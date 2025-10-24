Cierra en Chamberí el kebab gourmet envuelto en oro de los chefs con estrella Michelin: "Les ha penalizado la localización"

Las claves nuevo Generado con IA El restaurante Mómö Kebab not Kebab en Chamberí, conocido por su innovador concepto de kebab gourmet envuelto en oro, ha cerrado debido a su ubicación poco transitada. El local ofrecía kebabs de alta cocina con ingredientes de calidad y colaboraciones con chefs con estrella Michelin, como Hugo Muñoz y Javi Estévez. A pesar de haber ganado un Solete Repsol y atraer atención en Madrid, la falta de visibilidad en su calle ha llevado al cierre del establecimiento.

Para algunos chefs y gente del mundo gastronómico era una 'muerte anunciada' que se estaba esperando en los últimos meses. El experimento más glamuroso del kebab en Madrid ha echado el cierre.

Mómö Kebab not Kebab, aquel local de Chamberí que desde abril de 2024 prometía convertir el durum en un plato de alta cocina con la colaboración de chefs con estrella Michelin, ha bajado la persiana en la calle Hartzenbusch.

La razón, según cuentan fuentes cercanas, no es porque haya fracasado el concepto, sino porque "les ha penalizado la localización". No se encontraban en una calle de paso, por lo que se han visto obligados a cerrar y están en busca de una nueva ubicación.

Mómö llegó con la ambición de convertirse en el "kebab not kebab" de la ciudad: cocinado al carbón en parrilla japonesa-robata y con el asesoramiento de Hugo Muñoz, chef con estrella Michelin al frente de Ugo Chan. Te lo servían envuelto en papel de oro como un exclusivo producto y ganó hasta un Solete Repsol a los meses de su apertura.

Nada de pincho giratorio tradicional, sino ternera de la más alta calidad, de Discarlux; pollo local; verduras del día y salsas caseras que prometían borrar de un plumazo la mala fama del kebab de madrugada.​

El local, decorado como un vagón de metro en tonos salmón y con estética futurista, apostó por las colaboraciones con chefs estrellados como nueva seña de identidad. Pasaron por allí Roberto Martínez Foronda de Tripea, Hugo Muñoz de Ugo Chan, Javi Estévez de La Tasquería con su kebab de lengua de ternera a baja temperatura, y Los Cañitas (Javi Sanz y Juan Sahuquillo) con su pastrami de oveja machorra que adaptaba uno de los pases de Oba, su restaurante de 185 euros el menú; convirtieron uno de sus platos en formato callejero por 22 euros.​

Cada mes, una nueva receta firmada, pero la magia del producto y la creatividad no bastaron para compensar el handicap de estar escondidos en una calle sin tránsito natural.

Con precios entre 8,80 y 22 euros, según la colaboración temporal de cada cocinero, Mómö consiguió darse a conocer rápidamente en Madrid. Ahora están en busca de un nuevo hogar donde el kebab con estrella pueda volver a brillar.