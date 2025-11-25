El concierto de David Bisbal en el Metro de Madrid: gratis y con viaje incluido en el tren de la Navidad junto a Papá Noel

Las claves nuevo Generado con IA David Bisbal ofreció un concierto sorpresa gratuito en la estación de Sol del Metro de Madrid, interpretando villancicos y su tema 'Todo es posible en Navidad'. Tras el concierto, Bisbal viajó en el Tren de la Navidad, decorado especialmente y acompañado por Papá Noel y sus elfos, inaugurando la programación navideña de Metro. La programación especial de Metro de Madrid incluye espectáculos infantiles para escolares, un Belén en la estación de Ópera, actuaciones gratuitas de coro góspel y la venta del jersey navideño del Metro.

David Bisbal ha dado este martes la bienvenida a la Navidad a ritmo de villancicos y su 'Todo es posible en Navidad' con un concierto sorpresa en la estación de Sol y un viaje en el tren de la Navidad de Metro hasta plaza de España.

El cantante ha llegado a la estación de Sol acompañado del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y desde el vestíbulo ha ofrecido a madrileños, visitantes y fans un show con algunas de sus canciones.

Entre ellas, no han faltado 'El burrito sabanero', 'Los peces en el río', 'Todo es posible en Navidad' y un colofón final a ritmo de 'Ave María'.

Antes de montarse en el Tren la Navidad, el cantante ha recordado cómo hace más de 20 años llegó a Madrid y viajó por el suburbano para "buscar su sueño", además de asegurar que Madrid ya es también "su casa" además de Almería.

"Se convirtió en mi casa rápidamente, puedo estar feliz y orgulloso de todas las banderas que me unen. La de Almería, Andalucía y España", ha expresado, a la vez que ha tenido unas palabras para todos sus fans latinoamericanos que eligen Madrid también para "buscar su sueño".

David Bisbal da un concierto en Metro. EFE

Por su parte, el consejero ha subrayado el "éxito absoluto" de Bisbal allá por donde va, también en Metro de Madrid, donde ha inaugurado el Tren de la Navidad. "Hemos visto que desata pasiones y desde luego se ha llevado una impresión magnífica de cómo es esta infraestructura y, sobre todo, de cómo son los viajeros que han hecho de este medio de transporte su medio favorito", ha señalado.

El tren de la Navidad

En esta ocasión, el tren lucirá una decoración especial, con iluminación y vinilos tanto en el interior como en el exterior, inspirados en elementos tradicionales como el cascanueces, lazos, bolas y otros adornos típicos.

Además, Papá Noel y sus elfos se sumarán al viaje todos los viernes, fines de semana y festivos hasta el 24 de diciembre.

Ya a partir del 26 y hasta el 5 de enero, serán los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente los que acompañarán a los usuarios del suburbano que recorre la Línea 3. Metro de Madrid informará diariamente a través de sus perfiles en redes sociales, del recorrido y horario aproximado.

David Bisbal, en el Metro de Madrid. EFE

Programación especial en Metro

La compañía del suburbano madrileño ha diseñado para este año una programación especial en la que los protagonistas son los más pequeños. Así, en el marco de las actividades de AulaMetro, niños de 32 colegios de la región podrán asistir a un espectáculo infantil en la estación de El Casar, y participar en un trayecto temático entre dicha estación y Almendrales, acompañados por personajes navideños.

En la de Ópera, la Asociación de Belenistas de Madrid será la encargada de la creación, diseño y composición del Belén que se expondrá durante las fiestas en el Museo de Los Caños del Peral.

Los viajeros que sean amantes de la música podrán disfrutar también, y de manera gratuita, de un magnífico Coro Góspel que actuará los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre en las estaciones de Canal, Chamartín, Puerta del Sur y Móstoles Central.

Igualmente, desde el pasado 17 de noviembre, se ha puesto a la venta una nueva edición del jersey de la Navidad de Metro, que puede adquirirse en la web, además de la exposición de trenes clásicos de la estación de Chamartín y el museo de la Nave de Motores de Pacífico.