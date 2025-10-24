El cocido madrileño de tres vuelcos que cumple 115 años: era el favorito del rey Alfonso XIII y lo tomaba con champán

Con la llegada del otoño y del frío, uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid recupera una tradición que en su momento puso de moda Alfonso XIII: los jueves de cocido.

Bajo la histórica cúpula del Mandarin Oriental Ritz regresa su clásico cocido madrileño de tres vuelcos que cumple 115 años. No fue otro que el rey quien instauró la costumbre: "A Alfonso XIII le gustaba tomarlo con champán", explican a Madrid Total desde el hotel.

Pero la agenda se ha ampliado y, a partir de noviembre, los días de cocido no serán solo los jueves: "Los clientes nos pedían otro día, y ahora pueden venir también el martes", explica Thomas Stork, chef ejecutivo desde hace ocho meses del hotel.

Cocido del Palm Court del Ritz. Ritz

Lo admirable del cocido que elaboran en el restaurante Palm Court, dentro del hotel, es que mantienen la receta tradicional desde hace más de un centenario.

"Aquí no hay creatividad, solo respeto por la receta que no necesita inventos. El cocido clásico es el que buscan. Lo servimos en plata, como manda la historia", afirma el chef alemán, que suma casi tres décadas en España.

Aunque, desde el hotel, sí que resaltan un pequeño cambio: "Es un cocido del siglo XXI porque no es pesado, aunque se respeta la receta original".

La experiencia se sirve como dicta la memoria del hotel: en sopera reluciente y cubertería de plata —atesoran más de 3.000 piezas del antiguo Ritz—. "Siguiendo la tradición francesa, se sirve en la sopera y tú te sirves a tu gusto", cuentan los responsables.

Por 65 euros, sin postre ni maridaje incluidos, el comensal repite el mismo gesto que hace un siglo emocionaba al monarca.

El Ritz empieza este otoño homenajeando el ritual de cuchara: "lunes, lentejas con carabinero; miércoles, callos; viernes, fabes con almejas; sábado, gazpacho manchego caliente con caza; y domingo, el restaurante cierra, aunque no faltan sus brunchs", informa su chef.

"Aquí la calidad manda. Todo producto es sostenible, ecológico y con los criterios de bienestar animal; solo así sale bueno de verdad", concluye Stork.

Hay costumbres 'monárquicas' que nunca pasan de moda, sobre todo si cada cucharada trae consigo un poco de historia.

Ópera en el Ritz

Esta semana el Ritz viene cargado de novedades. El próximo domingo 26 de octubre a las 19.00 horas, el Salón Real acogerá por primera vez en la capital una representación de 'La Traviata' en formato Ópera Boutique, un concepto creado por Anabel Sánchez que propone una nueva forma de disfrutar de la ópera: más cercana, envolvente y pensada tanto para el público entendido como para quienes se acercan por primera vez a este género.

Cartel La Traviata.

Esta nueva propuesta llega a Madrid coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Ópera (25 de octubre).

Ofrece una versión reducida y escenificada de setenta minutos, centrada en las arias y duetos más emblemáticos de la obra de Giuseppe Verdi, interpretados por los cuatro personajes principales (Violetta Valéry, Alfredo Germont, Giorgio Germont y Flora Bervoix) acompañados por la melodía del piano.

Los precios van desde los 60 hasta los 175 euros. Además de la función del 26 de octubre, habrá una segunda representación el viernes 14 de noviembre.