Reabre esta famosa pescadería de Madrid convertida en restaurante: Coruñesas y Los 33 trabajan juntos por primera vez

Las claves nuevo Generado con IA Pescaderías Coruñesas y Los 33 colaboran por primera vez para abrir el restaurante Evaristo 33 en la antigua pescadería de la calle Recoletos, Madrid. La apertura de Evaristo 33 está prevista para finales de 2026 y se ubicará en el número 12 de la calle Recoletos, manteniendo el histórico cartel del local original. El nuevo restaurante toma su nombre de Evaristo García, fundador de Pescaderías Coruñesas, y del año 1933, en referencia al nombre de Los 33. Los 33 es un restaurante reconocido internacionalmente por su cocina de carne y brasa, mientras que Pescaderías Coruñesas es referente en pescados y mariscos de alta calidad en España.

Convierten en el restaurante de moda 'todo lo que tocan' y así lo van a hacer con el primer proyecto que hacen en conjunto. Dos grandes conocidos de la restauración en Madrid, Pescaderías Coruñesas y Los 33, trabajan por primera vez en un mismo restaurante para recuperar la antigua pescadería de la calle Recoletos.

"No han empezado ni las obras", informan fuentes cercanas a Madrid Total sobre el nuevo local, que esperan que esté listo para su inauguración a finales de 2026.

Así, el Grupo Pescaderías Coruñesas, de la familia García Azpíroz, se alía a la pareja al frente de Los 33, Sara Aznar (también detrás de El Viajero en La Latina) y Nacho Ventosa, para recuperar lo que fue la antigua pescadería de Coruñesas de la calle Recoletos, ubicada entre la céntrica calle Serrano y el Paseo de Recoletos.

Sara Aznar y Nacho Ventosa, dueños de Los 33. Los 33

El futuro restaurante, que apunta a que se convertirá en una de las grandes aperturas del próximo año en la capital, se llamará Evaristo 33, según ha adelantado Gastroeconomy. El nombre del restaurante se debe a Evaristo García, pescadero fundador del Grupo Pescaderías Coruñesas, y a que nació en 1933, coincidiendo con el nombre del restaurante de brasa con el que van a trabajar conjuntamente.

Sobre el local donde se ubicará Evaristo 33, se encuentra en el número 12 de la calle Recoletos. De este emblemático espacio, el gran grupo hostelero pudo recuperar el primer cartel de la tienda 'Pescaderías Coruñesas', Patrimonio de la Villa.

Los 33

En 2022, Sara Aznar y Nacho Ventosa abrieron Los 33 en la plaza de Salesas. No lo hicieron con la intención de ser el lugar de moda, pero lo cierto es que, en estos momentos, es el restaurante del que todo el mundo habla en Madrid.

Se encuentra entre los recomendados de la Guía Michelin y se ha clasificado durante varios años en los 101 World's Best Steak Restaurants, el ranking de los mejores restaurantes de carne del mundo. Un reconocimiento a su cocina, de inspiración hispano-uruguaya, con la carne y la brasa como eje central, y el chef Oswaldo González al frente de los fogones.

Pescaderías Coruñesas

Pescaderías Coruñesas se dedica principalmente a la distribución y venta de pescados, mariscos y productos ahumados de alta calidad, y está considerada una de las empresas más reputadas de España. Además, gestiona varios restaurantes emblemáticos en Madrid y está impulsando la apertura de un hotel de lujo en la ciudad, previsto para el año 2027.

Los principales restaurantes del grupo son El Pescador, O'Pazo, Filandón, Desde 1911 y Lhardy; y están desarrolando su proyecto de hotel-teatro en la plaza de Canalejas, que será UMusic Hotel Teatro Reina Victoria.