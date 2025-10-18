El nuevo café de especialidad de Lavapiés que sólo abre por las noches: cócteles con cafeína y dulces de convento a 1 euro

A pocos pasos del mercado de Antón Martín abre sus puertas Ssspresso, en el barrio de Lavapiés, el nuevo proyecto de Cristina Bonaga y Yajaira Malavé (La Gildería), Dani Montañez (Macera) y Paco Cruz (The FoodManager) en el que "el café se bebe en copa" y se acompaña de dulces de convento elaborados por las Hermanas Clarisas, mientras suena música italo, disco y nu-disco.

Tras analizar el boom de las cafeterías de especialidad en Madrid, en un juego de ironía, Ssspresso (calle Torrecilla del Leal, 9) decide servir café por las noches, pero de una forma diferente. Tomando este ingrediente principal como eje vertebrador de su identidad, lo lleva al terreno de la coctelería creando combinados de especialidad o 'speciality cocktails' clasificados en categorías en función del grado de energía y cafeína que contienen.

Tras la barra, estas elaboraciones las prepara Frederick Joel Castillo Javier, uno de los bartenders más destacados de la nueva generación en España, con recientes premios como el Negroni Challenge España.

En el apartado 'high energy' encontramos cócteles como el Ssspreso Amaretonic o el Floridita'SSS Coffee Daiquiri. En 'medium energy' resuenan el Non Classic Garibaldi y el PiSSScoffee SSSour y, para una carga 'Low energy', tragos como el Black SSSolo Negroni. Los precios de estos cócteles de café están entre los 9 y 11 euros.

A ellos se suman dos cócteles de baja graduación, otros dos sin alcohol, una sección dedicada en exclusiva al licor de café (entre 4 y 12 euros), cerveza (5 euros), vermut (4 euros) y refrescos (3,5 euros).

Sala de Ssspresso. Ssspresso

Y aunque los protagonistas en Ssspresso son los 'speciality cocktails', no faltan opciones sin cafeína, como el Bloody Hauss o la SSS Paloma, entre otros. Para el diseño de las recetas de la casa incluidas en esta carta, ha contado con la inestimable colaboración de Emanuel Otero.

Las bebidas en Ssspresso están acompañadas de una carta de dulces artesanos que es una selección de las elaboraciones de las Hermanas Clarisas del Convento de la Purísima Concepción de Siruela, en Badajoz. Están a la venta por unidad o en surtido por un precio de 1 euro y 2,5 euros, y combinan a la perfección con el perfil cafetero de gran parte de su oferta líquida. Yemas de Santa Teresa, tejas de almendra, mazapanes cubiertos de chocolate, relleno de yema, bombones de chocolate blanco con almendra…

En el plano musical, el círculo lo cierra una propuesta musical curada por la hostelera y copropietaria DJ Yajaira Malavé. Entre Espressos Martini y carajillos, el ritmo lo marcarán el italo, el disco y el nu disco que, de jueves a domingo, en horarios cambiantes entre las 17.00 y 3.30 horas, dependiendo del día.

El café de especialidad está basado en una gama cromática que abarca todos los colores de un Espresso Martini. Y es que, desde que se sirve y hasta que se asienta totalmente, este trago va cambiando: con su espuma color crema, sus marrones, sus ocres, sus negros…

Todos ellos son protagonistas de las paredes, la barra, los sillones y las banquetas… En contraste, el exterior del local es, en sí mismo, un gran espejo con un ventanal que conecta el interior con la calle y deja pasar luz natural.