El viaje de la madrileña Ana Galeote a Okinawa, la isla con más centenarios del mundo: "Puedes alargar la vida 14 años"

Las claves nuevo Generado con IA Ana Galeote viajó a Okinawa para investigar la longevidad de sus habitantes, descubriendo que el secreto no reside en superalimentos sino en mantener una vida ocupada, calmada y sin estrés. Galeote ha publicado el libro 'Cuerpo solo hay uno', donde ofrece consejos para aliviar el dolor y ganar años de vida, destacando la importancia de la genética y los hábitos saludables. La experta subraya cinco claves para la longevidad: buena dieta, no consumir alcohol, no fumar, hacer ejercicio y mantener un IMC reducido, lo que podría alargar la vida hasta 14 años.

Ana Galeote (35 años, Madrid) decidió recorrer más de 11.000 kilómetros para descifrar uno de los grandes embrollos que la mantienen en estado reflexivo: el secreto de una vida por encima de los 100 años.

Fisioterapeuta, antropóloga y empresaria, se marchó a una pequeña isla situada en Japón, Okinawa. Allí, la población puede presumir de ser la más longeva del mundo. Centenarios por doquier.

Y, para su sorpresa, los residentes de la isla japonesa la dejaron boquiabierta. "Yo pensaba que me dirían de tomar algún superalimento, pero no. Me dijeron que hay que mantenerse ocupado, estar calmado, sin estrés... Incluso un señor me dijo que bebiera mucho sake", sostiene Galeote a EL ESPAÑOL en una entrevista reciente.

Ahora, ha publicado su obra Cuerpo solo hay uno, de la editorial Penguin Random House, donde da una serie de consejos para aliviar el dolor, cuidarse y ganar años de vida. Galeote busca divulgar sobre su especialidad, el campo de la Fisioterapia, con el fin de dar a los pacientes un rol más activo durante su rehabilitación.

La escritora y fundadora de Physiowods, una serie de programas para mejorar la movilidad y rehabilitación, además de contar con formación para entrenadores, indica que "el componente genético es muy importante": "Hace que alargue tu vida por encima de los 100 años".

Pero no es lo único: "Desde luego que los hábitos cuentan". Y detalla las cinco claves para llevar la vida a la mayor longevidad posible: una buena dieta, la ausencia de alcohol, no fumar, hacer ejercicio y tener un Índice de Masa Corporal reducido.

La fisioterapeuta y antropóloga, Ana Galeote. Penguin Random House

"Si los mantienes a raya, puedes alargar tu vida hasta 14 años. La genética no se puede cambiar, pero los hábitos sí. Se retrasa la aparición de enfermedades crónicas", asegura la fisio.

"Incluso si llegas a tener un cáncer o un accidente, si cuentas con una buena forma física lo vas a soportar mejor", agrega Galeote.

El viaje

"Hoy cuidar de nuestra salud se ha convertido casi en una misión imposible. ¿Qué suplementos

debo tomar? ¿Qué alimentos priorizo? ¿Cuáles son los mejores ejercicios? ¿Cuántas horas hay que dormir? Tenemos acceso a tanta información que cada día estamos más perdidos".

Todos estos interrogantes estaban en la cabeza de Galeote. En busca de respuestas, decidió sumergirse en la cultura nipona. Pero ni rituales secretos ni técnicas milenarias.

Y lo cierto es que no era la primera vez que viajaba a la isla. En su segunda ocasión, tras equiparse de una lupa para encontrar el ansiado elixir de la vida más longeva posible, permaneció tres meses en Okinawa.

Y a pesar de que destaca la estricta dieta vegetariana y en bajas calorías que consumen los habitantes de la zona, le llamó la atención que es la región japonesa donde más cerdo se consume, debido a una especie local que habita en Okinawa.

"Fui con mi pareja. Al final, con el trabajo que tengo, bastante flexible, puedo viajar. La cultura de allí es muy diferente a la europea", reseña la antropóloga.

La propia gurú de la salud tiene unos hábitos sencillos. Nada fuera de lo común. Tiene una hoja de ruta muy marcada que le hace disfrutar plenamente de su vida a través de simples acciones.

Se levanta temprano, y, como no podía ser de otra forma al vivir muy próxima al Mediterráneo, en Almería, se da un baño. Bien frío.

"El entorno también es determinante. De hecho, Okinawa está lleno de vegetación. Es un lugar privilegiado y eso ayuda también", puntualiza sobre la importancia del ambiente.

El resto del día, lo dedica a su trabajo, a caminar, ir al gimnasio... Y a las 10 ya está leyendo en la cama.

"La masa muscular es sinónimo de salud. Cuanto más débil eres, más rápido te mueres. El músculo es un seguro de vida. Tu tasa de supervivencia aumenta. La fuerza es fundamental. Lo que más te acerca a la muerte es estar en muy baja forma".

Radiografía de España

Atendiendo a la información publicada por la Sociedad Española de Medicina Interna, y que Galeote pone de relieve en su obra Cuerpo solo hay uno, las enfermedades crónicas afectan a más de 22 millones de españoles, lo que representa un 54% de la población.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) asegura que "España continúa avanzando hacia una sociedad cada vez más envejecida. Casi 10 millones de personas de 65 años o más residen actualmente en el país, representando el 20,4% de la población total".

"Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en 2045 la población mayor podría superar los 15,9 millones, lo que equivaldría al 29,2% del total de habitantes", agrega el CSIC.

Y los españoles se consolidan como los ciudadanos europeos que más pasos registran. con un promedio de 5.000 pasos al día. España se sitúa por delante de otros estados como Italia, Bélgica y Alemania. España lidera la estadística con una media de 5,53 kilómetros diarios.