Abre en Madrid el mercadillo de Navidad más importante de España: con más de 100 puestos y 9.400 metros cuadrados

Hace tiempo que Madrid se erigió como la ciudad perfecta para los amantes del ocio. Y es que sea la época del año que sea, en la capital de España nunca nos van a faltar los planes. Sin embargo, siempre es más conveniente adaptar estos al momento del calendario en el que nos encontremos, ya que así podemos disfrutar en su máximo esplendor de algunas fechas muy señaladas.

Una vez se le da la vuelta a la hoja de septiembre, lo que certifica de manera inequívoca el final del verano, muchos empiezan a pensar en el siguiente gran momento del año. Y este no es otro que, precisamente, el cierre del mismo. Por ello, desde que comienzan octubre y noviembre, muchos ya solo tienen en mente la llegada de la Navidad.

Sin duda, se trata de las fechas más especiales de todo el año. Incluso para los que odien el frío y sean amantes del calor. Ya que la Navidad lo inunda todo de un ambiente especial, ese que crean las reuniones familiares, los encuentros con los amigos y unas celebraciones donde cada pequeño gesto se multiplica.

Pero si la Navidad es una fecha especial es porque ese espíritu se extiende por todos los rincones, ya que las calles y plazas de todas las ciudades se ambientan durante semanas de una manera diferente. Esto es algo que no sucede en ningún otro momento del año. Y esa decoración, a su vez, se convierte en uno de los motivos más importantes para destacar la Navidad.

Dentro de los mil y un planes que se pueden hacer para disfrutar las Navidades madrileñas están los tradicionales mercadillos que se organizan por toda la Comunidad. Y es que muchos de los pueblos más bonitos de la región organizan sus propios mercados personalizados. Sin embargo, el más importante de todos es el que podemos encontrar en la Plaza Mayor de la capital.

¿Cómo es el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor?

Cada vez queda menos para que el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor regrese. Este es uno de los eventos más esperado año tras año y es que se trata del espectáculo de este tipo más importante y bonito de toda España. La cuenta atrás ya ha comenzado y es que este gran mercadillo abrirá sus puertas en torno al próximo 28 de noviembre.

Así pues, queda menos de un mes para que los aficionados a este tipo de eventos puedan acudir para comprar sus tradicionales regalos navideños. Y para que Madrid se vista por ejemplo con el espíritu de estas fechas tan señaladas, quedando envuelto por el aroma a castañas asadas y bollería típica de estos días y por la iluminación de esas luces de Navidad que ya son un espectáculo único.

El mercadillo de Navidad más conocido de España está organizado por la Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor y durante años se ha consolidado como uno de los símbolos más claros y visibles para referenciar la importancia de estas fechas para la ciudad de Madrid. Por ello, año tras año se convierte en uno de los rincones más emblemáticos del país.

Aunque todavía no tiene fecha confirmada, todo hace indicar que el Ayuntamiento de Madrid dará luz verde a su espectáculo a partir de finales de este mes. Las tradicionales casetas rojas no han tomado aún la Plaza Mayor de la capital de España, aunque no tardarán mucho en hacerlo para dar rienda suelta a una tradición que cuenta con más de 100 años de historia.

El origen de este tradicional mercadillo se encuentra en la vecina plaza de Santa Cruz. E incluso muy alejado de lo que es la Navidad, ya que antaño en el mercado original se ofrecían pavos y pollos vivos para su venta. Sin embargo, ahora da el pistoletazo de salida al espíritu de estas fechas tan señaladas en la capital un mes antes de que lleguen las dos semanas más bonitas del año.

Este mercadillo cuenta con más de 100 puestos en un espacio que cuenta con unos 9.400 metros cuadrados. Se organiza alrededor de una zona cuadrada donde se cubren los extremos y donde en el centro tiene lugar toda la vida y el intercambio social.

Además, este tipo de puestos han ido evolucionando con el paso de los tiempos, especialmente desde el siglo XVII en adelante. Ahora, las tradicionales figuras del belén y las zambombas conviven con los adornos más modernos y tecnológicos en las nuevas Navidades donde los elementos decorativos se crean a través de luces LED y proyecciones.

Sin embargo, la Plaza Mayor no pierde su esencia con el paso del tiempo, resistiendo el avance de los años, incluso superando momentos oscuros de la historia como la Guerra Civil, periodo durante el cual tuvo que suspenderse su celebración. Sin embargo, en poco menos de un mes, este regresará con toda su fuerza y su color.

Ahora, los madrileños esperan con especial emoción dos anuncios muy importantes. Por un lado, el estreno de este mercadillo. Y por otro, el encendido de las luces de Navidad. Y es que ambos coincidirán a finales de mes. Y si cumplen con sus habituales previsiones, dicho mercado estará abierto durante alrededor de un mes. Concretamente, hasta final de año.

Así que cada vez queda menos para que todos los madrileños, y los llegados desde cualquier parte de España y del mundo, puedan celebrar unas fechas tan señaladas con su tradicional aroma a chocolate con churros y a dulces navideños, convirtiendo el centro de Madrid en una postal única.