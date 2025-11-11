Gonzalo Coalla, el 'asturiano' con 300 quesos y 1.300 vinos que vende botellas desde 7 € y sirve a los palcos Vip del Bernabéu

Coalla Serrano y, desde hace menos de un mes, Coalla Retiro son el 'epicentro' del vino y el producto gourmet en Madrid en el que la gente entra sin miedo a pedir y sentarse a tomar algo.

En su tienda, donde tienen bodega, charcutería y bar para degustar al momento lo comprado, puedes abrir una botella de 7,95 euros o un Petrus de 7.000, como quien se sirve un vaso de agua.

Y si te falta el postre, puedes levantarte a su zona de ultramarinos y coger una tableta de chocolate de la estantería. "Lo importante es que la gente se sienta libre y aunque se gaste 5 euros, sabe que la vamos a tratar igual de bien", dice con su característico acento asturiano Gonzalo Coalla —tercera generación de la familia que hoy dirige las tiendas de Madrid—, que recibe a EL ESPAÑOL entre botellas que se enfrían al momento y clientes que hojean etiquetas como quien hojea un libro.

Inaguracion de Coalla ultramarinos en 1955. Coalla

La historia de Coalla no empieza en Madrid, ni siquiera en el vino. Arranca en 1955 en Gijón, en la tienda de ultramarinos de sus abuelos, en la que todavía puedes encontrar a sus 87 años a Elisa Bango. De las que vendían jamón, conservas, detergente y lo que hiciera falta.

Pero cuando llegaron los supermercados a Asturias, el abuelo lanzó un ultimátum a Ramón Coalla, padre de Gonzalo: "O nos especializamos o morimos". Así que apostaron por lo que más amaban: el vino.

Setenta años después, Coalla es una de las firmas más influyentes de la gastronomía española: distribuidora de vinos y, recientemente, de quesos de alto nivel, proveedor de los grandes restaurantes del país y, desde hace tres semanas, vecina del Retiro.

La tienda acabó derivando en una distribuidora que hoy suministra desde el restaurante más humilde de Getafe hasta los tres estrellas más codiciados. "Taberna Laredo, Desde 1911, el hotel Villamagna, el Four Seasons, DiverXO y otros restaurantes de toda España", enumera para este diario Miguel Llanos, jefe de distribución de Coalla.

Gonzalo Coalla, en su tienda.

En 2020 dieron el salto a Madrid con una idea sencilla y revolucionaria: una tienda-bar donde todo se paga a precio de tienda. Entre su charcutería, barra y ultramarinos tienes un amplio surtido de tapas y latas para elegir.

"Esta zona para degustar nos obligó a crearla el cliente. Presumimos de no saber cocinar. Es de bote, la carta son latas. No hacemos un huevo frito", cuenta con una sonrisa Gonzalo Coalla.

La nueva tienda, Coalla Retiro. Coalla

Sin florituras, solo disfrutando de un producto de buena calidad, puedes pedir una tabla de los mejores embutidos, abrir una lata de conservas o comer la tapa favorita de sus clientes, el mollete de pastrami.

En el apartado de vinos, se han propuesto ser únicos: "Tenemos vinos difíciles de conseguir de Alemania, Italia, Portugal, Madeira, champanes exclusivos y hasta proyectos que solo nosotros importamos a España, como Keller o Antonio Maçanita", explica Arturo García, jefe de sumillería del equipo.

Miguel Llanos, Gonzalo Coalla y Arturo García, en los pasillos con más de 1.300 referencias de vino. M. L.

Y lo mismo con los quesos: trabajan con más de 300 tipos, desde los mejores afinadores del mundo como el italiano Andrea Maggi hasta mantequillas de Bordier, y productores jóvenes nacionales a los que defienden como si fuesen de la familia Coalla.

Por culpa de Taberna Laredo, que quería que Coalla fuera su vecino, este octubre han abierto su segunda tienda en Madrid, en el barrio de Retiro, en el local donde antes estuvo Cavas, una conocida quesería.

Bar de Coalla Serrano. Coalla

"Compramos no solo el local, también su distribuidora de quesos", informa Gonzalo. El nuevo espacio es una versión reducida de Coalla de Serrano, con "más alma, más parecida a la de Asturias", reconoce él. Un sitio más pequeño, pero aun así con 800 vinos, latas, quesos... y esa mezcla de bar y tienda.

Coalla no solo vende. Crea oficio. De allí han salido sumilleres que ha formado Arturo García y que hoy trabajan en DiverXO. De lavar platos en el office han ascendido hasta convertirse en sumilleres que ahora gestionan cartas de cientos de referencias.

Chacutería y zona de ultramarinos de Coalla Serrano. M. L.

Tienen 15 sumilleres en las tiendas, charcuteros formados en afinación de quesos, un departamento de importación propio, comerciales por toda España, catering, además de otros servicios diversos como elaborar cestas de Navidad y montar las mesas de queso que sirven en los palcos VIP del Bernabéu.

En total ya son 160 empleados, una estructura que nació con los dos abuelos y después, toda la familia. Y eso que todo empezó con Ramón Coalla y su socio, Javier Zaeta, yendo en bicicleta a los restaurantes para comercializar sus productos.

Estantería de ultramarinos. M. L.

En estos momentos, el futuro del negocio está en Gonzalo y Álvaro Coalla, su hermano mayor y encargado de la tienda online; mientras que, en estos momentos, la familia al completo comienza en Retiro su nueva aventura.