartido' discurre este lunes entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Cibeles.
EFE / Víctor Lerena
9 de 10
En la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid se ha repartido más de una tonelada de caramelos
Abanderados, cientos de pajes, espectáculos y grandes elementos han acompañado el desfile durante su recorrido y han repartido más de una tonelada de caramelos que los niños pedían con gran ilusión.
Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
10 de 10
El rey Baltasar sobre su impresionante carroza durante la cabalgata de este año.
El rey Baltasar sobre su impresionante carroza en un momento de la Cabalgata de Reyes de Madrid bajo el lema 'El saber compartido', que discurre este lunes entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Cibeles. EFE/ Víctor Lerena