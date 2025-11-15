La tienda de Chamberí donde Rosalía encargó el regalo para Broncano: platos por 31 €, un set de sushi por 43 €...

La vajilla que Rosalía regaló a Broncano en La Revuelta. Redes sociales.

Rosalía arrasa allá donde pisa gracias a su nuevo álbum. El pasado viernes 7 de noviembre la cantante publicó su cuarto disco de estudio titulado Lux, que no ha parado de recibir críticas positivas por parte del público y de la prensa especializada.

Además, como parte de la promoción del disco, Rosalía visitó La Revuelta, el programa que presenta David Broncano en Televisión Española.

Gracias a su espontaneidad y su ingenio, la cantante entusiasmó al público y llevó a Broncano un regalo especial.

Rosalía llevó un bizcocho que ella misma había hecho y lo repartió entre los asistentes. Cuando se terminó, la cantante mostró que el plato que sostenía el dulce era un recuerdo y un homenaje de su paso por La Revuelta.

Un plato con un toque 'madrileño', ya que la cantante eligió una conocida tienda de Madrid para que lo diseñaran.

Se trata de Chichinabo Inc, una tienda de vajillas personalizadas ubicada en la calle de Modesto Lafuente, 58, en el madrileño barrio de Chamberí.

Tal y como ha escrito la dueña de este negocio en su cuenta de Instagram, cuando recibió la llamada de la cantante, tuvo "que firmar un acuerdo de confidencialidad" para poder hacerle el encargo a Rosalía.

Y así fue como la dueña de Chichinabo Inc, se puso manos a la obra para hacerle a la cantante un plato que muestra su cara y la de David Broncano rodeada de unas rosas, una paloma y con el título de su último disco escrito en los lados.

Rosalía visitó La Revuelta como parte de la promoción de Lux, su cuarto álbum de estudio que marca su regreso al panorama musical tras el exitoso Motomami de 2022.

Lux es un disco conceptual de temática profunda y producción minuciosa, en el que Rosalía canta sobre santos y mártires en más de una docena de idiomas, respaldada por la Orquesta Sinfónica de Londres.

El álbum ha alcanzado un récord histórico de reproducciones en Spotify, siendo el disco más reproducido en un solo día por una artista de habla hispana en esa plataforma.

Cuenta con colaboraciones variadas, entre ellas Björk, Estrella Morente, y Yves Tumor, y se mueve entre la intimidad y la escala operística para crear una experiencia musical radiante y compleja.