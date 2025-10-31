Los mejores planes para Halloween este finde en Madrid: leyendas celtas, tours con fantasmas y altares increíbles

Altar de muertos en el Centro Cultural Daoíz y Velarde, en el distrito de Retiro. Ayuntamiento de Madrid

Halloween, el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. Tres festividades que coinciden en un fin de semana entre altares llenos de flores de cempasúchil, leyendas celtas, cenas temáticas y espectáculos musicales.

La capital española rinde homenaje tanto a las raíces mexicanas como a las tradiciones europeas que giran en torno al culto a los difuntos y a la noche más oscura del año. Durante estos días, la ciudad se convierte en un escenario vibrante donde conviven el arte, la gastronomía, la música...

Desde los emblemáticos altares de muertos repartidos por toda la capital hasta las experiencias inmersivas como escape rooms, pasajes del terror o representaciones teatrales, madrileños y visitantes pueden disfrutar de un amplio abanico de actividades diseñadas para todas las edades.

Los mejores altares de muertos

Además del mítico altar de muertos de la Fundación Casa de México, en Madrid hay otros muchos repartidos por la ciudad. Se trata de una de las celebraciones más ancestrales y características de la cultura de México. Una bonita ofrenda de luz y color que durante el Día de Muertos se instala en todos los hogares mexicanos para honrar y recibir a los difuntos.

En la Casa de América, en esta ocasión se homenajea a la Carmencitas, es decir, a las abuelas, mujeres que han transmitido lenguas, oficios y saberes de generación en generación. Estará disponible en la entrada principal del edificio hasta el 8 de noviembre.

Chambao, el reconocido restaurante mexicano, también homenajea cada año a un personaje ya fallecido y reconocido en la cultura del país latino. Este año, la protagonista de su altar de muertos será la actriz y cantante madrileña, Rocío Dúrcal. Llegó a México en los años 70 para encontrar en él su segunda patria y tendió un puente entre ambos países con canciones que traspasaron fronteras.

Otro más original se encuentra en pleno corazón del Barrio de Salamanca, en el hotel boutique Tótem. Se trata de una propuesta que reinterpreta los altares tradicionales desde una mirada contemporánea y sofisticada. Un proyecto firmado por el reconocido diseñador y joyero mexicano Daniel Espinosa.

Altar de Muertos en Tótem Madrid, edición 2025- Tótem Madrid

El Ayuntamiento de Madrid también se ha querido sumar a esta tradición con sus propios altares municipales. Estos son cuatro y se ubican en los edificios del Centro Cultural Daoíz y Velarde, CentroCentro, el teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa y Nave 12 de Matadero. Todos ellos comisariados por la diseñadora y artista multidisciplinar mexicana Cristina Faesler.

Los altares son de acceso libre y podrán visitarse hasta el 2 de noviembre, excepto el del teatro Fernán Gómez, que se prolongará hasta el día 16.

Escape rooms y juegos

Otra posibilidad este fin de semana tiene que ver con juegos, tours y escape rooms para sumergirse de llenos en estas celebraciones.

Una de las propuestas es un recorrido este viernes para conocer los fantasmas de Madrid. Un tour con el que descubrir leyendas de espíritus atormentados que merodean y recorren las calles de la ciudad al caer la tarde. Dará comienzo en la Plaza de Cibeles y finalizará en la Plaza de Santo Domingo, con paradas como el paranormal Palacio de Linares o el icónico edificio de Casa de las Siete Chimeneas.

También en el centro de la capital es posible acudir a Enigmatium Room: una cena distinta en un restaurante localizado en un antiguo búnker de la Guerra Civil española. Una experiencia y juego de escapismo, donde es necesario resolver enigmas y acertijos para poder escapar.

Por último, el Jardín de Arturo Soria recupera en exclusiva la noche del 31 de octubre su tradicional juego del Cluedo. Una trama inquietante y paranormal que transcurre en un manicomio de Boston.

Cenas de miedo

La Skeleton burger. Foster's Hollywwod

Hamburgueserías, restaurantes y coctelerías también se han sumado a esta celebración proponiendo una cena diferente con platos exclusivos y de edición limitada, especialmente creados para la ocasión. De esta forma, el Foster’s Hollywood ofrece la Skeleton Burger, Nugu ha creado la Madame Jam y Roost Chicken lanza la Red Buucheese.

Para poner el broche final, TGI Fridays presenta su nueva experiencia temática 'Vampiros por el mundo'. Una propuesta divertida y atrevida que invita a celebrar Halloween disfrutando de cócteles con un irresistible toque vampírico: Sangre Fresca y DrunCula.

Noches temáticas con actividades

El restaurante Hijo del Maíz Parrilla propone una serie de actividades en una increíble noche temática. Este viernes habrá karaoke, disfraces y chupitos de tequila gratis para bridar por la vida y la memoria. Y el sábado los comensales podrán transformarse en catrinas con la ayuda de un pintacaras disponible durante la jornada. Ambos días habrá mariachis para animar las sobremesas.

Además de un gran altar de muertos que decorará el lago de LaFinca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón, los visitantes podrán participar en actividades y talleres diseñados para adultos como el de decoración de calabazas con motivos florales o talleres de máscaras.

Mariachis en el restaurante Hijo del Maíz. Hijo del Maíz

Y como broche a esta festividad, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, los niños recibirán una bolsa de Truco o Trato para recorrer los operadores de la planta baja y recibir caramelos y golosinas.

En Las Rozas Village se ha creado un recorrido entre catrinas, flores de cempasúchil y artesanía mexicana, con una cuidada colección de productos mexicanos hechos a mano en un mercadillo temporal solo hasta este domingo.

Ópera y Candlelight en el Metro

El espectáculo Candlelight por Halloween. Fever

Metro de Madrid también se sumará a la celebración convirtiendo la centenaria estación de Ópera en el escenario provisional del famoso musical de El Fantasma de la Ópera este fin de semana.

La actividad continuará en el nivel inferior de la estación, donde se encuentra el Museo arqueológico de Los Caños del Peral, con un concierto exclusivo de Candlelight sobre las bandas sonoras más famosas del cine de terror a la luz de las velas. Se realizarán 15 pases al día con entrada gratuita.

Leyendas celtas

En Irlanda, Halloween recibe el nombre de Samhain. Allí se celebra la llegada del Año Nuevo Celta, una tradición de 2.000 años en la que se incluían bailes alrededor de inmensas hogueras en la colina de Ward vestidos con máscaras rudimentarias para ahuyentar a los espíritus de la oscuridad y la muerte.

Ahora, esos hombres enmascarados sobrevuelan estos días las calles de Madrid durante la noche de este viernes. Se trata de las sesiones llamadas 'Samhain: leyendas celtas de la Noche de Halloween', de la mano de Microteatro por dinero y Turismo de Irlanda (en la Calle de Loreto y Chicote, 9). Serán cuatro salas, cuatro obras y diez sesiones desde las 19:30 horas a la medianoche. Sobre los escenarios, algunas de las historias más terroríficas de la mitología de la isla.

El evento de Samhain de Turismo de Irlanda en Madrid. Sergio Albert

Además, este mismo viernes habrá otro espectáculo de música y danza que hermanará a la cultura irlandesa con otra que también celebra intensamente el encuentro entre vivos y muertos durante la noche más larga del año: la mexicana.

La compañía Luna Celta Dance será la encargada de la puesta en escena de 'Ritmos ancestrales de Irlanda y México: Una celebración de Samhain y Día de Muertos', un espectáculo de música y danza en directo que fusiona las tradiciones celtas e hispanoamericanas en un mismo escenario. El evento será a las 22.00 horas en el Teatro Monumental de Madrid.

Una survival zombie para niños

Porque Halloween también es un evento en el que pueden disfrutar los niños, Oasiz ha realizado una actividad especialmente para ellos.

Este viernes de 17.00 horas a 20.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de una experiencia Survival Zombie adaptada. Recorrerán diferentes zonas del centro, siguiendo pistas, resolviendo pruebas y viviendo una historia llena de humor, sustos y mucha imaginación. Además, la entrada será gratuita.

Además, los parques de atracciones y museos también han realizado su propia programación con planes terroríficos para los más pequeños. Así, se han sumado a esta fiesta el Parque de Atracciones (con un túnel del terror para los más pequeños) o Faunia (con un evento sobre historias de animales con golosinas de la mano de Haribo).

El Museo de Cera se suma con talleres y pintacaras, al igual que el del Ferrocarril, con una experiencia inmersiva en uno de sus trenes.

Pasajes del terror en municipios

Otros municipios de la Comunidad de Madrid, como San Fernando de Henares, Leganés, Paracuellos del Jarama o Arganda del Rey, también se han sumado a la celebración. En todas ellas habrá pasajes del terror (para adultos y para niños), conciertos con temática de Halloween, concursos de disfraces e, incluso, un mapa en Paracuellos para guiar a los visitantes por las casas y locales decorados.