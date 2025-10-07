Taller de baile de Somos Ñ.

Catar rones venezolanos o hacer tu propio cesto, los talleres gratis de los hoteles más lujosos de Madrid sólo esta semana

Se ha puesto en marcha un ciclo de experiencias de cultura y gastronomía que tendrá lugar hasta el 12 de octubre en 15 hoteles emblemáticos de la ciudad.

Publicada

Con motivo de la celebración de una nueva edición de Hispanidad, la Comunidad de Madrid y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) han puesto en marcha un ciclo de experiencias de cultura y gastronomía que tendrá lugar hasta el 12 de octubre en 15 hoteles emblemáticos de la ciudad.

Bajo el nombre "Somos Ñ Fest", los hoteles de la capital se unen a las actividades programadas dentro del mayor evento en español celebrado bajo el lema 'Todos los acentos caben en Madrid'.

La iniciativa reunirá a profesionales de la cultura, el diseño, la música y la gastronomía de distintos países de habla hispana para ofrecer al público un calendario de actividades que conecta Madrid con Hispanoamérica a través del talento joven, la creatividad y la innovación.

Hasta el 12 de octubre, los establecimientos participantes acogerán talleres, clases, charlas y catas en las que se mezclarán las tradiciones y sabores de ambos lados del Atlántico: de la decoración de calaveras mexicanas, acompañada de sangría española, al bordado tenango maridado con vermú madrileño, la elaboración de muñecas de tela con una degustación de cerveza o la creación de altarcitos mexicanos vinculados a vinos de Madrid.

También se ofrecerán experiencias que combinan collage y técnicas artísticas con vinos de Uruguay y México, así como talleres de espejos que dialogan con catas de ron de Guatemala, Venezuela y República Dominicana, o taller de mimbre, para hacer manualidades como cestos, acompañada de una cata de rones venezolanos.

Taller de mimbre de Somos Ñ Fest.

"Somos Ñ Fest" contará, además, con encuentros artísticos y culturales conducidos por el divulgador David Botello, junto a distintos artistas invitados, en un formato que se acompañará de catas de café procedentes de Costa Rica, Colombia, Brasil y Perú, en colaboración con Hola Coffee.

A ello se han sumado las sesiones de música y baile latino —salsa, bachata, cumbia, rumba y merengue—, abiertas a todos los públicos, y talleres de acuarela en diálogo con vinos de Argentina y Chile, que completarán la programación.

Hasta 15 hoteles de Madrid se suman a este proyecto, abriendo sus puertas tanto a madrileños como a visitantes. El objetivo es múltiple: celebrar y acoger la Hispanidad y los lazos históricos y culturales con Hispanoamérica, promover el talento emergente en música, diseño y gastronomía, acercar los hoteles de la ciudad a sus vecinos como espacios de cultura y convivencia e impulsar la proyección internacional de Madrid como destino turístico y cultural.

Los establecimientos participantes son: The Madrid EDITION, JW Marriott Hotel Madrid, Relais & Châteaux Orfila, Tótem Madrid, Voco Madrid - Retiro by IHG, Casa de las Artes Meliá Collection, CoolRooms Palacio de Atocha, VP Sognio Metropolitano, H10 Puerta de Alcalá, Wellington Hotel & Spa Madrid, Heritage Madrid Hotel, Apartosuites Jardines de Sabatini, Akeah Gran Vía, Bastardo Hostel y UMusic Hotel Madrid.

Todas las experiencias serán gratuitas, aunque con aforos limitados que variarán en función de cada propuesta. Para asistir será necesario reserva previa.

Programa de esta semana

Martes, 7 de octubre
● 19:00 · Hotel Orfila · Taller de bordado mexicano.
● 19:00 · VP Sogno Metropolitano · Taller de collage y vinos de Madrid.

Miércoles, 8 de octubre (AGOTADO)
● 19:00 · Apartosuites Jardines de Sabatini · Taller de mimbre y cata de rones de Venezuela.

Jueves, 9 de octubre
● 19:00 · Meliá Collection · Clase de latino (bachata).
● 19:00 · H10 Puerta de Alcalá · Taller de collage y vinos de Argentina y Uruguay.

Viernes, 10 de octubre (AGOTADO)
● 19:00 · Wellington Hotel & Spa Madrid · Taller de acuarela y cata de vinos de México.

Sábado, 11 de octubre
● 12:00 · U Music Hotel Madrid · Encuentro con David Botello y cata de café.

Domingo, 12 de octubre
● 17:00 · JW Marriott · Taller de altarcito mexicano y cata de vinos de Madrid.
● 17:30 · Akeah Gran Vía · Un café con David Botello: Miguel Ángel Asturias.