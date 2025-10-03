Los mejores planes este fin de semana en Madrid: la capital se convierte en Buenos Aires por unos días con tangos y teatros

Escena de la obra de teatro Sansón de las Islas Carlos Furman

Este año, octubre no solo será el mes del terror por la víspera de Halloween. También será el mes de Argentina. Y es que esta semana da comienzo el programa 'Buenos Aires en Madrid' por el que la ciudad dará paso por unos días a ser un homenaje de la cultura del estado latinoamericano.

Se trata del país invitado en esta edición de la Fiesta de la Hispanidad, con el 12 de octubre (Día Nacional) como epicentro. Entre las muchas actividades que se realizarán durante las semanas previas a esta celebración destacan las que se harán como parte del mencionado programa.

Más de 70 actividades en distritos como Latina, Retiro, Arganzuela, Puente de Vallecas y Moncloa. Un evento en colaboración con el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En él 21 Distritos -la iniciativa del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid- presentará una selección de expresiones artísticas tales como obras de teatro que reflejan la vitalidad de la escena porteña, una exposición de artes visuales con diversas técnicas y estilos, y el tango como expresión cultural central.

En concreto, este fin de semana se incluyen seis propuestas de distinta índole para empaparse de la riqueza cultural argentina.

Urbana BA III. Gente de mi ciudad 2000-2024

Esta muestra fotográfica invita a recorrer las calles de Buenos Aires, conocer su gente, su vida y su esencia. Son 15 imágenes que capturan la magia de la ciudad.

Es una edición especial de obras del concurso fotográfico 'Gente de mi Ciudad', que cuenta con 24 años de historia y realización ininterrumpida. Está compuesta por imágenes que pertenecen a fotógrafos aficionados.

📅 Horario: De lunes a viernes, de 10.00 horas a 20.00 horas (del 2 al 17 de octubre). 🏠 Lugar: Fundación Ortega-Marañón. 💰Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Sansón de las Islas

Escena de Sanson de las Islas. Carlos Furman

Se trata de una producción del Complejo Teatral de Buenos Aires dirigida por Emiliano Dionisi y protagonizada por Luciano Castro, Manuel Vicente, Vanesa Maja y Gonzalo Gravano.

Trata de Sansón, un luchador de catch muy popular, pero enfermo y retirado. Es obligado a regresar a la fuerza por el gobierno militar que manda en Argentina, que necesita elevar la moral del país en un contexto marcado por la Guerra de Malvinas. Se organiza un programa de televisión masivo y se le convoca, entre otras figuras.

📅 Horario: De martes a sábados, a las 19.30 horas. Domingos, a las 18.00 horas (del 3 al 12 de octubre). 🏠 Lugar: Teatro del Canal. 💰Precio: desde 9 euros.

La verdadera historia de Ricardo III

Se trata de una obra -también producción del Complejo Teatral Buenos Aires- dirigida por Calixto Bieito.

La historia empieza en un estacionamiento de Leicester en agosto de 2012. Debajo de un sector con una R marcada en el asfalto, son hallados los restos de Ricardo III. No es un lugar habitual para el enterramiento de un rey. Se trata de una disección, no solo del turbulento pero breve reinado de Ricardo, sino también de la maldad humana que, consciente o inconscientemente, forma parte de

nuestra naturaleza biológica y psicológica.

📅 Horario: De martes a sábados, a las 20.00 horas. Domingos, a las 18.30 horas (del 30 de septiembre al 9 de octubre). 🏠 Lugar: Teatro del Canal. 💰Precio: desde 9 euros.

Gran fiesta de tango

Fotografía de archivo de la Orquesta del Plata. Ayuntamiento de Madrid

El Matadero de Madrid se transforma en una gran pista de baile donde el tango es el principal protagonista. La celebración comenzará con una clase abierta a cargo de campeones en esta temática.

Luego, la música en vivo de La Orquesta del Plata (nacida en la emblemática milonga del Plata de Mataderos) creará la atmósfera perfecta para bailar y poner en práctica lo aprendido. Como broche de oro, se podrá disfrutar de una deslumbrante exhibición de los campeones del Mundial de Tango de Buenos Aires.

📅 Horario: sábado 4 de octubre, a las 11.30 horas. 🏠 Lugar: Matadero de Madrid. 💰Precio: gratis.

A tomar el té con María Elena Walsh

Un homenaje narrativo y musical a la novelista, poeta, guionista y compositora, Elena Walsh. Fue una de las cantautoras más influyentes de Argentina, en especial para el público infantil, y una de las pioneras feministas de la época.

Con el aval de la Fundación Walsh-Facio, este espectáculo revive el universo poético y lúdico de la gran autora argentina con teatro, música y coreografías para bailar en familia.

📅 Horario: sábado 4 de octubre, a las 18.00 horas. 🏠 Lugar: Mandolina Libros. 💰Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Cuentopos de Gulubú

Cuentopos de Gulubú. Carlos Furman

Se trata de una versión libre de Chacho Garabal, de los 'cuentopos' de María Elena Walsh. En ella cobran vida y cada palabra abre la puerta secreta de la imaginación para quienes aún creen en la magia de los cuentos.

Trata del bosque de Gulubú, donde viven seres como Murrún, el gato cuya casa es un zapato, la Princesa Sukimuki, Don Fresquete, la encantadora tortuga Papalina, Martín Pescador, Pirulín el delfín domador, y la famosa Sombrera, un árbol que regala sombra... y sombreros.

📅 Horario: domingo 5 de octubre, a las 12.00 horas. 🏠 Lugar: Auditorio Centro Cultural Paco de Lucía. 💰Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Semana de la gastronomía porteña

Restaurantes, bares, pizzerías, restós, cafés y heladerías, tanto porteños como de distintas regiones de la Argentina, se suman a la Semana de la Gastronomía (del 3 al 12 de octubre) con promociones especiales, menús exclusivos y muchas sorpresas.

Madrid será sede de una programación que permitirá apreciar la cocina argentina en toda su diversidad: platos tradicionales, pizzas, empanadas, helados, carnes, vinos, cócteles y recetas representativas de la cultura culinaria porteña.

Los locales participantes Casa Victoria Madrid - Ceferino - Chulengo - El Camoati - Argento Bistró - El viejo Almacén - La Cabrera - La Cabaña Argentina - Lana - Piantao - Sabor Gaucho - Bar Benteveo - Biri Biri Bocado - Casa Brava - Cedrón - Dantte - Masa Vins - Nacha - Olea - Perón Perón - Yopo Club - Chalito - La Choripaneria - Olsen Sandwich - Picsa - Pinto Sandwichito - Pizza Posta - Ti Amo Pizzería - Almíbar - Azcuenaga - Beik Beik - Colosso - Cuadra - Cuatro Cafecito - El Gordito - Kalúa Helados - La Dolce Fina - Mares - Osom - Toma Café - Trama Pastelería

Más planes argentinos este mes

El lunes 6 de octubre tendrá lugar en la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid un encuentro a cargo de Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, y de Valentín Díaz Gilligan, Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

En él compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre las experiencias que han posicionado a la capital argentina en el mapa internacional, los desafíos actuales y las oportunidades para consolidar a la ciudad como un destino cultural de referencia global.

'El abuelo', obra de 'Suavidad y color del mito' de Tadeo Muleiro. Ayuntamiento de Madrid

En Cineteca Madrid, el 7 de octubre, comenzará un ciclo de cine argentino rodado en Buenos Aires que incluirá una sesión doble con Descansar en paz y El otro hermano, y otras dos proyecciones, el día 8, de cine clásico restaurado: Rosaura a las diez y El hombre de la esquina rosada. Ese mismo día está previsto ofrecer un cóctel en la cantina.

Además, del 7 al 15 de octubre, la Central de Diseño de Matadero Madrid, en colaboración con Dimad (Asociación de Diseñadores de Madrid), acogerá la exposición 'Suavidad y color del mito', del artista argentino Tadeo Muleiro.

Una muestra que entrelaza el imaginario de diversas culturas ancestrales de Argentina y Latinoamérica con el arte contemporáneo mediante esculturas textiles de gran tamaño. La exposición se acompaña de la performance realizada por el artista, Sangre de semilla, quien también confecciona y pinta los trajes utilizados (el 14 de octubre).

El 10 de octubre, la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas será escenario de un espectáculo de tango participativo de la mano de La Orquesta del Plata, y el 13 de octubre, se celebrará en el Faro de Moncloa una experiencia sonora y visual junto al Cuarteto Divergente.

Asimismo, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto a partir de partituras prestadas por la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que incluirá piezas como tangos, milongas...