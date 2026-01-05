La Cabalgata de Reyes de este año se encuentra bajo el lema 'El saber compartido', representando una travesía simbólica por el conocimiento como homenaje a los maestros que, en las aulas o en la vida cotidiana, iluminan y acompañan desde la infancia, enseñando a pensar, preguntar y mirar la realidad con nuevos ojos.

A pesar de la sensación térmica de hasta menos 4 grados bajo cero, al menos 2.100 personas han formado parte de la comitiva de Melchor, Gaspar y Baltasar que termina en Cibeles.

Participa una comitiva de 12 carrozas, además de las tres principales que llevan los Reyes, y rodeados de espectáculos de diez compañías inspirados en la literatura.