Estefanía, la azafata de vuelo que lleva 5 años al frente del restaurante tailandés más famoso de Madrid

Para los que lleven décadas viviendo en Madrid recordarán lo que supuso en 1995 la apertura del tailandés Thai de Jorge Juan. Causó sensación y se convirtió en el restaurante de moda del que todo el mundo hablaba.

La madrileña Estefanía Serrano, azafata de vuelo y clienta fiel de Thai durante décadas, decidió hace 5 años y medio ponerse frente de este gran proyecto que cambió de ubicación. Serrano rehúye hablar del pasado: "Estuve asociada unos meses", recuerda. "Fue duro, claro".

Se refiere a la ruptura con su socio Emilio Carcur. Eso causó que ella se quedara al frente de Thai Arturo Soria, eligiendo el personal quedarse con ella para mantener la esencia original, mientras que él abrió a 800 metros Thai Garden.

Thai Retiro. Thai

Ahora, Estefanía se lanza a conquistar el centro de Madrid con la nueva apertura: Thai Retiro, en la calle Villanueva, número 33. Pequeño, elegante y con ese aire acogedor de los locales en los que cada detalle importa, el nuevo espacio evoca la esencia de Chiang Mai, la región del norte de Tailandia que la empresaria conoce tan bien.

"Con Thai Retiro busco ofrecer la misma experiencia que tanto gusta en Arturo Soria", explica Estefanía. "Mantenemos la misma carta, los mismos proveedores y la misma elegancia en la ejecución".

La gastronomía de Thai se ha consolidado como un referente de la cocina tailandesa en Madrid, fiel a una filosofía innegociable: autenticidad, producto excelente y precisión técnica.

Nada se improvisa en sus fogones. Todas las salsas se elaboran a diario en la cocina, las carnes llegan de proveedores de primera y los currys se preparan siguiendo recetas tradicionales que respetan la esencia del sudeste asiático.

Platos de Thai Retiro. Thai

Thai Retiro nace del deseo de Estefanía de acercar su cocina tailandesa al público del centro de la capital. Con aforo para 45 comensales, se presenta como una versión íntima del restaurante original en Arturo Soria, donde caben hasta 130 comensales.

El nuevo local, que abrió el pasado 23 de julio en el antiguo espacio del restaurante El Telegrama de Madrid, ha tenido una acogida cálida en el barrio. "La respuesta ha sido estupenda tanto de los vecinos como de la gente que viene expresamente a probarlo", comenta.

La carta de Thai Retiro refleja la misma fidelidad a la receta original de éxito: platos elaborados casi íntegramente en casa, con ese punto justo de sofisticación, sin perder el alma callejera propia de Tailandia. El ticket medio también se mantiene, 35 euros por comensal.

El pad Thai es el plato más solicitado, seguido de los currys —sobre todo el de pato— y nuevos guiños como los taquitos de merluza rebozados al curry verde, una fusión sutil entre la tradición tailandesa y los sabores españoles.

No faltan los clásicos como las brochetas de pollo o el kai Satee, que mantienen viva esa conexión entre el origen y la cotidianidad.

"Todo lo que hacemos es casero", insiste Estefanía. "Hasta la salsa agridulce la preparamos nosotros. No hay nada industrial, ni en los cócteles. Los hacemos al momento, con zumos naturales. Nos gusta que todo sea real".

En cocina, todo se mantiene bajo la mirada de Ana y Noel Tolentino, los jefes de cocina que han acompañado a Serrano desde el primer día: "Son formidables. Tenemos muy poca rotación de personal, y eso se nota. Nuestros clientes habituales ya los conocen".

Thai Retiro ofrece un menú degustación por 38 euros, pensado para quienes quieren descubrir su repertorio completo, acompañado por una cuidada carta de vinos de pequeñas bodegas nacionales e internacionales.

Estefanía encarna el perfil de la mujer contemporánea que no teme a los retos. Suma ya ocho años volando como azafata y, a su vez, si hay una reina de la comida tailandesa en Madrid, su nombre, sin duda, es Estefanía.