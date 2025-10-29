Reabre una de las tiendas más míticas de Madrid en pleno centro: fue inaugurada en el año 1993 y tendrá 4.000 m2

Las claves nuevo Generado con IA Reabre el Fnac de Callao en Madrid tras meses de remodelación, con una reducción de tamaño de 7,000 m2 a 4,000 m2 y una mayor área comercial. La tienda, inaugurada en 1993 y la primera de Fnac en España, reabre con una fiesta que contará con la presencia de Isabel Díaz Ayuso y Enrique Martínez. El nuevo espacio ha sido renovado sin perder la esencia del edificio original, aumentando la accesibilidad y el aprovechamiento del espacio para ofrecer más productos.

Madrid es una ciudad en la que todos quieren estar. No solo las personas, sino también las empresas y las grandes marcas. Y más especialmente en los lugares de la capital donde más movimiento y más ajetreo hay. Uno de esos puntos, icónicos donde los haya, es la plaza de Callao. Un rincón de la localidad que se ha convertido en noticia.

Y es que después de mucho tiempo, Callao está a punto de dar a luz a una buena noticia. Se trata del regreso de una de las marcas más conocidas en el mundo y cuya tienda de este importante punto de Madrid ha permanecido durante muchos meses cerrada, esperando su reapertura. Además, se trata de un establecimiento fundamental para la marca.

La tienda de la que hablamos es el Fnac de Callao, el cual regresa tras muchos meses de remodelación y renovación. Unos trabajos que se han alargado más de lo previsto, ya que en un principio se esperaba que el establecimiento hubiera reabierto sus puertas en septiembre. Pero finalmente ha habido que esperar hasta finales de octubre.

No obstante, desde Fnac están convencidos de que la espera ha merecido mucho la pena a juzgar por el resultado, ya que el nuevo centro de Callao va a maravillar a todos sus clientes, tanto los habituales que iban allí para encontrar sus productos tecnológicos como los que terminaban recurriendo a una de las tiendas más importantes de la firma para saciar sus búsquedas.

Y es que el hecho de la importancia tan grande de esta tienda para Fnac es que fue la primera que la marca abrió en España en el año 1993. Y desde entonces ha estado dando cobijo a todos sus clientes, haciéndose la referencia más absoluta en el país. Por ello, su regreso se va a anunciar también por todo lo alto con una gran fiesta y con invitados de lujo.

¿Cómo será la nueva tienda de Fnac en Callao?

Fnac está de regreso en el centro de Madrid. La multinacional reabre las puertas de su conocida tienda de la plaza de Callao. Después de mucho tiempo de espera, e incluso de demora con respecto a los plazos iniciales establecidos, este jueves 30 de octubre tiene lugar la puesta de largo del establecimiento de la marca más importante de todo el país.

Además, será una apertura por todo lo alto, ya que contará con una gran fiesta en la que no faltará la representación de grandes personalidades políticas. En primer lugar, la de Isabel Díaz de Ayuso, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid será la encargada de encabezar el acto de inauguración.

Junto a ella estará Enrique Martínez, CEO de Fnac Darty. Y por si fuera poco, este evento contará también con la presencia de representantes del Ministerio de Cultura y del tejido social y cultural de la ciudad de Madrid. Será un día muy importante para Madrid, ya que este edificio nunca había experimentado una situación similar desde su apertura en el año 1993 hasta que el 11 de enero cerró sus puertas sin fecha de vuelta.

Y tras muchos meses de obras, ahora retorna a la primera línea madrileña con una renovación total de cara a la comercialización de productos tecnológicos, culturales y de ocio. Sin embargo, el nuevo Fnac no perderá su esencia, ya que la remodelación se ha llevado a cabo sin perder la esencia de este edificio diseño en la década de los 40. Pero eso sí, con notables cambios.

El aspecto más fundamental es que se ha conseguido ampliar la zona comercial dentro del establecimiento, pasando del 40% de antes al nuevo 70%, reduciendo así el espacio destinado a almacenes, vías de evacuación y demás. Y es que a pesar de la demora, ya que la reapertura estaba prevista para el 18 de septiembre, el resultado va a sorprender a todos, haciendo que merezca la pena ese retraso en las obras.

El motivo principal de estos trabajos ha sido la fórmula 'menos es más', ya que a pesar de que la tienda va a reducir su tamaño, pasando de los 7.000 metros cuadrados originales a los 4.000 del nuevo establecimiento, el espacio estará mejor aprovechado. Así pues, habrá más productos y todo tendrá una mayor accesibilidad para los clientes.