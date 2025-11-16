El pueblo a 1 hora de Madrid decorado de Navidad y con mercadillo artesanal: entrada gratis e ideal para una escapada

Madrid es una ciudad que merece la pena visitar en cualquier momento del año. Sin embargo, si hay una época en la que la ciudad se encuentra especialmente bonita es durante los meses de noviembre y diciembre. La Navidad, y las semanas previas, son el momento perfecto ya que la capital se engalana ofreciendo su mejor imagen.

Desde el próximo 22 de noviembre, Madrid lucirá un aspecto especial y espectacular. Y es que la capital se vestirá con sus mejores galas y con esas luces de Navidad que dan color y alumbran a todos los madrileños y a los millones de personas que recorren sus calles buscando los mejores bares, los mejores restaurantes, los mercados más bonitos y las tiendas más interesantes.

Sin embargo, las maravillas de Madrid no se reducen sólo al bullicio y a la vida de la propia capital. Y es que más allá de sus fronteras, dentro de la región, podemos encontrar espectáculos puramente navideños y pueblos y municipios entregados a estas festividades. De hecho, algunos de estos rincones son considerados los más bonitos para disfrutar de estas fechas de toda España.

Uno de los pueblos que debemos visitar al menos una vez en la vida en Navidad es Navacerrada. Se trata de uno de los municipios que más se vuelcan con esta fiesta, decorando sus calles con motivos típicos y yendo mucho más allá de los tradicionales alumbrados. Y es que durante estas semanas, Navacerrada es un pueblo salido de una película de Navidad.

Además, desde el 6 de diciembre y hasta después del Día de Reyes, Navacerrada contará con el mercadillo navideño más bonito de todo Madrid. Un lugar icónico e increíble en el que pasar una tarde maravillosa con los amigos y la familia. El plan perfecto para estas fechas donde podremos disfrutar del ambiente, de los productos artesanales y de un sinfín de espectáculos que dan vida a este pequeño municipio.

¿Cómo es el mercadillo navideño de Navacerrada?

Navacerrada es un municipio de poco más de 3.200 habitantes que cuenta con una particularidad. Tiene la suerte de conectar directamente el corazón de España con la montaña en menos de una hora. Y es que este pueblo se sitúa a escasos 50 kilómetros de Madrid, pero a 1.200 metros de altitud. Por ello, se trata de un rincón que en invierno es gélido y donde podremos disfrutar de manera recurrente de la nieve.

Por lo tanto, no hay un entorno más idílico para dibujar un cuento de Navidad. El pueblo se encuentra situado en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, por lo que está totalmente rodeado de montañas. Un año más, Navacerrada se erige como el pueblo de Navidad perfecto.

Y aunque el frío todavía no ha hecho mella, pronto sus tejados de pizarra quedarán cubiertos por el blanco de la nieve en este rincón que separa la Comunidad de Madrid de la provincia de Segovia. Y es que Navacerrada, por su perfecta ubicación, es el lugar ideal para una escapada navideña. Y lo es más desde el puente de principios de diciembre, cuando el pueblo se viste de una manera especial.

Navacerrada lucirá hasta el día 7 de enero un increíble mercadillo artesanal enfocado en la Navidad. Completamente al aire libre y repleto de puestos y espectáculos, este evento continuo promete ser uno de los más visitados de la región durante las próximas semanas.

Así pues, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un entorno mágico lleno de arte, productos clásicos de la región, artículos de regalo únicos y gastronomía de la zona. Este increíble mercado invernal está organizado por la Concejalía de Festejos de Navacerrada y ofrece la oportunidad de conocer el talento de artistas y comerciantes, los cuales participan activamente de esta fiesta a través de sus tradicionales casetas navideñas.

De esta forma, encontraremos en el mercadillo de Navidad de Navacerrada productos de artesanía, moda, alimentación gourmet y también algunos secretos y sorpresas. El pueblo más navideño de la sierra de Madrid espera a todos sus visitantes en la plaza Doctor Gereda donde se realiza el tradicional encendido de luces del pueblo. Y desde este fin de semana hasta el 6 de enero, los espectáculos no cesarán.