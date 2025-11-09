Abre en Madrid el parque de Navidad 'más grande del mundo': más de 7.000m2 con mercadillos gastronómicos

Las claves nuevo Generado con IA El estadio Santiago Bernabéu acoge este año 'Mavidad', el parque de Navidad más grande del mundo, con una experiencia inmersiva en más de 7.000 m2. El evento estará abierto del 24 al 31 de diciembre, con espectáculos y actividades para toda la familia, incluyendo mercadillos gastronómicos y rincones temáticos como La Plaza de los Sueños y El Parque de las Nieves Eternas. La propuesta incluye horarios especiales en fechas señaladas y tres pases diarios de unas cuatro horas cada uno, fusionando tradición navideña con innovación y tecnología.

Si hay una ciudad que sea ejemplo de apertura al mundo, esa es Madrid. La capital de España se caracteriza por ser una urbe en la que podemos encontrar todo aquello que brille en cualquier parte de nuestra geografía. Pero también en cualquier parte del planeta. Por ello, podemos encontrar desde los restaurantes más especiales de los países menos esperados hasta los espectáculos que se hacen famosos al otro lado de la Tierra.

Esta globalidad y pluralidad se hace especialmente patente en algunas fechas señaladas. Y ahora, en cuestión de unas semanas, llega uno de los momentos más esperados de todo el año. Se trata de la Navidad, fechas en las que la capital de España se viste de gala, de luz y de color para crear un ambiente único, familiar y acogedor.

Y es que ya son famosos en todo el mundo muchos de los diferentes eventos que se celebran en estas fechas. Desde los pueblos que se convierten en auténticos cuentos de Navidad hasta los diferentes mercadillos que decoran plazas y calles de la capital de España. Uno de los más famosos es el que tiene lugar en la plaza Mayor.

Sin embargo, los madrileños están de enhorabuena, ya que este año contarán por primera vez con un espectáculo absolutamente único y que cambiarán la vida de muchas familias para siempre. Especialmente, de los más pequeños. Se trata de la llegada de un espectacular parque de Navidad que sentará un precedente nunca antes visto en nuestro país.

Y es que el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, se convertirá en la bola de Navidad más grande del mundo para acoger Mavidad, una experiencia inmersiva que va a marcar un antes y un después tanto para los madrileños como para todas las personas que pasen por el coliseo blanco durante estas fechas tan señaladas.

¿Cómo será el parque de Navidad del Bernabéu?

SOMOS Experiencies serán los ejecutores de este espectáculo único. Una experiencia inmersiva en el mejor estadio del mundo para llevar la Navidad hasta miles y miles de personas. Un espectáculo que durará poco tiempo, ya que solo estará disponible durante una semana, pero que sentará las bases de un hito del entretenimiento nunca antes visto en España.

Además, se trata de un espectáculo apto para pequeños y mayores y con espectáculos destinados para que toda la familia se lo pase en grande. El Bernabéu se convertirá, en resumidas cuentas, "un pueblo mágico lleno de luz, color y fantasía". Además, Mavidad Bernabéu plantea una serie de retos como descubrir a los Mavix, las entrañables criaturas que dan sentido a esta nueva experiencia.

Las entradas ya se encuentran a la venta para poder asistir a este espectáculo que abrirá sus puertas del 24 de diciembre al día 31 del citado mes. El horario general de apertura será de 10:30 a 22:30 horas con tres pases diarios que tendrán una duración aproximada de unas cuatro horas.

Sin embargo, habrá horarios especiales para las fechas más señaladas. El día 24, Nochebuena, habrá un único turno de 12:30 a 16:30 horas. El día 25, Navidad, habrá dos turnos. De las 14:00 a las 18:00 horas y de las 18:30 a la 22:30 horas. Y para finalizar, el 31 de diciembre, Nochevieja, habrá un único pase de las 10:30 a las 14:30 horas.

El evento tendrá lugar en el interior del Santiago Bernabéu cuya superficie aproximada es de unos 7.000 metros cuadrados y contará con una puesta escena cuidada hasta el más mínimo detalle. El espectáculo constará de un escenario inmersivo donde la tradición se fusionará con la innovación creando una historia única.

Entre los divertimentos más importantes destacarán los entrañables rincones de La Plaza de los Sueños o la gran bola de Navidad iluminada. Además, para disfrute de toda la familia, el evento cuenta también con varios puestos gastronómicos donde degustar productos típicos de estas fechas cuyos tesoros únicos y especialidades se encuentran en La Galería de los Copos.

Los principales rincones a descubrir son El Río de la Magia, El Lago Helado, La Lavadera del Revuelo, La Fábrica de la Ilusión, El Carrusel de Luces y El Parque de las Nieves Eternas. Por último, será también de parada obligatoria El Parque de las Nieves Eternas, donde podremos poner a prueba nuestras destrezas. Además, gracias al Efecto Bernabéu, el cual convierte un estadio de fútbol en el mayor complejo del mundo, los asistentes podrán sentir una experiencia única llena de momentos mágicos para vivir en primera persona el nuevo espectáculo referente de la Navidad madrileña y de España.