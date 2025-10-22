Rosalía visita esta famosa panadería antes de colapsar Madrid: compró una baguette y un croissant a 1,80 euros

El selfie de una empleada con Rosalía en el mostrador del Obrador de San Francisco. Obrador de San Francisco Instagram

Este lunes, antes de revolucionar el centro de la capital con la presentación de su nuevo disco, la famosa Rosalía, una de las voces más reconocidas de la música española, decidió visitar durante su jornada un lugar de Madrid inesperado para muchos de sus fans: el Obrador de San Francisco.

Es una panadería artesanal ubicada en pleno barrio de La Latina, en la Carrera de San Francisco, número 14. Fiel a su costumbre de mantener los pies en la tierra a pesar de la fama, la artista catalana fue vista comprando una baguette y un croissant, ambos tienen un precio de 1,80 euros, según queda reflejado el precio en su carta.

Además, desde la cuenta del Obrador de San Francisco publicaron en su perfil de Instagram el selfie de una empleada con la cantante.

La visita inesperada de Rosalía

Sin ayuda de asistentes ni de grandes despliegues, Rosalía acudió personalmente al obrador, sorprendiendo tanto a los trabajadores como a los vecinos que habitualmente conforman la clientela del local.

El rostro de la cantante, habitual de las portadas internacionales, se coló entre los hornos y las vitrinas repletas de pan artesanal. El personal, que no ha querido atender a este diario, ha declarado a otros medios que Rosalía fue muy agradable, su visita fue breve, y compró una baguette y un croissant.

Horas después de su paso por el obrador, Rosalía protagonizó una de las escenas más impactantes del año en Madrid. Miles de seguidores se congregaron en la Plaza de Callao, donde la cantante anunció, a través de un directo en redes, la presentación de su cuarto álbum de estudio, Lux, que verá la luz el 7 de noviembre.

La aparición improvisada de Rosalía encendió el fervor popular, mientras la artista llegaba en su coche retransmitiendo cada momento a sus seguidores. El evento colapsó el centro de la ciudad y demostró, una vez más, el inigualable poder de convocatoria de la cantante y la expectación por su retorno a los escenarios.​

Historia del Obrador de San Francisco

Este emblemático obrador, fundado en 2017 por Antonio Ramos, ha sabido hacerse un hueco en la escena panadera madrileña apostando por la calidad y la artesanía en cada uno de sus productos. Su filosofía de trabajo se basa en el respeto por las harinas ecológicas molidas a la piedra y la fermentación lenta, lo que se traduce en un pan de corteza crujiente y miga aromática.

El obrador cuenta con una clientela fiel en La Latina y, tras recibir el prestigioso premio Miga de Oro en 2019, su fama ha traspasado las fronteras del barrio para recibir visitantes de toda la ciudad.​

A #LaRevuelta no sabemos si ha ido, pero Rosalía está en estos momentos corriendo por la calle Callao de Madrid promocionando su último disco LUX. pic.twitter.com/ICUF3ootqI — Nadie al volante (@nadie_al41238) October 20, 2025

Además de la emblemática baguette, en sus mostradores se encuentran variedades como el pan de nueces, la hogaza del santo, panes con aceitunas, y especialidades dulces como sus famosos panquemaos o sus panettones. No es de extrañar que la artista eligiera este lugar antes de un evento tan significativo.

En definitiva, la combinación del mejor pan artesano de Madrid y el lanzamiento de uno de los discos más esperados del año quedará para el recuerdo de quienes presenciaron, tanto en el obrador como en Callao, estos momentos que ya forman parte de la historia reciente de la ciudad.