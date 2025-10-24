Los mejores planes este fin de semana en Madrid: terror con velas, probarse looks futuristas y un concierto en un museo

Madrid se convierte este fin de semana en el epicentro de la cultura, la moda y el entretenimiento con una agenda repleta de propuestas únicas para todos los gustos. La ciudad ofrece una variedad de planes para disfrutar del arte, la música y la creatividad en todas sus formas.

Desde experiencias terroríficas a la luz de las velas, para ir preparando el cuerpo para el esperado Halloween, hasta espectáculos teatrales que abordan temas de actualidad con humor.

También se inaugura la nueva temporada de nocturna en un conocido museo, con arte contemporáneo y música en directo. Para quienes buscan un plan diferente, un centro comercial propone una inmersión en el futuro de la moda y la belleza con talleres, sorteos y tecnología de vanguardia.

Terror con velas

La serie de conciertos Candlelight (con música en directo a la luz de las velas) este domingo hace una edición especial para ir preparando la noche de Halloween, que se celebrará la próxima semana.

De esta forma, presentan Clásicos de terror de Warner Bros. Un evento en el que el público se sumergirá en la tensión y el suspense del cine de terror más icónico gracias a interpretaciones clásicas de bandas sonoras inolvidables.

El espectáculo Candlelight por Halloween. Fever

El programa reúne música de las películas y sagas de terror más queridas de Warner Bros, como The Lost Boys, El resplandor, Doctor Sleep, Destino final: Bloodlines, el universo de Expediente Warren, Pesadilla en Elm Street, Viernes 13 y El exorcista.

El 26 de octubre, el Círculo de Bellas Artes se convertirá en un escenario de otro mundo con miles de velas y melodías inquietantes. Una experiencia única que permitirá a los amantes de la música y del cine revivir sus bandas sonoras de terror favoritas en un entorno inigualable. El horario será de 19.00 horas a 21.00 horas.

🏠 Lugar: Círculo de Bellas Artes. 💰 Precio: desde 11 euros.

'Conversaciones con mi mente'

Joaquín Caserza en el show 'Conversaciones con mi mente'. Fotografiando con perspectiva

Tras una primera temporada que reunió a más de 6.000 espectadores entre risas y emoción, Joaquín Caserza regresa a los escenarios con la segunda entrega de Conversaciones con mi mente, un espectáculo escrito y dirigido por él mismo.

Se trata de una propuesta de humor sobre salud mental. En Madrid, se celebrará este viernes en el Pequeño Teatro Gran Vía y hasta el 20 de diciembre.

🏠 Lugar: Pequeño Teatro Gran Vía. 💰 Precio: desde 21,30 euros.

Un festival de moda y belleza

Este fin de semana (24 y 25 de octubre) se celebran los Westfield Days en Westfield Parquesur. El centro se convertirá en un laboratorio de estilo, donde el público podrá probarse looks futuristas y realizar todo tipo de actividades y talleres gratuitos.

En un espejo de realidad aumentada cualquier podrá ver cómo le sientan los distintos conjuntos de ropa futuristas. Además, quienes se animen a compartir su foto en redes sociales entrarán en un sorteo de una tarjeta regalo de 500 euros para gastar en una de las tiendas del centro comercial.

El espejo de realidad de los Westfield Days. Westfield Parquesur

Entre otras sorpresas, cabe destacar un Beauty Corner, en el que, de la mano de distintos expertos, se podrán conocer las últimas tendencias de belleza con demostraciones en directo de cosméticos, maquillaje, tratamientos con máscara LED o un masajeador facial LED.

También se instalará una Demo Área, en la que se podrá experimentar con productos relacionados con la moda, dispositivos conectados, música y otras novedades en exclusiva.

Otro de los espacios destacados será una zona de personalización donde se podrá grabar o escribir un mensaje y convertirlo en un código QR único que se imprimirá al momento para estamparlo en una prenda.

Además, este viernes los visitantes que acudan al centro a partir de las 17.00 horas podrán realizar, entre otras actividades, un taller de charms personalizados. También para los amantes de productos de belleza, esa misma tarde se podrán maquillar de la mano de la firma de cosmética Kiko.

Y, este sábado, a partir de las 11.00 horas, se podrá realizar un taller sobre cuidado del cabello a cargo de la marca Normal. A partir de las 16.00 horas habrá distintas demostraciones con productos Tech de belleza facial.

Y, por último, para todos los que se atrevan a probar suerte contarán con una Lucky Zone. Se trata de una cabina de viento en la que, una vez en su interior, los participantes tendrán premio asegurado: 2x1 en hamburguesas, tarjetas regalo, geles de crema, entre muchos otros.

🏠 Lugar: Westfield Parquesur. 💰 Precio: gratis.

Noche en el Thyssen

El cantante Barry B.

Con la apertura de la exposición 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos' en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, comienza una nueva etapa de Noches Thyssen. Un programa con el que se puede visitar la muestra gratis todos los sábados, de 21.00 horas a 23.00 horas.

Este primer sábado, 25 de octubre, para celebrarlo, el hall del museo acogerá un concierto del artista Barry B.

🏠 Lugar: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 💰 Precio: gratis.

'The Book of Mormon'

El musical The Book of the Mormon. The Book of the Mormon

The Book of Mormon es una cita perfecta para los amantes de los musicales y de las comedias. Con más de diez años y con localidades agotadas en Broadway y Londres, estrena este fin de semana su tercera temporada en Madrid. Concretamente, en el Teatro Rialto.

Trata la historia de dos jóvenes misioneros de la religión mormona. Ambos chicos son enviados a Uganda, un país pobre y con una población que está al 80% contagiada de sida, para que prediquen su religión y conviertan a los locales.

🏠 Lugar: Teatro Rialto. 💰 Precio: desde 24 euros.

Wicked

Wicked. Wicked

Después de triunfar en Broadway, el musical Wicked, basado en la exitosa novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West de Gregory Maguire de 1995, llega al Nuevo Teatro Alcalá con entradas desde 27 euros.

La historia que sirve como prólogo del clásico El Mago de Oz de Lyman Frank Baum de 1900, explora la compleja amistad entre Elphaba, la futura Bruja Mala del Oeste, y Glinda, la Bruja Buena, mostrando cómo los prejuicios, la ambición y el poder pueden alterar la percepción del bien y del mal en el imaginario mundo de Oz.

🏠 Lugar: Nuevo Teatro Alcalá. 💰 Precio: desde 27 euros.

Para alargar el finde

Cartel.

Para los que quieran alargar el finde, este lunes hay planes tan apetitosos como el inicio de The Blackjack, el ciclo de cenas de Juancho's BBQ en Malasaña, vuelve este otoño con dos colaboraciones a cuatro manos: el 27 de octubre con Joaquín Serrano y Jorge Velasco (Varra y Vrro).

El restaurante pop up ambientado en un casino privado, ofrecerá un menú exclusivo de cinco platos donde la carne es la protagonista y un postre. La reserva se realizará a través de la web de Juancho's BBQ. El menú tiene un precio de 89 euros.

El 24 de noviembre la cena será con el chef mexicano Roberto Ruiz. Ambas cenas se realizan en colaboración con Juan de la Rica y Sergio Sanz, director de operaciones de cocina de Juancho's BBQ.