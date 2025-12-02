Simón, tras la llamada de Ayuso y el cierre del último quiosco de Conde Casal por las obras de Metro: "Es imposible seguir"

Las claves nuevo Generado con IA El quiosco El Trébol de la Suerte, atendido durante casi una década por Simón y su hijo Jonathan, ha cerrado definitivamente en Conde de Casal debido a las obras del Metro y la construcción del intercambiador. Las pérdidas económicas y la falta de apoyo institucional tras dos años de obras hicieron imposible mantener el negocio abierto, pese a las peticiones de ayuda a distintas administraciones. Solo tres días antes del cierre, Simón y Jonathan recibieron una llamada de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien se mostró interesada por su caso, aunque la decisión de cierre era irreversible. Las obras han provocado el estrechamiento de calles y un aumento de la inseguridad en el barrio, con robos y atracos recientes denunciados por los vecinos.

"Es imposible seguir", cuentan con tristeza Simón y Jonathan, los quiosqueros del barrio de Conde de Casal, hasta que se vieron obligados a cerrar este domingo por las obras de la Línea 11 y 6 de Metro y la construcción de un intercambiador

Ubicado a menos de 10 metros de la boca del subterráneo cerrada por las obras, el quiosco El Trébol de la Suerte, que ha sido atendido durante casi una década por Simón y su hijo Jonathan, bajó la persiana para siempre el pasado 30 de noviembre. A pesar de todos sus esfuerzos por sobrevivir, las obras de las líneas 6 y 11 del Metro y la construcción del nuevo intercambiador acabaron por hacer imposible mantener el negocio abierto.

Durante los dos últimos años de reformas lograron resistir como pudieron, pero los meses recientes resultaron definitivos. Las pérdidas económicas y la falta de apoyo institucional llevaron al cierre del último quiosco del barrio. Pese a pedir ayuda a la Casa Real, al Gobierno de España, al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, nunca recibieron una respuesta efectiva.

Solo tres días antes de la clausura recibieron una llamada de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien se interesó por su caso y acordó reunirse con ellos este miércoles 3 de diciembre. La presidenta manifestó que desconocía la situación y, aunque ya no hay nada que hacer, los quiosqueros están satisfechos de por fin ser escuchados.

Jonathan señaló a Madrid Total el día que recibió la llamada, que la decisión es irreversible: las pérdidas eran demasiado altas y no había posibilidad de volver a abrir. "Yo voy a tener que salir a buscar trabajo y mi padre se va a tener que 'mal jubilar'", lamenta.

Las obras de la L-6 en la avenida del Mediterráneo a la altura de Conde de Casal. Jesús Soler

En los últimos meses, han enviado correos, hicieron llamadas y agotaron todas las vías posibles, incluso recurriendo a LinkedIn para contactar con cargos institucionales relacionados con el desarrollo de las obras, hasta que finalmente fueron recibidos el 14 de noviembre por el Director General de Infraestructuras, Miguel Núñez.

En el pleno del 11 de noviembre de la Junta Municipal del Distrito de Retiro, el PSOE había propuesto una ayuda para los negocios afectados, respaldada por Vox y Más Madrid, pero la propuesta fue rechazada por el Partido Popular.

Otro problema que afecta al barrio es que las vallas blancas y rojas que delimitan las obras han estrechado las calles aledañas de la plaza de Conde de Casal, tomando un aspecto de pasillos o callejones que incrementan la inseguridad por las noches. "Intentaron robar en la autoescuela Lara y en una verdulería, abrieron El Obrador de Goya (que ha cerrado por las obras), atracaron con violencia a una señora en la Avenida del Mediterráneo y hubo un tiroteo tras el robo de una furgoneta. Alguien tiene que venir a verlo y defender esta zona", piden.

Después de una larga lucha por ser escuchados, los quiosqueros lograron al menos que su historia llegara a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque ya no hay vuelta atrás: El Trébol de la Suerte se despidió definitivamente del barrio de Conde de Casal este domingo.