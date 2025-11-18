Reabre esta famosa discoteca de Madrid con 20 años historia tras su inesperado cierre: "Vamos a reinventar la noche"

"Y cuando pensábamos que iba a ser un invierno de lo más frío, Sala BarCo nos devuelve el calor reabriendo sus puertas". Así anuncia su vuelta esta famosa discoteca del barrio de Malasaña, después de que el pasado 16 de marzo cerrara sus puertas para la sorpresa de muchos madrileños.

Por tanto, la vuelta de la Sala BarCo es de las más esperadas en Madrid. Regresa con nuevo nombre y concepto este sábado 21 de noviembre, el primer día que abre al público oficialmente.

"Barco Sound House, la evolución contemporánea de la mítica Sala BarCo. Un nuevo espacio cultural y musical que mantiene su espíritu histórico mientras reinventa la experiencia nocturna madrileña con una visión moderna", adelantan a los medios desde el mítico club nocturno.

Su nueva filosofía, según anuncian en sus redes sociales, es ser "un lugar de encuentro entre el presente y el pasado; entre el legado cultural y la modernidad; para los que quieren escuchar de verdad".

Su fiesta de inauguración, a la que solo se puede asistir previa invitación, es este jueves 20 de noviembre de las 20.00 horas. En ella habrá DJ sets, actuaciones en directo, bebidas y 'picoteo'.

La sala, de 220 metros cuadrados, abrió hace más 20 años en la calle Barco, 34, en una zona de Madrid conocida especialmente por su movimiento y ocio, Malasaña. Allí se convirtió en el templo del jazz, la música y el sitio de referencia para los madrileños durante la noche.

¿Por qué cerró la Sala BarCo de Madrid?

"Sí, oficialmente os confirmamos... Después de grandes conciertos, grandes jams, grandes momentos... la Sala BarCo cierra sus puertas". Así lo anunció la Sala BarCo a través de su cuenta oficial de Instagram. Un comunicado que venía a raíz de una información publicada por eldiario.es y que aseguraba que el local estaba en venta.

Una situación en la que habría permanecido durante los últimos meses, aunque el motivo real del cierre no ha trascendido. Desde la discoteca no han querido dar más detalles sobre la reapertura, hasta la próxima semana.

El cierre de este local supuso un shock muy importante para los consumidores habituales del ocio de la zona, pero también para sus propios trabajadores. De hecho, uno de sus DJs más habituales, DJ Moderno, dejó uno de los mensajes más conmovedores, y a la vez polémicos, a modo despedida y también de crítica de la situación que vive el barrio:

"Da mucha pena que una sala así eche la persiana, va en la línea de lo que está pasando con el barrio de Malasaña: viviendas turísticas, franquicias, acoso y derribo por parte de Distrito Centro y la Policía para multar locales con cualquier excusa".

Ahora el barrio acoge la esperada vuelta de la discoteca que había conseguido forjar su leyenda bajo su nuevo nombre: Barco Sound House.