Abre en Madrid la pista de patinaje sobre hielo más grande de Europa: 4.200 m2 con capacidad para 1.500 personas

Madrid vuelve a convertirse en epicentro del ocio invernal con aperturas para celebrar unas mágicas fechas que, además, coinciden con la llegada de la Navidad. Mercadillos con figuritas para los belenes y decoraciones para las casas, espectáculos con el epicentro en estas especiales celebraciones...

Pero, sin duda, uno de los puntos fuertes del ocio invernal en la capital son las pistas de patinaje sobre hielo. Uno de los planes que más entusiasma tanto a familias como a grupos de amigos, perfecto para disfrutar del frío mientras se vive un ambiente festivo y lleno de energía.

Y es que Madrid será la ciudad que acoja este año la pista de hielo más grande, no solo de España, sino de todo Europa. De hecho, se encuentra ubicada en un enclave estratégico de la capital: nada más y nada menos que el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Se trata de la nueva versión de Madrid On Ice, la cual celebrará este año su segunda edición, convirtiendo el estadio en una gran pista helada. Tiene 4.200 metros cuadrados de superficie y capacidad para 1.500 personas patinando simultáneamente, rodeando el terreno de juego del estadio rojiblanco.

Estará disponible durante todas las Navidades, ya que abrirá sus puertas el 22 de diciembre y permanecerá hasta el día 11 de enero. El precio para patinar es de 17 euros.

El festival

Sin embargo, no solo será una pista de hielo. La gran novedad de este año es que esta impresionante pista de hielo situada en el interior del coliseo rojiblanco tendrá en su parte exterior un espectáculo mucho mayor.

En total serán más de 12.000 metros cuadrados de diversión, atracciones y mercadillos que harán las delicias de los visitantes que puedan acercarse en algún momento a este evento único.

El festival Madrid On Ice en el Estadio Metropolitano. Madrid On Ice

Durante las mañanas, la pista de hielo se llenará de ritmo y diversión con actuaciones infantiles y familiares, diseñadas para el disfrute grupal. Por las noches, el ambiente se transformará en un gran espectáculo invernal, con vibrantes actuaciones musicales que completarán una jornada mágica.

Además, los visitantes encontrarán una amplia oferta de ocio que incluye talleres navideños, actividades especiales para los niños y una zona de gaming, en colaboración con PlayStation y Playmobil. El espacio gastronómico sorprenderá con delicias clásicas del invierno y propuestas culinarias innovadoras.

Habrá adjunto al recinto una fanzone de 8.000 metros cuadrados a la que se podrá acceder de manera gratuita y en la que los asistentes encontrarán un impresionante mercado navideño, atracciones y varios puestos con comida y bebida a modo de foodtrucks.

Así, los más pequeños podrán tener encuentros con Papá Noel y con los Reyes Magos. Y para los más mayores, a última hora habrá sesiones con DJ en directo para que la fiesta nunca termine.

De hecho, en el escenario principal del estadio habrá actuaciones durante los fines de semana, en horario de 12.00 horas a 13.00 horas, para disfrute de los más pequeños. En concreto, se podrá presenciar los espectáculos 'El payaso Tallarin', 'Mi amiga Buby' y 'Las aventuras de Coco y Pepe', de Cantajuego; así como de 'Masha y el Oso', 'Simon' o 'Moonsters'.

Y para los más mayores, el horario será hasta las 23.00 horas de la noche. La venta de entradas para Madrid On Ice ya está disponible a través de la web oficial, con acceso gratuito a menores de 3 años y mayores de 65 -aunque deberán adquirir su entrada por cuestiones de aforo-.