Los restaurantes de Madrid que tienen por tiempo limitado degustación del caviar ecológico más prestigioso del mundo

Las claves nuevo Generado con IA Madrid acoge hasta el 12 de diciembre un pop-up itinerante dedicado a la degustación del prestigioso caviar ecológico Riofrío, con experiencias inmersivas en destacados restaurantes y hoteles de la ciudad. La ruta gastronómica incluye establecimientos como El Patio de Claudio (Hotel Único), Cardumen, Berria, Tatel Madrid, Casa Salesas, Azahara y JW Marriott, donde se ofrecerán creaciones exclusivas y maridajes especiales con caviar. Los chefs participantes han ideado platos que muestran la versatilidad del caviar ecológico, fusionando presentaciones clásicas con recetas innovadoras y maridajes de champán y productos gourmet. El evento pone en valor la tradición, sostenibilidad y excelencia del caviar ecológico español, permitiendo a los comensales descubrir su historia, variedades y nuevas formas de consumo en la alta cocina.

Madrid recibe una nueva edición de un pop-up itinerante, cuya experiencia inmersiva está dedicada al descubrimiento del caviar ecológico más prestigioso del mundo.

Hasta el 12 de diciembre, la capital será escenario de una celebración culinaria única, en la que los sabores, texturas y aromas del Caviar Riofrío se integran en propuestas diseñadas por algunos de los restaurantes y hoteles más destacados de la ciudad.

Durante este periodo, los visitantes podrán sumergirse en un recorrido sensorial que incluirá degustaciones guiadas, maridajes y creaciones gastronómicas que elevan al caviar a su máxima expresión.

El itinerario cuenta con restaurantes como El Patio de Claudio, ubicado en el Hotel Único, y continúa su ruta por espacios emblemáticos como Cardumen, Berria, Tatel Madrid, Casa Salesas, Azahara y el JW Marriott.

Los chefs anfitriones han creado armonías gastronómicas que subrayan la versatilidad de este producto, proponiendo tanto presentaciones clásicas como interpretaciones contemporáneas en las que el caviar se integra como un ingrediente protagonista dentro de recetas innovadoras.

"Desde hace más de dos décadas, en Riofrío hemos apostado por un modelo que une tradición, sostenibilidad y excelencia. Criamos esturiones de la especie Acipenser naccarii bajo un sistema natural que garantiza tanto la pureza del caviar como la preservación de la especie", explica David Montalbán, embajador de Caviar Riofrío.

En este contexto, las catas del Caviar Ecológico Naccarii se convierten en una oportunidad para que los comensales descubran no solo la riqueza de su sabor y textura, sino también la historia y las variedades de este producto único.

Según Montalbán, el caviar está viviendo una auténtica revolución: "Aunque sigue siendo un alimento asociado a la exclusividad, las redes sociales han contribuido a renovarlo, mostrando nuevas formas de consumo y promoviendo su uso creativo en la alta cocina".

En algunos de los establecimientos participantes, la experiencia irá más allá de la cata tradicional. En el Hotel Único, el chef Mario Valles ha diseñado un plato que rinde homenaje al caviar, combinando Caviar Osetra Riofrío con mousse de foie.

En el restaurante Cardumen, el Mirador Lonjería propone una "recomendación de la semana" que consiste en un delicado bocado de caviar Riofrío sobre velo de papada Cinco Jotas a la brasa, mientras que en Berria la experiencia se acompaña de una cuidada selección de champagnes servidos por copa especialmente para la ocasión.

Azahara, por su parte, celebrará la llegada del pop-up con un ronqueo de atún rojo salvaje de almadraba, acompañado de Caviar Riofrío, en un maridaje que une la elegancia del caviar con la intensidad del mar y el umami.

El JW Marriott ha preparado un menú que combina blinis y vieiras a la plancha con caviar, servidos con una copa de champagne y un cóctel de notas salinas inspirado en el Dry Martini Twist. En las jornadas sucesivas, las catas continuarán acompañadas de champagne, reforzando así la sofisticación del evento.

Casa Salesas y Tatel Madrid se suman también a la iniciativa con degustaciones especiales de las dos variedades de caviar Riofrío, integradas en menús de temporada elaborados con productos de alta gama que resaltan la frescura y delicadeza de cada ingrediente.

Desde el primer encuentro en El Patio de Claudio hasta la clausura nuevamente en el Hotel Único durante la semana del 11 de diciembre, este itinerario invita a disfrutar de una experiencia que celebra la artesanía, el respeto por la naturaleza y la reinvención de uno de los manjares más exclusivos del mundo.