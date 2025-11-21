Abre en Madrid el mercadillo de antigüedades más famoso de Europa: con más de 150 piezas históricas, conciertos y terrazas

Las claves nuevo Generado con IA Madrid acoge el mercadillo de antigüedades "Brocantes by Mercado de Motores", considerado el más importante de Europa, con más de 150 piezas históricas y presencia de expositores de varios países. El evento se celebra el 22 y 23 de noviembre en el Museo del Ferrocarril, incluyendo música en vivo, terrazas al aire libre y una espectacular concentración de coches clásicos. Participan destacados anticuarios y coleccionistas de España, Francia, Portugal y Bélgica, con objetos únicos y piezas vintage, convirtiendo la cita en un plan familiar y cultural. El mercadillo ofrece entradas a 5 euros (gratis para menores de 12 años) y cuenta con opciones de restauración, reforzando la tendencia de Madrid como destino para grandes mercadillos temáticos.

De un tiempo a esta parte, Madrid se ha convertido en la ciudad de los mercadillos. Y es que en su afán constante por expandirse, la capital de España se ha convertido en el espacio en el que todos tienen cabida. Sea lo que sea lo que te guste, podrás encontrarlo en la capital o en alguno de los municipios cercanos.

Sin embargo, la capital se ha especializado recientemente en acoger este tipo de eventos conocidos por reunir los productos más valiosos de cada campo. Por ello, podemos encontrar desde los mercadillos de Navidad más espectaculares hasta los mercados de plantas más exclusivos de todo el mundo.

Además, a medida que se acerca el final del año, este tipo de eventos se multiplican, dando una imagen de la capital y de su ocio, alejada de lo que ha sido tradicionalmente, siempre relacionando Madrid con la costumbre de salir, los bares, los restaurantes y las discotecas. Y es que ahora, muchos previos de estos planes pasan por los mercadillos más divertidos e interesantes.

A finales de noviembre se podrá disfrutar en Madrid de otro de estos mercados tan espectaculares, el cual llegará de la mano de Brocantes by Mercado de Motores. Un evento que llega con la ambición de hacer historia y de marcar un antes y un después en Europa. Un despliegue de antigüedades y objetos clásicos nunca antes visto en nuestro país.

Por si esto fuera poco, para seguir dando luz y forma a este evento, el mercadillo estará acompañado de otros eventos como sus actuaciones musicales en vivo o incluso su espectacular exposición de coches clásicos. Un acto único que no solo atraerá a profesionales del sector, sino también a miles y miles de curiosos.

¿Cuándo y dónde abre este mercadillo?

Este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, Mercado de Motores abre las puertas de Brocantes, el mercadillo de antigüedades más importante de Europa. Y lo hace en Madrid, una ciudad que en los últimos años no para de acoger eventos de este tipo, dando vida a una pasión que hasta ahora había permanecido oculta.

Será una fiesta para todos los aficionados de lo vintage, con objetos únicos y piezas deco con historia, música en vivo y terrazas al aire libre. Una oportunidad para pasar una tarde increíble de sábado o domingo disfrutando con la familia. Además, será una cita ineludible para los mejores expositores del 'Viejo Continente', ya que a los mejores coleccionistas de España se unirán otros llegados desde Francia, Portugal o Bélgica.

Por si esto fuera poco, para hacer de este evento un acto incomparable, junto al desembalaje habrá una concentración de coches clásicos con más de 150 modelos míticos de marcas como Porsche, Triumph, Lotus, Jaguar o Mercedes. Este impresionante mercadillo será una oportunidad perfecta para un plan de fin de semana gracias a su variada oferta de restauración.

El lugar elegido para este evento será el Museo del Ferrocarril, en el Paseo de las Delicias, 61, de Madrid. El horario de apertura será de 11:00 a 21:00 horas el sábado y de 11:00 a 19:00 horas el domingo. El precio de las entradas es de 5 euros, aunque los menores de 12 años podrán acudir completamente gratis. Por ello, se trata de un evento totalmente pensado para las familias.

Un marco icónico se pone al servicio de este evento sin parangón que contará con referentes del vintage como LA Studio, Lemosin, Curiosity Killed the Cat o La Casita de Margaux (Madrid), La Jirafa Azul o Atlante ArtDeco (Galicia), La Madriguera de Cris o Amarillo Albero (Cantabria), Brian del val (Burgos), Iconic (Granada), Antigüedades El Clásico o La Musa Bohemia (Cataluña).

Además, también se darán cita algunos de los mejores brocantes franceses como J Marc Terrencq, L’art du Tapis o Astar, restauradores de muebles como Slope y coleccionistas de cámaras analógicas, máquinas de escribir, estilográficas y condecoraciones militares. Así es como año tras año han conseguido reunir a más de 3 millones de visitantes.